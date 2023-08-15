«Там нет 918 млн рублей». Адвокат рассказала о размере ущерба по делу Блиновской

Суд арестовал имущество компаний создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской на десятки миллиардов рублей. Защита утверждает, что они не имеют отношения к уголовному делу.

В рамках дела о неуплате налогов и отмывании денег, возбужденного в отношении блогера Елены Блиновской, арестованы счета и имущество компаний на сумму 64 млрд рублей, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

«Арест наложен на счета и компании, которые принадлежат не только Елене Блиновской. <...> В сущности, этими обеспечительными мерами заблокирована деятельность не имеющих отношения к уголовному делу моей подзащитной других людей», – заявила представитель защиты.

При этом юрист отрицает, что размер ущерба по делу составляет 918 млн рублей – именно такую сумму в июле прокуратура Москвы потребовала взыскать с блогера. «Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы», – сказала Сальникова, отметив, что для точной оценки ущерба требуется решение налогового органа, которого «еще несколько месяцев не будет». По словам адвоката, Блиновская уже возместила долг в 55 млн рублей.

9 августа Пресненский суд Москвы арестовал 12 банковских счетов Блиновской, а также мотоцикл Harley-Davidson, снегоход, моторную лодку, гидроцикл и четыре автомобиля: Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander. Кроме того, были арестованы 54 расчетных счета различных компаний, половина из которых принадлежит супругу блогера Алексею.

До этого, в июле, аресту подверглись еще 50 банковских счетов Блиновской, на которых хранилось около 100 млн рублей, 21 объект недвижимости и коллекционные монеты.

Дело Блиновской

Елена Блиновская была задержана 27 апреля на границе с Белоруссией. Она купила билет на самолет в Ташкент, где должна была выступать на семинаре «Четвертое измерение». Также стало известно, что незадолго до попытки уехать блогер переоформила большую часть имущества на родственников. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

28 апреля Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест и запретил пользоваться интернетом. Мера пресечения продлевалась дважды: в июне и в июле, на данный момент она действует до 26 октября. Защита блогера неоднократно обжаловала решение суда, последняя апелляция поступила на рассмотрение 26 июля – заседание по ней состоится в среду, 16 августа.

Кроме того, адвокаты Блиновской обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве Татьяне Минеевой с просьбой оказать содействие в смягчении меры пресечения. Как заявляет защита, наложенные судом ограничения мешают блогеру заниматься предпринимательской деятельностью и принимать меры для погашения налоговой задолженности. Минеева пообещала изучить материалы обращения и принять меры «в рамках полномочий».

На данный момент Блиновская находится в своем подмосковном коттедже. Фигурантом дела также является ее муж Алексей – ему суд запретил пользоваться связью и интернетом, но не наложил ограничений на передвижения.

В июле Telegram-канал Mash сообщал, что блогеру может грозить еще одно уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным СМИ, эксперты изучают марафоны Блиновской на предмет обмана и злоупотребления доверием.