«Взорвал гранату ради шутки». Что известно о взрыве и пожаре в ДК, где размещались военные

В Хуторе Тоненькое Белгородской области сдетонировали боеприпасы в здании бывшего Дома культуры. Из-за этого начался пожар, известно, как минимум, о трех погибших и 13 пострадавших. По данным СМИ, причиной ЧП стал некий старший сержант, взорвавший гранату РГД-5 «ради шутки». От этого началась детонация других боеприпасов. Место происшествия до сих пор оцеплено — саперы ищут там неразорвавшиеся снаряды.

На территории военной части в Белгородской области взорвалась граната, после чего в здании начался пожар, одним из первых об этом сообщил Telegram-канала «112». По их данным 14 января старший сержант, командир взвода устроил подрыв гранаты РГД-5 в расположении, после чего пламя распространилось на площади 450 квадратных метров.

От огня начали детонировать другие боеприпасы, находившиеся в комнате хранения оружия. «112» сообщил о трех погибших военнослужащих, 16 раненых и восьми пропавших без вести.

Позже информацию частично подтвердил ТАСС со ссылкой на собеседника в экстренных службах. По информации агентства, детонация боеприпасов произошла в сельском доме культуры в селе Тоненькое Белгородской области.

«Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое сдетонировали боеприпасы, произошел пожар. Пострадали 10 военнослужащих», — рассказал источник ТАСС, добавив, что из соседних домов были эвакуированы 15 мирных жителей.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК пострадали 13 человек, трое погибли.

В Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова утром 14 января появилось сообщение, что в Корочанском районе (именно в нем расположен хутор Тоненькое), произошел пожар на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы. Глава региона писал, что пострадавших среди мирных жителей нет.

Гладков также отметил, что эпицентр пожара находится недалеко от частных домов, жителей которых временно вывезли на безопасное расстояние. Позже губернатор сообщил, что посетил место ЧП.

«Глава Николай Васильевич Нестеров на месте, руководит работами по восстановлению — работают аварийные бригады энергетиков и газовиков. Самое главное — жители села не пострадали. Поговорил с ними на месте. Идет ликвидация последствий пожара. Ситуация находится под контролем», — написал Гладков.

Вскоре подробности инцидента сообщили еще несколько Telegram-каналов. По данным Mash, сельский ДК в хуторе Тоненькое использовался для расположении военных. Около 4.50 мск 14 января там сдетонировал боеприпас.

По информации Baza, взрыв устроил военнослужащий из Свердловской области.

«По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. После взрыва в здании сельского дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 квадратных метров — его около четырех часов тушили пожарные», — пишет издание.

Предварительно, все погибшие и пострадавшие в результате ЧП были призванными в рамках частичной мобилизации. Baza сообщает, что место пожара до сих пор оцеплено, поскольку саперы полагают, что на территории ДК могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Источник Regnum рассказал, что подрыв гранаты устроил мобилизованный «ради шутки». Пострадавшие, среди которых и предполагаемый виновник инцидента, были госпитализированы с ожогами и другими ранениями. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. С учетом количества погибших, максимальный срок по этой статье составляет до 10 лет тюрьмы.