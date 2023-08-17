Под Хабаровском у участника СВО украли боевые награды и 1 млн руб. В полиции отказались возбуждать дело

В Комсомольске-на-Амуре у местного жителя, участвовавшего в СВО, похитили боевые награды и миллион рублей. В правоохранительных органах мужчине отказали в возбуждении дела, пока в ситуацию не вмешался прокурор города. Адвокат Леонид Исаев рассказал «Газете.Ru», были ли действия правоохранителей законными.

Рюкзак с 1 млн рублей и боевыми наградами

В Комсомольске-на-Амуре у местного жителя, участвовавшего в СВО, неизвестные украли боевые награды, 1 млн рублей и личные вещи. Как сообщает сайт «Аргументы и факты», правоохранительные органы отказали мужчине в возбуждении дела после произошедшего.

По данным СМИ, потерпевший отдыхал в одном из заведений Комсомольска-на-Амуре вместе со своими знакомыми. При себе у него был рюкзак, в котором лежали четыре боевые награды, документы к ним, миллион рублей и личные вещи. Позднее мужчина ушел, но забыл свой рюкзак и вспомнил об этом, когда заведение уже закрылось.

Как рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева агентству «Хабаровский край сегодня», потерпевший вернулся за рюкзаком на следующий день.

«Утром мужчина пришел за оставленным имуществом и не нашел его, а сотрудники учреждения заявили: рюкзак забрали с собой приятели гражданина», – сообщила чиновник.

После этого участник СВО обратился в полицию.

Бездействие полиции

По данным прокуратуры Хабаровского края, дознаватель, изучив заявление, отказал в возбуждении уголовного дела о краже. Он объяснил свое решение «отсутствием события преступления».

17 августа стало известно, что прокурор Комсомольска-на-Амуре счел отказ необоснованным и распорядился возбудить дело.

«По результатам дополнительной проверки органом следствия возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) в отношении неустановленного лица», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время проходят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, их ход контролирует прокуратура.

Законность действий дознавателя

В разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Леонид Исаев заявил, что отказ в возбуждении уголовного дела был абсолютно незаконным, если кража действительно была. Действия прокуратуры подтверждают его слова.

«Итоговое решение по заявлению будет зависеть от доказательной базы, с которой мы сейчас абсолютно не знакомы», – сказал эксперт.

По его словам, кража произошла в общественном месте, в котором должны быть камеры видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов обязаны затребовать записи с ним сразу после подачи заявления, поскольку на них можно увидеть похищение вещей.

«Тут нужно смотреть сам текст об отказе в возбуждении уголовного дела. Давалась ли вообще там оценка этим записям, либо они вообще эти записи не истребовали и просто вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», – объяснил Исаев.

Адвокат считает, что сотрудник правоохранительных органов совершил «очень серьезный служебный проступок», если не запросил записи с камер при их наличии.

«Я думаю, будут руководством сделаны определенные выводы и приняты предусмотренные законодательством и регламентом меры», — заключил адвокат.

Не первое нападение на участника СВО

В ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае компания из шести человек избила 36-летнего ветерана СВО, который отдыхал в заведении вместе со своим другом.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону рассказали, что неизвестные высказали ветеранам претензии по поводу их участия в СВО, избили одного из потерпевших, после чего сорвали с его одежды государственную и общественную награды. Кроме этого, злоумышленники повредили машину мужчины.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества. Фигурантам предъявлено обвинение по трем статьям УК: за дискредитацию армии, умышленное причинение вреда здоровью, а также повреждение чужого имущества.