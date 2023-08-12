«Устранить прорыв в дамбе невозможно». Что происходит в Уссурийске, затопленном из-за тайфуна

Режим ЧС введен в девяти муниципалитетах Приморья из-за резкого подъема уровня воды и тайфуна «Канун». В Уссурийске из-за протечки дамбы вода начала заливать районы на берегу реки. В итоге дамба «просто развалилась», а мэр города сообщил, что промоину в ней устранить сейчас не выйдет. Жителей эвакуируют, воду с затопленных территорий пытаются откачивать. «Газета.Ru» собрала информацию о чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке.

Ситуация вокруг прорыва дамбы в Уссурийске находится под контролем, но оперативно устранить промоину сейчас невозможно. Об этом со ссылкой на мэра города Евгения Коржа сообщает информагентство PrimaMedia.

«Мы заранее знали, что воды очень много. Серьезной опасности в связи с прорывом, считаю, нет, мы всех предупредили, всех вывезли. Все, можно сказать, нормально. Промоину на данный момент никак не устранить. Если там сейчас заделывать, может всю дамбу прорвать», — заявил градоначальник.

По словам Коржа, «до квартир вода, слава Богу, не дошла, но гаражи подтопило». Он отметил, что ситуация «в целом находится под контролем, хотя сами понимаете – очень много воды». Мэр Уссурийска напомнил, что выпало 270 мм осадков (это примерно в 2 раза выше месячной нормы — «Газета.Ru»).

В девяти муниципалитетах Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды и «последних переливов», сообщили в региональном Министерстве ГО и ЧС

close Сотрудники спасательной службы МЧС РФ эвакуируют жителей из-за прорыва дамбы и затопления Уссурийска, 12 августа 2023 года Ситуация в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы, 12 августа 2023 года Сотрудники спасательной службы МЧС РФ эвакуируют жителей из-за прорыва дамбы и затопления Уссурийска, 12 августа 2023 года Сотрудники спасательной службы МЧС РФ эвакуируют жителей из-за прорыва дамбы и затопления Уссурийска, 12 августа 2023 года Ситуация в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы, 12 августа 2023 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Режим ЧС введен в Лазовском, Черниговском, Хорольском, Октябрьском округах, в городском округе Спасск-Дальний, в Михайловском, Яковлевском, Надеждинском, Спасском районах Приморья.

На Дальнем Востоке сейчас бушует тайфун «Канун», движущийся со скоростью 20 км/ч c юга на север Корейского полуострова. В Сеуле и других городах Республики Корея отменены из-за непогоды 450 авиарейсов, 10 тыс. человек эвакуированы.

В российском Уссурийске вода прорвала строящуюся дамбу и начала затапливать город, заполняя магазины и первые этажи зданий.

Часть домов была затоплена в микрорайоне «Семь ветров», оттуда в центры временного размещения эвакуировали более 200 горожан. В город стягивают дополнительные силы МЧС и Росгвардии.

Жительница Уссурийска Ирина в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала о наводнении. По ее словам, дом родителей в городе затопило вчера вечером, эвакуировались они самостоятельно.

«От калитки вода пришла быстро, буквально за час. На данный момент воды больше чем по пояс. Сегодня я их слезно умоляла чтоб шли в центр [временного] содержания, пришли они только что, сейчас находятся там, кушают. Больше пока ничего не знаю», — заявила она.

Ирина также рассказала, что вода продолжает прибывать.

«Дамба развалилась, оказавшись просто комом грязи и земли. Мэр города подтвердил, что она не подлежит в данный момент ремонту или восстановлению, контроль над ней потерян. Идет эвакуация городского музея, рядом с ним расположен мемориал и вечный огонь», — сообщила другая жительница Уссурийска изданию «Осторожно, новости».

Жителей из-за наводнения просят не подключаться к системе электроснабжения, не плавать на лодках под линиями электропередач. В городе затопило районы вдоль реки Раздольная, вода «прибывает с катастрофической скоростью».

«Если вчера днем еще люди надеялись, что по окончании дождя вода начнёт спадать, то ближе к ночи все увидели, что дамбы снесены», — говорит журналистам уссурийчанка. Спасатели всю ночь ездили по городу и будили спящих людей, чьи дома стремительно затапливала вода.

Ранее в правительстве Приморского края сообщали, что в дамбе образовался «небольшой проран» — когда вода перехлестывала в одном месте и образовался узкий тонкий овражек, и вода поступает сквозь дамбу по этому оврагу.

Дамбу должны были сдать в октябре, ее не успели достроить.

Уссурийск — второй по величине город Приморья, в нем живет почти 180 тыс. человек. В регионе организовали лодочные переправы, власти пытаются откачивать воду на затопленных территориях.

Вечером 11 августа МЧС сообщало о затоплении в 17 муниципальных образованиях Приморского края 534 жилых домов, 1393 приусадебных участков, 40 участков автомобильных дорог. Открыто более 60 центров временного размещения общей вместимостью более 7,5 тыс. человек.

Уссурийская прокуратура и администрация сейчас изучают обращения местных жителей на горячие линии и в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) в целях оперативного реагирования экстренных служб.

«Просьба ко всем, кто находится в зоне подтопления, не рисковать и не затягивать с эвакуацией. Лучше переждать удар стихии в безопасных местах. Особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Спасибо спасателям, правоохранительным органам, другим экстренным службам и предпринимательскому сообществу за то, что оперативно включились в работу по оказанию помощи людям, откачке воды», — написал в своем Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.