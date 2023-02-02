«В руках пакет и автомат». В Ростове-на-Дону мужчина открыл огонь холостыми в ТЦ

В Ростове-на-Дону 50-летний мужчина открыл огонь из автоматического оружия в торговом центре «Димбо». По данным журналистов, раньше он работал охранником в том же ТЦ. Полиция после погони обнаружила автомобиль, на котором скрылся стрелявший – его самого пока ищут. В авто нашли еще двух человек – по предварительной версии, они могли быть заложниками. Тем не менее, их задержали до выяснения обстоятельств. По словам очевидца, стрельба в ТЦ велась холостыми патронами.

Возле торговых центров «Димбо» и «Золотой Вавилон» на западе Ростова-на-Дону произошла стрельба. Об этом сообщает портал 161.RU.

Мужчина, вооруженный автоматом, вошел в 12.15 мск в здание ТЦ «Димбо», бросил предмет, похожий на страйкбольную гранату с шариками, и открыл огонь.

Охрана центра попыталась остановить стрелка, но он скрылся с места происшествия. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

«К моменту прибытия полицейских, стрелявший покинул место происшествия на автомобиле. <…> Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — сообщили изданию в ГУ МВД по Ростовской области.

Источник 161.RU в правоохранительных органах заявил, что подозреваемый – 50-летний Владимир Уткин – скрылся вместе с двумя другими людьми на белом седане Hyundai Solaris. Однако вскоре они пересели на черный внедорожник Nissan X-Trail.

Полиция объявила план «Перехват» и начала погоню.

«Разыскивается Уткин Владимир Геннадьевич, 12.09.1972 г.р. Был одет в черную одежду. В руках у мужчины был пакет и автомат», — гласит полицейская ориентировка.

Спустя некоторое время силовики на проспекте Стачки нашли черный джип. В салоне сидели мужчина и женщина, подозреваемого там не было. Находившиеся в машине люди сразу же сдались полиции, не оказывая сопротивления.

Источник 161.RU заявил, что эти люди могут быть заложниками, но сейчас они задержаны. Их версия «проверяется полицией».

По его же словам, теперь Уткина – бывшего охранника ТЦ – ищут по плану «Сирена», предназначенному для розыска вооруженных и опасных людей.

РИА Новости сообщает, что подозреваемый стрелял холостыми патронами, а взорванная им граната была светошумовой. «Охранник его, молодец, остановил», — отметил очевидец в разговоре с агентством.

Бывший коллега Уткина заявил, что тот – отец пятерых детей, работавший контролером. Он охарактеризовал его как «больного на всю голову, к врачу – и в дурочку». При этом агрессивным стрелявший никогда не был, добавил мужчина.

Посетительница торгового центра «Димбо» из Ростова-на-Дону Екатерина рассказала «Газете.Ru», что слышала стрельбу в ТЦ и видела выходящего из здания мужчину с ружьем.

«Я выходила из ТЦ и уже на улице услышала грохот. Как будто выстрел был, но слышно было, что в ТЦ. Потом вышел мужчина с ружьем. Он шел как ни в чем не бывало. Ружье было видно. Я сильно испугалась и убежала. Люди были на остановке, но, как я поняла, никто не пострадал», — сказала ростовчанка.

Поиски стрелявшего продолжаются.

6 декабря в городе Новошахтинске Ростовской области боец ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина открыл огонь по полицейским. «Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам ОМВД России по Новошахтинску, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», — сказали в МВД «Интерфаксу».

Мужчину искали почти сутки и нашли на заброшенной свиноферме. В Следственном управлении СК подтвердили, что подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим за кражу и разбой.

Инцидент произошел в 10 км от границы региона с ЛНР. Впоследствии суд арестовал стрелявшего – 38-летнего Павла Николина – сроком на два месяца. Сам мужчина заявил – он думал, что находится под Бахмутом, а стрелять начал, потому что якобы принял российских полицейских за украинских военных.