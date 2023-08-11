«Мы потратили миллион рублей на Турцию»: знаменитости — о стоимости отдыха с детьми

Поездка в «Диснейленд», билеты на игру с Лионелем Месси, курорт за миллион рублей — «Газета.Ru» расспросила звезд о том, сколько денег они потратили на летний отдых с семьей.

Валерия Ланская, актриса театра и кино, 100 тысяч рублей за Сочи

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— Мы пока еще не были в отпуске, никуда, кроме загородного дома, не ездили. Два первых летних месяца я работала: спектакли, концерты, мероприятия. У Артемия в июне тоже еще были занятия, а вот июль он провел на даче: гулял с друзьями, купался, играл в приставки, смотрел мультфильмы, прыгал на батуте. Во время такого отдыха мы стараемся минимально загружать его занятиями. Пусть наслаждается летом!

Отпуск у нас намечен на август, когда у меня будет перерыв в работе. В этом году купили путевку в Сочи. Раньше выбирали для отдыха Крым, но сейчас решили сменить локацию. Я нашла интересный отель на первой береговой линии с развлечениями, среди которых собственный аквапарк. Брали систему «все включено», и по цене это получается 100 000 рублей на человека, включая билеты на самолет и трансфер.

Поедем туда втроем: я, Артемий и моя мама. У нее в те же даты будет там работа — выпуск ледового шоу в Олимпийской деревне. Так что все рядом и очень удобно.

Милана Тюльпанова, блогер, 700 тысяч рублей за отдых в Турции

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— Этим летом мой сын продолжал ходить в частный детский сад, который стоит 60 тысяч рублей в месяц. Также он посещал мой экологичный детский лагерь «Звезды детям», где мы обучаем детей экологичным дисциплинам, финансовой грамотности, эмоциональному интеллекту, основам коммуникации, психологии. Смена в лагере длится три недели и стоит 78 тысяч рублей.

Еще мы летали с сыном в Турцию — поездка обошлась в 700 тысяч рублей.

Егор Яковлев, хоккеист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, 500 тысяч рублей за Париж

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— В этом году мы летали с сыном в Париж. Сын увлекается спортом, особенно футболом: он поклонник клуба «Пари Сен-Жермен», обожает Лионеля Месси. Поэтому я решил исполнить его мечту и сделал сюрприз. Мне хотелось показать ребенку «Диснейленд», Лувр и другие достопримечательности города, а также игру Лео. Ведь впечатления — это важная составляющая нашей жизни, особенно в детстве. У сына остались яркие эмоции, а я счастлив, когда он счастлив. Поездка стоила примерно 500 тысяч рублей.

Руслан Баргаев, блогер, 400 тысяч рублей за детский сад и кружки

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— Моя 2,5-летняя дочь Николь обожает свой детский сад: она ходила в него все лето, мы никуда не уезжали из Москвы. Также Николь посещала разные кружки, например по рисованию — в месяц за сад и студию по рисованию мы отдаем 400 тысяч рублей.

Анастасия Пивоварова, теннисистка, миллион рублей за Турцию

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— Мне очень сложно планировать отдых с ребенком заранее, так как у меня негибкий график, много неожиданных встреч и мероприятий, все меняется в последнюю минуту. В этом году мы полетим с сыном в Турцию, выбирали отель именно под него, чтобы на территории было много разных активностей — и развлекательных, и развивающих, и спортивных. Летим в Бодрум. Помимо пляжа собираемся изучить город — сходить на шопинг, посмотреть на яхты, поесть в ресторанах.

Брали тур в последний момент, поэтому стоимость зашкаливает — на отдых мы потратили миллион рублей.

Анна Пескова, актриса кино, кинопродюсер, 300 тысяч рублей за поездку во Францию

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— Моя дочка еще маленькая — ей 5 лет. Обычно берем ее с собой в путешествия. Недавно вернулись из Франции, ездили к моей маме — поездка обошлась примерно в 300 тысяч рублей. Настя спокойно перенесла перелет. Вместе с дочерью мы посещали музеи, парки, кафе. Расширяли кругозор всей семьи!

Янина Мелехова, актриса театра и кино, основатель бренда одежды, 5–7 тысяч рублей за билет на фестиваль

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— Уже август, а я все еще только мечтаю, что мы сможем съездить всей семьей на море. Пока в выходные отдыхаем за городом. Так, ездили на детский фестиваль современного искусства «Архстояние», который проводится в парке «Никола-Ленивец», что в Калужской области. Я была на нем еще в прошлом году, и очень захотела съездить туда повторно, но уже с дочкой. «Архстояние» — лучшее, что произошло со мной за лето. Мы жили четыре дня в палатках, участвовали во всех мероприятиях и мастер-классах. Еще ездили на музыкальные фестивали «Дикая мята» и «Платформа».

Анне-Марии уже 10 лет, почти подросток, и ей уже пора знать, что отпуск — это не только поездка к морю. Что касается стоимости такого отдыха, то она складывается в основном из цены за вход на фестиваль (в среднем пять-семь тысяч рублей). Но та же «Платформа» была бесплатной: если нет своей машины, приехать можно на электричке или автобусе из Москвы. И все — ставь палатку, живи и наслаждайся каждый день музыкой.

В этом году не получилось съездить, но очень хочу посетить конный фестиваль «Иваново поле» и фестиваль народной культуры «Иван Купала»: прыгать через костер, плести венки, загадывать желания. Считаю, что такой отдых лучше любых отелей с аквапарками: свежий воздух, природа, новые знания, эмоции и знакомства. Учишься костер разводить, грибы-ягоды-травы собирать. Можно уехать в любые выходные, была бы хорошая погода, и интересно провести время вместе. Так проходило мое детство, и теперь я делюсь своим опытом с дочкой. Об одном лишь жалею, что не начала делать этого раньше. Наверстаем!