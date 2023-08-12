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Как выглядит Уссурийск, куда из Кореи пришел тайфун

В Приморье прорвало дамбу для сдерживания паводка

Тайфун «Канун» на Дальнем Востоке привел к затоплению города Уссурийска – второго по размеру в Приморье. Мэр города Евгений Корж сообщил, что прорвана дамба – ее почти достроили, но не успели. Восстановить сооружение сейчас не получится.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что развернутые центры временного размещения могут принять до 7,5 тыс. человек, и призвал жителей затопленных районов эвакуироваться. Сотрудники МЧС обходят дома и предлагают жильцам перебраться в центры.

Вода продолжает поступать, на фото и видео с места событий видно, что затоплены многие магазины на первых этажах зданий. Уровень осадков превысил месячную норму в два раза. О погибших пока не сообщается, но эвакуированы уже сотни человек.

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