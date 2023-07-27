Удивили премьера: что поразило главу правительства в Норильске

ГМК «Норильский никель» готовится к запуску своего флагманского экологического проекта — Серной программы, которая предусматривает утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом (НМЗ) и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал компании. Это позволит кардинально сократить выбросы диоксида серы в Норильске. Темпы, технологии и перспективы высоко оценил Михаил Мишустин, который посетил с рабочим визитом Норильск 27 июля. О чем еще говорил глава правительства, — в материале «Газеты.Ru».

«Что касается сегодняшней поездки — хочу сказать, что меня Норильск удивил. Те вопросы, которые мы часто обсуждали, а это вопросы, связанные с экологией, с комплексным социально-экономическим развитием Норильска, конечно, стоят на повестке дня правительства, края, города. Но сегодня мы проехали по городу, посмотрели на все — честно говоря, было очень симпатично», — поделился ощущениями глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым.

Премьер-министр подчеркнул, что для дальнейшего развития города важно выполнить все задачи, предусмотренные четырехсторонним соглашением между Минвостокразвития РФ, «Норникелем», правительством Красноярского края и городской администрацией.

Он добавил, что краевые власти должны следить за этой работой.

close 100% Семен Кац

«Но я вижу также, что компания запланировала серьезные дополнительные финансовые вливания в то, чтобы сделать в городе все необходимое», — отметил премьер.

Стресс-сценарий

Вызовы, с которыми «Норникель» столкнулся в последние годы, оказались более чем серьезными: многие поставщики из-за санкционных рисков отказались работать с российской компанией, и в результате инженерную концепцию Серной программы пришлось создавать заново, поставщиков искать внутри страны. Однако, несмотря на реализовавшийся стресс-сценарий в экономике и геополитике, компания полна намерена довести стройку до конца.

Весной прошлого года «Норникель» доставил самое крупногабаритное оборудование программы в Норильск и начал его монтаж на Надеждинском заводе, а уже осенью текущего года ожидает принять первый газ с плавильного производства для его очистки и сопутствующего производства гипса. По планам компании, после запуска проекта на Надеждинском заводе выбросы SO2 (диоксида серы) снизятся на 45% с уровня 2015 года, а после реализации этого проекта на Медном заводе — в 10 раз.

Отдельно стоит отметить сложнейшую логистику проекта. Экстремальная удаленность производственных объектов вынудила изобретать нетривиальные решения: так, 15 гигантских цилиндрических охладителей, сделанных в Тамбове, были доставлены сначала по суше в Санкт-Петербург, затем по Северному Морскому Пути, и наконец, на большегрузах по заранее подготовленному транспортному коридору до НМЗ.

Серная программа

«Очень важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей. Что касается федерального проекта «Чистый воздух» — там, вы знаете, не менее 20% снижения выбросов было необходимо достичь. Следование всем нормативам — по задумкам и по тому, что на сегодняшний день становится очевидным, — снимет отсюда загрязнение», — отметил глава кабинета министров, посещая цеха Надеждинского металлургического завода, построенные по Серной программе.

Серная программа является важной частью инвестиционной деятельности «Норникеля», хотя она и не направлена непосредственно на рост производства.

Но в будущем проект позволит жителям Норильска дышать свежим воздухом, а компания сможет инвестировать средства в развитие основного бизнеса и инновации. Ранее в рамках этой программы «Норникель» закрыл устаревший Никелевый завод, а также плавильные мощности в Мончегорске и Никеле.

После масштабной реконструкции пирометаллургического производства Надеждинский металлургический завод способен переработать до 2,4 млн тонн никельсодержащего сырья в год. С 2016 года (после закрытия Никелевого завода) является единственным в Заполярном филиале производителем медно- никелевого файнштейна, который далее отправляется по Северному морскому пути на переработку в Кольскую ГМК и в Финляндию на никель-рафинировочный завод «Харьявалта», расположенный в городе Пори.

Для людей

Серная программа реализуется в соответствии с ранее намеченными планами. И на Надеждинском заводе все готово к запуску, рассказал журналистам президент «Норникеля» Владимир Потанин.

close 100% Семен Кац

«Это позволит до конца года обеспечить около 20% сокращения выбросов. А когда в 2024 году эта линия выйдет на полную мощность, то сокращение, как и обещано, будет порядка 45%. Но мы не ограничиваемся этим, и у нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз сократить выбросы диоксида серы. И для этого сейчас готовятся решения на Медном заводе. Это непростые решения, потому что они потребуют не только поиска технологического решения для улавливания диоксида серы, но и технологические решения по модернизации самого завода. На Медном заводе задача на порядок сложнее, потому что там две технологических линии практически, как экологическая и, собственно, производственная, которые нужно модернизировать. Мы над этим работаем, и до конца года такого рода решение будет сформулировано и доложено премьеру», — подчеркнул Владимир Потанин.

Михаил Мишустин особо отметил, что собственники бизнеса начали серьезно вкладывать и в зеленые технологии, в то, чтобы, наконец, решить все вопросы, которые ставят жители.

«Это должно быть главным на сегодняшний день, чтобы мы все национальные цели развития, которые ставит перед нами президент, в том числе параметры по таким проектам, как «Чистый воздух», выполнили и постоянно замеряли отношение людей. И то, что сейчас мы видим, — это, конечно, движение к тому, что было обещано. Я искренне желаю коллективу добиться всех поставленных задач и целей и системно вкладывать в экологию, в то, чтобы город Норильск был красивым, комфортным для жилья, как и многие города нашей страны», — сказал глава правительства.