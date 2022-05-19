Сын героя СССР и серийный маньяк. Слесарь, который два месяца насиловал и убивал грудничков

Маньяк Анатолий Бирюков похитил, изнасиловал и убил пятерых грудничков за два месяца осенью 1977 года в Москве и подмосковном Чехове. После поимки серийный убийца, получивший прозвище «охотник за младенцами», сознался еще в двух попытках совершить похожие преступления. О том, как сын военачальника Советской Армии вышел на охоту за детьми и до последнего верил, что именитый отец спасет его от расстрельной стены, – в материале «Газеты.Ru».

Едва не разрубил напополам ножом и сбежал

16 сентября 1977 года москвичка Елена Денисюк вышла на прогулку с новорожденной дочерью Наташей. Зайдя в магазин за молоком, женщин безо всякого страха оставила коляску с ребенком у входа – так часто поступали в советские годы. Но выйдя из магазина, Елена поняла, что и ребенок, и коляска исчезли.

На крики молодой мамы сбежались люди, вскоре подоспела милиция. Искать ребенка бросилась вся округа. Местные мальчишки, прочесывая ближайшие дворы, обнаружили пустую коляску оставленной в кустах.

В это время девочка был в руках маньяка, который затащил ее в подъезд соседнего от семьи Денисюк дома №22 по улице Маршала Бирюзова. Положив ребенка на подоконник, убийца ее распеленал, собираясь вступить в половую связь, но она стала кричать и громко плакать. На одном из этажей раздался хлопок двери, а маньяк, испугавшись, ударил маленькую Наташу ножом в живот, едва ли не разрубив ее напополам, и сбежал.

Раненую девочку обнаружила управляющая домом, вышедшая на обход подъездов. До больницы ребенка довезти не успели — она скончалась. Позже, когда поиски убийцы окажутся тщетными, милиция засекретит дело. А маньяк даст о себе знать уже через три дня после убийства Наташи.

Новые нападения и первые приметы «охотника на грудничков»

19 сентября еще одна молодая мама, Гульзиган Ананьева, также оставила коляску с трехмесячной дочкой Юлей у дверей «Детского мира» на Проспекте Мира, и также не нашла ребенка, выйдя из магазина.

Чуть позже в нескольких станциях метро от места пропажи Юли – на Большой Садовой улице — возле мусорных баков нашли розовую кофту и детский чепчик похищенной девочки. Пустая коляска стояла за гаражами. Милиция убедилась в своих подозрениях: в Москве объявился маньяк, который открыл охоту на грудничков.

Тело Юли нашли со следами изнасилования через неделю поисков на одной из подмосковных свалок.

Справка По заключению экспертов, смерть ребенка наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы. Позже выяснится, что новорожденная попала на свалку из мусорного бака с улицы Большой Садовой.

Позже станет известно о похищении шестимесячного мальчика. Его изнасилованное тело нашлось спустя несколько дней после пропажи. Оказалось, маньяк выхватил ребенка из рук пенсионерки. Удержать мужчину она не успела. Стали известны первые приметы «охотника за младенцами»: клетчатая рубашка, серые штаны и кепка, натянутая на глаза, что следствию, впрочем, ничего не дало.

Охота на маньяка и переезд в Чехов

После очередного убийства на поиски маньяка бросили всевозможные силы, а по всей Москве появился усиленный патруль, а распознать преступника пытались оперативники в гражданском.

В один из дней патрулирования сотрудники смогли задержать на детской площадке подозрительного мужчину, который из кустов следил за женщиной, гуляющей с коляской.

Вот только мужчина, к разочарованию оперативников, не был убийцей. После задержания выяснилось: дама, за которой следил подозрительный гражданин – его жена, с которой они повздорили. В кустах он поджидал удобный момент, чтобы помириться. Оперативники отпустили мужчину, а уже позже узнали, что в момент задержания провинившегося мужа настоящий маньяк был совсем рядом. Он наблюдал за всем этим со стороны и теперь понимал, что его ищут.

Опасаясь поимки, маньяк решил не прекращать убийства, а просто уехал из Москвы и продолжил охоту на младенцев на новом месте – в подмосковном Чехове, где родился.

Маньяка нашла мать единственного выжившего ребенка

После того, как в Чехове похитили двух грудных девочек, а позже были найдены их изнасилованные тела, следователи поняли, что маньяк перебрался в другой город. Так на его счету оказалось уже пять жертв. Но следующее похищение стало для него роковым.

Жительница Чехова Валентина Мамохина вышла с дочкой Наташей в магазин в пятидесяти метрах от дома. Ребенка оставила около магазина, а когда вышла – не обнаружила. Милиция приехала с собаками, девочку стали искать и совсем скоро нашли. Прямо за магазином – на последней ступени спуска в подвал. Новорожденная крепко спала и, к счастью, была жива.

Оставленный живым ребенок указывал на то, что маньяка спугнули. От счастья мама девочки потеряла сознание.

Пока женщину приводили в чувства, милиция искала очевидцев. Их ожидала большая удача: нашлась свидетельница, которая рассказала, что к коляске подходил солидный мужчина, на вид около сорока лет. Составили подробный фоторобот и разослали ориентировки. Оставалось ждать и полагаться на следствие.

Но Валентина Мамохина не могла спать спокойно, зная, что на свободе бродит то, кто чуть не отнял жизнь у ее ребенка. Она начала искать его самостоятельно: каждый день сидела на остановках и детских площадках, высматривая убийцу.

Так она однажды пришла к тому злополучному магазину, где едва не случилось несчастье с ее собственной дочкой. Валентина заглянула в большие окна и увидела человека, чье лицо было на фотороботе.

Пока маньяк спокойно бродил по торговому залу, женщина тут же бросилась к проходящим мимо мужчинам, прося задержать преступника. Бросившиеся к ней на помощь прохожие заломали убийце руки и отвезли в ближайший отдел.

Неудавшиеся преступления

Задержанным оказался 38-летний слесарь Анатолий Бирюков – он был разведен, у него был шестилетний сын. Отпираться на допросах долго не стал.

Оказалось, что Бирюков уже пытался совершить подобное преступление еще за шесть лет до своей первой жертвы, в 1971 году. Тогда он угнал коляску от детской поликлиники, но мать ребенка вовремя подоспела и подняла крик, привлекая внимание милиции. Бирюков представил все как «розыгрыш» — якобы он хотел проучить невнимательную мать, нечего оставлять коляску без присмотра.

Уже через полгода будущий маньяк повторил попытку. Но и тогда был пойман – его приговорили к 3 годам колонии за кражу. Он оправдался тем, что пытался украсть коляску для продажи.

Именно тогда жена подала на развод, а сам Анатолий окончательно утвердился в своем желании совершать преступления против новорожденных. Мотивом Бирюков называл отказ жены от секса с ним.

Еще одним фактом, поразившим следователей, стало то, что отцом маньяка был знаменитый в Чехове человек – Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Николай Бирюков.

Анатолий Бирюков был обычным ребенком ровно до того момента, пока кто-то из домашних случайно не опрокинул на него кастрюлю с кипятком. От ожогов на его лице остались глубокие шрамы, а сам мальчик вышел из больницы, как говорили его родители, совсем другим. Он стал замкнутым, всего боялся, не мог общаться с людьми и ни с кем не дружил, а еще сильно стыдился себя.

Бирюков, сознаваясь в убийствах, рассчитывал на влияние отца, и надеялся, что сурового наказания не будет. Веря в невиновность сына, Николай Бирюков нанял для него одного из лучших адвокатов.

Это не помогло: Анатолия приговорили к смертной казни, а отец, спустя череду заседаний, и вовсе отрекся от него.

Медицинские комиссии, назначенные следствием, признали Бирюкова вменяемым, но установили: он страдает непиофилией – влечением к младенцам.

Непиофилия, как правило, возникает за счет высокой травматизации в детском или младенческом возрасте. Имеющие расстройство обычно пережили жестокое обращение в детском возрасте или вовсе были предоставлены самим себе. Будучи детьми, они часто отвергнуты, неприняты, оставлены в беспомощном состоянии. Страх этого остается с ними на всю жизнь, давая развиться патологическим процессам и психическим отклонениям. Привлекает в половых отношениях с младенцами больных расстройством лидерство. Они не умеют вступать в отношения на равных, поэтому ищут модель «лидер-подчиненный». Младенцы же привлекают людей с крайней степенью травматизации тем, что они слишком уязвимы. Наталья Наумова Детский психолог и семейный психотерапевт

Приговор маньяку привели в исполнение спустя несколько дней после его сорокалетнего юбилея.