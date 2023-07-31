«Расчленил, засунул в кастрюлю и закопал». В доме челябинского маньяка нашли останки первой жертвы

Житель Челябинска, похитивший женщину и удерживавший ее 14 лет в своем доме, оказался причастен к убийству другой девушки. Тело первой жертвы он расчленил и закопал в погребе. Правоохранители нашли человеческие кости и раздробленный череп со следами ржавчины. Сбежавшая от маньяка Екатерина рассказала, что убийство девушки произошло практически у нее на глазах. Подробности – у «Газеты.Ru».

Следователи сообщили о причастности челябинского похитителя к убийству местной жительницы в 2011 году. Тело жертвы он расчленил и закопал в погребе собственного дома.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — информирует региональное ​​управление СК России.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее местные СМИ писали, что во время осмотра дома маньяка правоохранители нашли человеческие кости и раздробленный череп со следами ржавчины.

Как установили эксперты, останки пролежали в земле около 7-10 лет. Предположительно, жертву убили с помощью кувалды.

«Добровольная сожительница»

Утром 31 июля в следственном управлении СКР по региону заявили о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека). Находившаяся в плену с 2009 года женщина недавно смогла сбежать из заточения и обратиться в правоохранительные органы.

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Бывшая пленница рассказала, что осенью 2009 года познакомилась с мужчиной, который под предлогом совместного распития спиртного привез ее в частный дом, в котором насильно удерживал в течение 14 лет.

По словам Екатерины, похититель «почти все время держал ее в комнате» и часто наносил удары по голове, «причем так, что она забыла все контактные данные своих родных».

Когда мужчина уходил — пристегивал жертву к балке и заклеивал ей рот скотчем. Она могла перемещаться по дому, только если занималась делами по хозяйству.

При этом мать похитителя жила вместе с ними. Пожилая женщина утверждает, что пострадавшая находилась у них «добровольно» и являлась «сожительницей», информирует РИА Новости.

Как передает Ura.Ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, комната, где была заточена женщина, была оборудована приспособлениями для удержания человека и различными намордниками.

Там же нашли коллекцию дисков с порно и секс-игрушки.

​​«Полицейскими Челябинской области во взаимодействии с представителями следственных органов проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств резонансного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). <...> К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе»

По словам пострадавшей, похититель познакомил ее с другой девушкой, тоже жившей у него. Он назвал ее своей «женой», но позже оказалось, что та также была похищена злоумышленником, сообщает Mash.

Екатерина рассказывает, что девушки друг с другом не пересекались и виделись только издалека, так как свою «жену» похититель держал в сарае, а ее — в доме. День, когда маньяк убил Оксану, Екатерина помнит в мельчайших подробностях.

По ее словам, мужчина начал избивать девушку, она начала звать на помощь, и тот добил ее гвоздодером.

«Спустя время расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе», — сообщает Mash.

Предварительно установлено, что найденные в погребе останки действительно принадлежат 30-летней Оксане, убитой 12 лет назад.

Сестра обратилась в полицию через девять лет

По информации Telegram-канала Shot, Екатерина рано осталась сиротой. Ее отец умер до ее рождения, а мать скончалась, когда та была еще ребенком.

Единственным близким родственником была ее родная сестра, которая во время нахождения Екатерины в заточении жила неподалеку.

Сестра, по предварительной информации, не стала искать похищенную девушку, когда та не пришла домой, а сообщила о пропаже в полицию только спустя девять лет — когда нужно было продавать общую квартиру. Женщина писала заявления и даже несколько раз ездила на опознания в морги.

«Отца парализовало, когда узнал»

Как рассказали Ural Mash соседи маньяка, в подростковом возрасте он был замкнутым, друзей и девушки у него не было. Иногда ровесники даже подшучивали над ним. После школы он уехал учиться в Москву, но вернулся на родину после того, как на него напали и жестоко избили.

Мать преступника соседи описывают как «всегда жизнерадостную», имеющую увлечения и часто посещавшую культурные мероприятия. Отца маньяка, не проживавшего с семьей, якобы «парализовало, когда он узнал о том, что натворил его сын».

«Подругам мать ничего не рассказывала, говорила якобы парень живет с женой. На вопросы о том, почему они редко выходят из дома, объяснила, что не любят общество», — вспоминают очевидцы.

Местный житель Дмитрий (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что был в гостях у матери похитителя — и ни разу не видел ее сына и его пленницу. Женщина просила не шуметь и говорила, что «молодые спят».

«У его мамы моя мама заказывала очки для зрения. Когда приезжали за очками, заранее с ней созванивались, мол что она приедет, так как она очень занятая. Она утром мандафарилась и уезжала на разные тусовки — «Играй гармонь» и тому подобное. Были дома у них — удивила грязь, не прибрано. Стояла старая панцирная кровать. Моя мать проходила в другую комнату, я сидел при входе. Шторы задернуты, ковер не подметенный, грязь на полу», — вспоминает мужчина.