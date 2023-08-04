«Абсолютно штатная ситуация»: пилоты уверены в безопасности самолетов, летающих в России

На днях в Telegram-каналах была опубликована очередная новость, взбудоражившая читающую их общественность. Авторы Telegram-канала «Авиаторщина» сообщили о том, что на части самолетов «Аэрофлота» могут быть «деактивированы тормоза», ссылаясь на некий внутренний документ национального авиаперевозчика, подлинность которого, впрочем, так и не была подтверждена. После чего как под копирку появились перепечатки в прозападных каналах и каналах иноагентов. Несмотря на кажущуюся сенсационность сделанного заявления, оказалось, что новости в нем нет, как и поводов для опасений, уверены эксперты. Почему это так — в материале «Газеты.Ru».

Тормозной путь

«Аэрофлот» предупредил пилотов о риске выкатывания за пределы ВПП на самолетах с деактивированным тормозом», — говорится в сообщении, разошедшемся по Telegram-каналам. Правда, даже после внимательного прочтения этих постов выясняется, что поводов для паники нет: ближе к концу читателей информируют, что тормозов у самолетов не один, а много, на каждой стойке шасси, и часть из них вполне может быть деактивирована в соответствии с перечнем минимального исправного оборудования (MEL) «Аэрофлота».

В комментариях усомнились как в подлинности самого заявления о тормозах, так и в том, как интерпретировать изложенную информацию — самолет имеет исключительно сложное техническое устройство, в котором могут разобраться только профессионалы. Поэтому «Газета.Ru» обратилась именно к ним, чтобы понять, о чем идет речь и есть ли тут основания для беспокойства.

Командир летного отряда «Аэрофлота» в период 2008 по 2012 год, а в данный момент руководитель летной службы авиакомпании «Северо-Запад» Владимир Чавыкин называет ситуацию с деактивацией тормозов абсолютно штатной, предусмотренной и описанной изготовителями самолетов. По его словам, количество тормозов у самолета зависит от количества пневматиков (колес) основных опор шасси (4 и более).

«Деактивация выполняется, как правило, при неисправности датчика износа тормоза или при износе тормозного диска до пороговых значений. С деактивированным тормозом воздушное судно может летать не более 10 дней. Это повсеместная и обыденная мировая практика. Чтобы избежать нарушения расписания, задержек рейсов все авиакомпании мира используют так называемый лист отложенных дефектов (MEL). Это разрешено производителем ВС и позволяет авиаперевозчикам продолжать безопасную эксплуатацию самолета до регламентного ремонта», — подчеркнул он.

Владимир Чавыкин пояснил, что бюллетень по безопасности полетов, который и является источником распространенных в Сети сведений, составляется для летного состава и имеет под собой цель доведения оперативной методической, административной и другой информации. Этот документ позволяет повысит уровень безопасности полетов, что является приоритетом авиакомпании. По его словам, пилоты готовы к самым разным ситуациям, которые могут возникнуть во время полета.

«На тренажере отрабатывают все возможные отказы, в том числе и гораздо более существенные, включая полный отказ основной и резервной системы тормозов. Отказ системы торможения является достаточно редким, тем не менее любой пилот подготовлен к действиям в случае его проявления», — поделился опытом Чавыкин.

Эксперт заверил, что подобные публикации Telegram-блогеров вызывают у профессионалов только улыбку, так как для нее была взята абсолютно нормальная процедура и рекомендации для ее выполнения, которую преподнесли, как что-то серьезное, что может существенно влиять на безопасность полетов в восприятии обывателя. Это как выставить рекомендации врачам по удалению аппендицита – как в «больнице режут людей скальпелем» или читать инструкцию по использованию стиральной машинки, иронизирует он.

«Мы можем говорить, что большинство самолетов в мире летают с открытыми пунктами MEL. Это нормально и безопасно. Самолет не стоит в музее, его эксплуатируют по 12-16 часов в сутки. Все жизненно важные системы воздушного судна имеют надежное резервирование. Вполне нормально, что до определенной формы техобслуживания часть некритичного оборудования может быть неисправным. Глупо задерживать рейс по неисправности, например, одного кипятильника, когда их на борту восемь», — отметил Владимир Чавыкин.

«Ничего страшного нет»

С Владимиром Чавыкиным полностью согласен и другой профессионал индустрии, заслуженный пилот России, бывший член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник. По его словам, безопасности пассажиров в данном случае ничего не угрожает.

«Деактивированы тормоза — это говорит о том, что торможение осуществляется вручную командиром корабля, то есть не в автоматическом режиме. Ничего страшного нет, самолет исправен. Может выполнять безопасные полеты», — считает эксперт, которого цитирует DailyStorm.

Заслуженный пилот России подчеркнул, что опасаться летать с «деактивированными тормозами» не стоит. По его словам, командир корабля каждый раз перед полетом всегда знакомится с бортовым журналом и замечаниями, которые предыдущий экипаж оставил после выполнения рейса, а членам экипажа известно об особенностях торможения каждого самолета.

Стоит отметить, что с ростом популярности Telegram как инструмента не только для общения, но и для получения информации степень ее достоверности стала меняться, и далеко не всегда в лучшую сторону. Для борьбы с ложными новостями был, например, запущен канал «Война с фейками», на который на данный момент подписаны больше 650 тысяч человек.

В последнее время посты в Telegram стали основанием для возбуждения нескольких уголовных дел. В конце октября 2022 года суд арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда глянцевого журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере – 11 млн руб. По статье 163 УК РФ им грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие утверждает, что Суханов и Романовский подготовили для Telegram-канала «Тушите свет» статью, которая «могла причинить вред правам и законным интересам главы «Ростеха» Сергея Чемезова или его близких».

В середине июля был также задержан и арестован предполагаемый администратор Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief, которого подозревают в вымогательстве 40 млн рублей у группы IT-компаний «Ланит». Даже если не говорить о судебных делах, каждую неделю опровергаются десятки сообщений, опубликованных в мессенджере, но основанных на недостоверной или неверно интерпретированной информации.

Руководитель летной службы авиакомпании «Северо-Запад» Владимир Чавыкин полагает, публикация «Авиаторщины» и ей подобные несут ложную информацию для обывателя и создают негативный фон для гражданской авиации России в целом.

«Безусловно, подобные публикации наносят репутационный ущерб компании, отрасли гражданской авиации и государству в целом. Весьма вероятно, такую цель они и преследуют. Ставится под сомнение обеспечение безопасности полетов и формируются страх у обывателя, что в конечном счете может сказаться на нормальном развитии авиаперевозок и туристической отрасли, и, как следствие, на получении прямых доходов регионов и государства. Для поддержания стабильной ситуации в отрасли и стране необходимо на законодательном уровне бороться с «фейковыми» публикациями, которые имеют под собой цель дискретизации нормально работающих компаний и армии. Такое должно пресекаться, а авторы «Авиаторщины» и других «хайпующих» каналов, прежде чем выдумывать горячие новости и репостить «фейки», должны понимать всю ответственность. Думаю, что тут есть над чем поработать особенно компетентным органам, в том числе таким как Роскомнадзор, да и правоохранителям», — считает эксперт.