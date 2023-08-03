Воды хватит всем. В Ростовской области разработают новую концепцию водоснабжения

Качество водоснабжения входит в топ самых острых вопросов, стоящих перед правительством Ростовской области. Именно на него жители региона жалуются чаще всего – 38 процентов от всех обращений. Улучшить требуется и характеристики питьевой воды, и инфраструктуру водоканалов. Чтобы определить приоритеты и разработать новую концепцию водоснабжения, в регионе создана специальная экспертная площадка. Что поможет обеспечить южный регион качественной водой – в материале «Газеты.Ru».

Участники экспертной площадки по вопросам водоснабжения должны уточнить, сколько денег потребуется на развитие инфраструктуры и улучшение качества воды в Ростовской области, сформировать бюджет на 2024-й и ближайшие три года. Губернатор региона Василий Голубев провел первое заседание площадки и призвал решать все эти вопросы комплексно, внедряя инновационные разработки и новые механизмы взаимодействия власти и водоканалов.

В работе экспертной площадки участвуют руководители областных ведомств, управления Роспотребнадзора и Региональной службы по тарифам, представители науки, энергетики и ЖКХ, депутаты Законодательного собрания и главы муниципалитетов. Всем им предстоит создать единую концепцию развития системы водообеспечения, чтобы максимально эффективно использовать бюджетные и внебюджетные средства.

Цена вопроса

Работы по улучшению качества воды сейчас идут по всей Ростовской области. В 2023-2024 годах на модернизацию объектов ЖКХ в донском регионе будет направлено 16,3 миллиардов рублей, с учетом средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», консолидированного бюджета и внебюджетных источников. За счет этих средств будут построены и реконструированы более 400 километров сетей водоснабжения, водозабор и две насосные станции. В результате улучшится ситуация с водой в Новочеркасске, Гукове, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Белокалитвинском и Красносулинском городских поселениях.

Только в 2023 году по проекту «Чистая вода» завершатся работы на девяти объектах водоснабжения – в Азовском, Неклиновском, Тарасовском, Целинском районах, Донецке и Новошахтинске.

В 2024 году будут сданы ещё два объекта – в Аксайском и Цимлянском районах. В результате водоснабжение будет улучшено более чем для полумиллиона жителей региона. Планируется продолжить реконструкцию объектов системы Шахтинско-Донского водопровода.

Новые деньги и старые сети

Исполнительный директор ООО «Экологические технологии» Елена Теплинская предложила участникам экспертной площадки более активно привлекать федеральные средства, ведь водоснабжение – это самый капиталоемкий сектор коммунального хозяйства.

«Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Не все организации коммунального комплекса области в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения. Я предлагаю рассмотреть возможность дальнейшего участия Ростовской области в получении заемных средств за счет Фонда национального благосостояния», – подчеркнула Елена Теплинская.

В 2022-2023 годах пять ресурсоснабжающих организаций Ростовской области уже получили займ от Фонда национального благосостояния на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Более 6,5 млрд рублей пошли на обновление систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Например, в Новочеркасске в 2022 году началась реконструкция 30 километров водопроводных и канализационных сетей, модернизация водозабора и канализационной насосной станции.

Некоторые участники дискуссии указали на слабые места текущих проектов модернизации. Например, директор компании «Шахты Лада» Аркадий Горцевской заявил, что «наряду со строительством новых коммуникаций и объектов необходимо поддержание уже существующих сетей, расположенных внутри дворовых территорий».

Все как у других

Участники экспертной площадки предложили водоканалам шире использовать опыт и возможности других ресурсоснабжающих организаций. Например, освобождать граждан от пеней и штрафов за несвоевременную оплату водоснабжения, если они полностью оплатили основной долг. Такую практику уже давно используют ростовское отделение «Газпром межрегионгаз» и компания «ТНС энерго»,

К началу 2023 года только в Ростове-на-Дону долг населения перед местным водоканалом превысил два миллиарда рублей. Этих денег очень не хватает для капитального ремонта и реконструкции сетей, такая же ситуация сложилась и в других водоканалах региона.

«Основным должником за потребленную воду является население. Стоит рассмотреть возможность освобождения граждан от пени и штрафов за несвоевременную оплату услуг при условии погашения основного долга. Это увеличит собираемость платежей, оздоровит финансовое состояние водоканалов и в конечном итоге высвободит средства на приведение в порядок сетей», – отметил директор Шахтинского мукомольного завода Евгений Понамаренко.

Василий Голубев эту идею поддержал и предложил в качестве пилотного проекта в августе и сентябре провести такую акцию в Ростове-на-Дону и на шахтерских территориях.

Еще один полезный лайфхак водоканалы могут перенять у энергокомпаний – это энергосервисные контракты, которые, по словам председателя совета директоров компании «Распределенная генерация» Сергея Ковалева, являются одним из видов государственно-частного партнерства.

Суть энергосервисного контракта состоит в том, что исполнитель – компания, предоставляющая услуги энергосервиса, – помогает заказчику внедрить энергосберегающие технологии и повысить эффективность использования ресурсов.

Общие затраты предприятия в результате снижаются, и за счет этой экономии заказчик оплачивает работы по контракту.

Получается, что заказчик не несет инвестиционных издержек, но спустя какое-то время становится собственником всего энергооборудования, установленного по контракту. В тарифы его стоимость тоже не закладывается, а значит не влияет на цены для потребителей.

«Техническая оснащенность и финансовое состояние предприятий водоснабжения и водоотведения оказывают непосредственное влияние на качество их услуг. При бережливом производстве и снижении электропотребления возможно улучшение финансового состояния водоканалов», – считает Сергей Ковалев.

Зачем нужен единый тариф

Целую дискуссию вызвало предложение о смягчении тарифной нагрузки на потребителей. Гендиректор агентства инвестиционного развития области, депутат Заксобрания Игорь Бураков предложил унифицировать тарифы на техприсоединение к системе водоснабжения для инвесторов.

«Сейчас тратится непозволительно много времени – месяцы, на то, чтобы определить оптимальную стоимость и технические решения, в результате проекты стартуют с опозданием в несколько месяцев, а то и на год. Введя унифицированный тариф на подключение к воде, как это уже состоялось в электроэнергетике, мы сэкономим время и сможем запускать новые проекты быстрее», – считает Игорь Бураков.

Депутат пояснил, что в соответствии с действующим законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения расчет платы за подключение к системе осуществляется по формулам, которые учитывают плату за подключаемую нагрузку и протяженность создаваемой сети. А они рассчитываются исходя из ставки, утверждаемой Региональной службой по тарифам для каждого водоканала индивидуально.

«Разница может быть в два-три раза. Введение единого тарифа поможет территориям привлекать инвестиции и развиваться более равномерно», – подчеркнул Игорь Бураков.

Новая вода

Реконструкция системы водоснабжения, строительство новых сетей и насосных станций, тарифы – это еще не все. Нужно позаботиться об источниках качественной питьевой воды. Ростовская область участвует в реализации дорожной карты по оздоровлению и развитию бассейна реки Дон, которую правительство России утвердило в июле 2021 года. Еще на этапе разработки плана мероприятий регион внес предложения по расчистке 32 водных объектов, что должно сделать его главную артерию более полноводной.

В дополнение к этому главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев предложил провести комплексное исследование для поиска новых источников воды, которые соответствовали бы всем существующим нормативам.

Новая концепция водоснабжения региона будет включать в себя много мероприятий по оздоровлению водных объектов и разведке подземных вод. «Задача тех, кто работает во власти, на предприятиях и в организациях, — обеспечивать жителей водой питьевого качества», – резюмировал губернатор Василий Голубев.