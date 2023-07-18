У Блиновской арестовали коллекционные монеты и более 100 млн рублей в различных валютах

У блогера Елены Блиновской нашли и арестовали счета на 46 млн рублей и 80 коллекционных монет «Георгий Победоносец». Автора «Марафона желаний» обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Кроме этого, под арест попала ее многочисленная недвижимость: жилая и нежилая. Сколько уже заплатила блогер и сколько осталась должна государству — в материале «Газеты.Ru».

Московский суд наложил ограничительные меры на 50 банковских счетов блогера Елены Блиновской. На них хранилось около 100 миллионов рублей. Это решение было принято в рамках уголовного дела по неуплате налогов и отмыванию денег, сообщил TACC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Обеспечительные меры наложены на <...> 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня, 5 цзяо», – сообщил источник агентства.

Также у Елены Блиновской и ее супруга Алексея обнаружили семь коллекционных монет номиналом десять рублей, 80 штук монет «Георгий Победоносец», 12 монет в индивидуальных футлярах, монеты номиналом два рубля и один рубль.

Эти коллекционные вещи также были арестованы.

Следователи предполагают, что у супругов могут быть счета и в других банках. Они намерены сделать запрос в 68 российских учреждений.

Что еще арестовали у Блиновской

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, на этом же заседании суд наложил арест на 21 объект недвижимости, принадлежащий автору «Марафона желаний» и ее мужу.

«<...> Наложены обеспечительные меры на 21 помещение, расположенные в Москве, Ярославской и Московский области, а также на два машиноместа», – сообщила пресс-секретарь районного суда Лела Кокая.

Обвиняемые вместе с адвокатом обжаловали решение и об аресте недвижимого имущества, и об аресте денежных средств.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

ТАСС также передал со ссылкой на следователя СК в Пресненском районном суде Москвы, что на имя Блиновской оформлены банковские счета не только в России, но и за границей. В июне следствие нашло 35 таких счетов, на них наложен арест.

В конце мая агентство сообщало, что у Блиновской и ее мужа деньги лежали в 136 московских банках. На сотни миллионов рублей в различной валюте также был наложен арест. Точная сумма не называется. При дальнейшей проверке оказалось, что счетов гораздо больше.

Следствие изучало финансовые дела и ближайших родственников семьи. Так, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы сообщило, что арест наложен на недвижимость и банковские счета родителей Блиновской Олега и Нину Останиных и ее брата Александра Останина.

Почему в отношении Блиновской возбуждено уголовное дело

СК завел дело на Блиновскую 26 апреля, ее заподозрили в неуплате налогов с 2019 по 2021 год. 27 апреля блогера задержали на границе России и Белоруссии, при себе у нее был билет в Ташкент.

По версии следствия, Блиновская платила налоги по упрощенной системе для ИП, по которой доход не должен превышать 150 миллионов рублей в год. Однако заработала она гораздо больше и решила «раздробить бизнес». Деньги поступали на счета 18 компаний и трех ИП, которые были связаны между собой. Для легализации неуплаченных налогов блогер купила автомобиль, который оформила на мужа. Кроме этого, она приобрела оборудование и товары для фирм, которые принадлежат ее родственникам.

Во время обыска в частном доме Блиновской сотрудники правоохранительных органов нашли элитные автомобили, брендовые вещи и украшения. Уголовное дело было возбуждено не только в отношении Блиновской, но и ее мужа. Его подозревают в соучастии в схемах по уклонению от налогов и отмывании денег.

Столичный суд избрал в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которого закончился 26 июня. Повторное заседание продлило наказание до 27 июля. Согласно решению, блогер не может пользоваться интернетом, однако на ее личных страницах в социальных сетях периодически появляются посты. Более того, в ее Telegram-канале объявили сбор денег на адвоката.

«Сейчас не самое простое время для меня. Важен каждый рубль, каждое слово поддержки, надеюсь на нашу с вами связь и доверие…» — говорилось в сообщении. Позже представители Блиновской объяснили, что ее аккаунт взломали.

Сколько налогов еще предстоит заплатить Блиновской

В мае председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Блиновская выплатила только «мизерную часть своей задолженности» – 10 миллионов рублей.

В июне адвокат Блиновской во время судебного заседания заявила, что блогер выплатила 30 миллионов рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ. Защитник добавила, что ее подзащитная пытается погасить всю сумму.

Автора «Марафона желаний» уже судили за неуплату налогов

Блиновская не первый раз попадает под прицел налоговых органов. В 2019 году суд привлек автора «Марафона желаний» к административной ответственности, когда Блиновская трудоустроила в свою компанию бывшего государственного налогового инспектора на должность администратора учебной группы. Предыдущего работодателя автор «Марафона желаний» об этом не уведомила, как этого требует закон. Адвокат блогера заявил, что ее подзащитная сделала это без злого умысла, а после устранила нарушение. Блиновская признала вину и выплатила штраф в размере 20 тысяч рублей.

Примечательно, что в то время автор «Марафона желаний» не доплатила около пяти тысяч рублей налогов на имущество и госпошлину в бюджет межрайонной инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) по Ярославской области. Именно там и работала женщина, которая позднее была трудоустроена в компанию Блиновской.

Первые фигуранты уголовного дела Блиновской уже осуждены

Следствие установило, что уходить от уплаты налогов Блиновской помогали жители Ярославля Николай Коляда (1988 г.р.) и Арина Гуляева (1998 г.р). Они создали более 50 подставных компаний и существующих только на бумаге индивидуальных предпринимателей и помогли блогеру обналичить крупную сумму денег. Общий оборот площадки составил не менее 286 миллионов рублей, а сами обнальщики получили около 18 миллионов рублей. Фигурантов приговорили к условному заключению по статье «Незаконная банковская деятельность». Коляда будет отбывать наказание в течение 2,5 года, а Гуляева – полтора года.