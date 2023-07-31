Расчленил и закопал еще одну жертву. Челябинский маньяк 14 лет держал девушку в плену

Житель Челябинской области 14 лет держал девушку в плену. Он похитил ее в 2009 году, а сбежать она смогла лишь в конце июля 2023-го, когда маньяка госпитализировали из-за обострения психического заболевания. Освободившись из плена, женщина сообщила, что ее похититель убил другую узницу, когда та попыталась позвать на помощь. Местные жители рассказали, что мужчина был судим и за все эти годы практически не выходил из дома, даже в магазин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Челябинской области возбудили уголовное дело о похищении в 2009 году местным жителем женщины, которая недавно смогла сбежать из заточения. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, осенью 2009 года в Челябинске мужчина под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу. Ее он удерживал в доме почти 14 лет.

Как рассказали в Следственном комитете, после обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, а женщина смогла покинуть домовладение.

Что произошло в 2009 году...

Telegram-канал Baza выяснил, что Екатерину Б. похитили, когда ей было только 19 лет. Сейчас женщине 33 года.

«В 2009 году она познакомилась на Железнодорожном вокзале Челябинска с 37-летним (тогда еще) Владимиром Ч. Тот пригласил ее к себе домой в поселок Смолино, где, угрожая ножом, сообщил, что она похищена.

После этого он закрыл девушку в отдельной комнате своего дома. На окна комнаты он установил решетки, а также закрывал ее на навесной замок.

По предварительным данным, все эти 14 лет Екатерина жила в этой комнате. По словам женщины, Владимир периодически насиловал ее под угрозой убийства», — говорится в публикации.

...и как пленница сбежала спустя 14 лет

Как отмечает издание, сбежать Екатерине помог случай. «Мужчина долго и много пил и в один из дней начал вести себя слишком агрессивно. В итоге его мать (она проживала в том же доме) вызвала бригаду скорой помощи.

Скорая госпитализировала Владимира в больницу, а тот забыл закрыть дверь в комнату с пленницей на замок.

Оставшись одна в доме, Екатерина сбежала. Она смогла разыскать свою сестру, которая и отправилась в полицию», — уточняется в материале.

По словам Екатерины, Владимир почти все время держал ее в комнате. «Часто бил по голове — причем так, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре. Когда мужчина уходил, то связывал девушку, пристегивал к балке и заклеивал рот скотчем», — сообщает Baza.

Похититель выпускал Екатерину только для работы по дому: девушка помогала его маме, ухаживала за ней, убиралась и готовила.

«Расчленил и закопал останки пленницы»

Освободившись из плена, Екатерина сообщила следователям, что Владимир убил другую пленницу. Однажды он познакомил ее с другой девушкой, которую представил своей «женой».

«Правда, позже та призналась Кате, что он наврал. По словам Кати, как-то у Владимира и девушки случился конфликт из-за того, что она пыталась позвать на помощь.

Мужчина несколько раз ударил ее ножом. После чего расчленил и закопал останки на участке», — передает Baza.

Как рассказал «Газете.Ru» один из жителей поселка Смолино, он бывал в гостях у матери похитителя, но ни разу не видел ее сына и его пленницу.

«У его мамы моя мама заказывала очки для зрения. Когда приезжали за очками, заранее с ней созванивались, мол что она приедет, так как она очень занятая. Были дома у них — удивила грязь, не прибрано. Стояла старая панцирная кровать. Моя мать проходила в другую комнату, я сидел при входе. Шторы задернуты, ковер не подметенный, грязь на полу. Мать его приносила очки на дом к нам, сидела чай пила, много беседовала про жизнь и как она работала челноком в 90-е», — сказал Дмитрий (имя изменено).

По его словам, он ни разу не видел сына женщины, потому что тот не выходил из дома даже в магазин. Мать рассказывала, что сын «нигде не работал» и уже был судим.

«Сколько тут живу, сына ее не видел ни разу, да и все были удивлены, что, оказывается, у нее есть сын. Он не выходил ни в магазин, никуда. Знаю со слов матери, что сын нигде не работает и вообще странный тип. Он мотал срок.

Даже когда мы приходили в дом, была тишина. Мать ссылалась на то, что молодые спят. Просила сильно не шуметь.

Мою маму, когда узнала про все это, затрясло и поднялось давление. Говорит, что за новыми очками ходила к ним даже одна. Подумали, что если бы мы что-то услышали в их доме, могли бы и не выйти. Ужас, в общем», — поделился собеседник издания.