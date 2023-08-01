«Она у нас жила как королева»: у матери челябинского маньяка своя версия его отношений с пленницей

Суд Челябинска на два месяца арестовал Владимира Ческидова, удерживавшего девушку в плену 14 лет. Его матери Валентине тоже предъявлено обвинение в похищении человека, однако она была освобождена под подписку о невыезде. Женщина утверждает, что Екатерина «пристроилась» к ее сыну, «жила как королева» и могла уйти в любой момент. В настоящее время полиция проверяет версию о том, что именно Валентина помогла пленнице бежать. «Газета.Ru» рассказывает о новом повороте истории.

Центральный районный суд Челябинска до 30 сентября арестовал Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении, убийстве и многократном изнасиловании. Его мать Валентина, которую обвиняют в похищении человека, была освобождена под подписку о невыезде. Об этом сообщает Baza.

Во время судебного заседания Ческидов утверждал, что между ним и его пленницей Екатериной все было по любви, при этом он расплакался и признал свою вину.

Потерпевшая рассказала, что обвиняемый заманил ее в дом и силой удерживал там 14 лет, постоянно угрожая. По словам пленницы, мужчина изнасиловал ее более тысячи раз. Кроме этого, во дворе дома обнаружили останки еще одной девушки, которую похититель называл «женой» и убил на глазах Екатерины.

Ческидову грозит до 25 лет лишения свободы.

Его мать во время судебного заседания отрицала свою вину. Она настаивает на том, что Екатерину никто насильно не удерживал.

«Жила как королева! Пристроилась к моему сыну! Не работала! Никто ее не удерживал!» — приводит слова Ческидовой Telegram-канал Shot.

Суд постановил освободить женщину из-под стражи. После оглашения приговора пенсионерка расплакалась.

«То она на танцульки, то на какую-то лекцию»

Валентине Ческидовой 72 года. По данным kp.ru, она работала медсестрой в психоневрологическом интернате, но через какое-то время уволилась по неизвестной причине и начала продавать очки. Telegram-каналу Ural Mash ее соседки рассказали, что женщина вела активный образ жизни:

«С ней мы мало общались. <...> Она все время куда-то ездила. <...> То она на танцульки, то на какую-то лекцию».

Пенсионерка разговаривала с местными жителями, однако на вопросы о своем сыне старалась не отвечать, говоря, что он или в Москве на заработках, или работает в огороде. Соседи мужчину практически не видели, однако знают, что какое-то время он жил в столице, где женился.

Одной из местных жительниц его мать сообщила, что Владимир живет вместе с женой. Подругам она говорила, что девушка ездит к родителям: «Она уезжает, приезжает и снова здесь находится».

Местный житель Дмитрий (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что был в гостях у матери похитителя — и ни разу не видел ее сына и его пленницу. Женщина просила не шуметь и говорила, что «молодые спят».

«У его мамы моя мама заказывала очки для зрения. Когда приезжали за очками, заранее с ней созванивались, мол что она приедет, так как она очень занятая. Она утром мандафарилась и уезжала на разные тусовки — «Играй, гармонь» и тому подобное.

Были дома у них — удивила грязь, не прибрано. Стояла старая панцирная кровать. Моя мать проходила в другую комнату, я сидел при входе. Шторы задернуты, ковер не подметенный, грязь на полу».

Дмитрий уточнил, что ни разу не видел сына женщины, потому что тот не выходил из дома даже в магазин. Мать рассказывала, что сын «нигде не работал» и уже был судим.

«Ну, жили у него какие-то женщины, ну и что?»

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что сначала мать допросили как свидетеля. Она подтвердила, что вместе с ними проживала Екатерина, сожительница ее сына. Она утверждает, что это происходило на добровольной основе, никакого преступления совершено не было. Когда ее сына увезли в медицинское учреждение, сожительница покинула дом.

Полицейским она заявила: «Ну, жили у него какие-то женщины, ну и что?»

Сотрудники правоохранительных органов расспрашивали пенсионерку и про другую заложницу, чьи останки были найдены в погребе. Ческидова ответила, что ей об этом ничего не известно.

При этом Екатерина рассказала, что ее похититель сначала избил первую жертву, а затем добил гвоздодером. Тело он расчленил, положил останки в кастрюлю и закопал.

В помещении, где нашли Екатерину, следователи обнаружили разные виды намордников, секс-игрушки и цепи, которыми пленница была привязана к столешнице. Помимо этого, на ноутбуке Владимира нашли порнографические материалы. Длина цепи позволяла Екатерине двигаться. Когда она занималась домашними делами или помогала Валентине, могла перемещаться свободнее.

По предварительным данным, именно Екатерина посоветовала матери Ческидова вызвать скорую, когда у него начались галлюцинации от алкоголя. Женщина так и сделала 29 июля.

Приехавшие врачи не дали мужчине закрыть комнату, поэтому пленнице удалось сбежать. Однако в полиции проверяют версию о том, что потерпевшей помогла сама Валентина, так как девушке нужны были деньги на автобус и нормальная одежда. В конце концов Екатерина смогла добраться до сестры, а оттуда уже вызвать полицию.

Потерпевшая пропала, когда ей было 19 лет – в 2009 году. У нее есть только родная сестра, которая не стала искать родственницу. В 2018 году сестре понадобилась справка о пропаже второй собственницы, чтобы продать квартиру матери. Только тогда она написала заявление в полицию, съездила в морг на опознание, однако сама никаких действий по поиску сестры не предпринимала. Сейчас в квартире никто не живет.