Сын Жириновского арестован на 15 суток за драку с полицейским после скандала в ресторане

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн взят под стражу на 15 суток за мелкое хулиганство и неповиновение требованию полицейского, сообщил Тверской суд Москвы. По данным СМИ, вечером 14 февраля в ресторане на Новой площади случился скандал, закончившийся конфликтом в отделе МВД. В 2021 году Эйдельштейн подрался с сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Сын умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн отправлен под административный арест сроком 15 суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тверской суд Москвы.

По данным суда, мужчина арестован «за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

Ранее агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник сообщило, что внебрачный сын Жириновского «напал на сотрудника полиции». По словам собеседника агентства, вечером 14 февраля в ресторане «Ткемали» на Новой площади случился некий скандал. На место происшествия выехал наряд полиции. Прибывшие полицейские задержали Эйдельштейна и отвезли в отдел МВД на улице Ильинка. Там он подрался с полицейским.

«Находясь в отделе, мужчина вел себя агрессивно, оскорблял сотрудников полиции, после чего нанес один удар кулаком в область груди находившемуся на службе в форменной одежде инспектору патрульно-постовой службы полиции. Сотрудник МВД получил ушиб ключицы и обратился в медучреждение за помощью», — отметил источник.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на сотрудника ресторана «Ткемали» сообщает, что «Эйдельштейн своим алкодвижем чуть не сорвал предложение, которое парень за соседним столиком делал своей девушке.

В пресс-службе ЛДПР заявили «Газете.Ru», что никак не могут прокомментировать сообщения о задержании сына основателя партии. «Комментариев по этим сообщениям в СМИ пока нет», — сказал пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.

Кроме того, Олег Эйдельштейн находится розыске за долги. Соответствующие данные опубликованы в базе Федеральной службы судебных приставов, обратила внимание «Газета.Ru».

Согласно данным базы ФССП, в отношении Олега Владимировича Газдарова (настоящая фамилия Эйдельштейна) возбуждено три исполнительных производства на общую сумму около 135 тыс. руб.

close 100% База ФССП

Олег Эйдельштейн – 36-летний внебрачный сын Владимира Жириновского. Его мать – Жанна Газдарова. Политик официально представил Эйдельштейна общественности в 2017 году. Эйдельштейн – фамилия отца Жириновского.

Это уже не первый скандал с участием сына Жириновского. В апреле 2021 года в аэропорту Внуково он подрался с сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова — Зелимханом. Как сообщал Telegram-канал Baza, Эйдельштейн участвовал в последних выборах в парламент Северной Осетии.

Конфликт разразился следующим образом, по версии Эйдельштейна: он просто поинтересовался у Битарова судьбой его отца — чем он собирается заниматься дальше. Однако, по свидетельству очевидцев, реплика сына Жириновского звучала грубо и с использованием нецензурной брани (якобы он произнес «ваше время закончилось, ***ь вас будем»). В итоге Битаров избил Эйдельштейна, четырежды ударив его по голове.

Растаскивали детей политиков друг от друга высокопоставленные чиновники — сенаторы от Северной Осетии Арсен Фадзаев и Таймураз Мамсуров, летевшие тем же рейсом. Олег Эйдельштейн зафиксировал побои и написал заявление в полицию.