Россия начала «удары возмездия» за Крымский мост

Российские военные в ночь на 18 июля нанесли удары по объектам на территории Украины, где готовились теракты против России с применением беспилотных катеров, сообщили в Минобороны РФ. В частности, удар был нанесен по судоремонтному заводу в Одессе, где производились морские беспилотники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары были возмездием за теракт на Крымском мосту.

Российские военные в ночь на 18 июля нанесли удар возмездия по украинской инфраструктуре, где разрабатывались теракты против Российской Федерации, в том числе, с применением морских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«ВС РФ нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса»,

— говорится в публикации.

В ведомстве отметили также, что в районе Одессы и Николаева уничтожены топливохранилища общим объемом около 70 тыс. тонн, откуда ВСУ получали горючее для техники.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Минобороны были актом возмездия на теракт на Крымском мосту, который произошел накануне. Кроме того, возможно, последуют следующие шаги возмездия. По словам Пескова, предложения для президента России по ответу на атаку на Крымский мост еще вырабатываются. То же касается предложений по мерам повышения безопасности на мосту.

Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли признать «киевский режим» террористическим, заявил, что эта идея пока не нашла достаточного развития в парламенте, соответственно, Кремль пока не берется озвучивать позицию по этому вопросу.

«Действительно, в прессе на этот счет проходила информация, она была всем доступна. Мне неизвестно о том, чтобы эта идея получила какое-то дальнейшее развитие в нашем парламенте — в нижней или верхней палате. Поэтому сейчас, в настоящий момент, я не могу вам сказать о какой-то позиции на этот счет. Я не берусь давать какие-то оценки, это требует юридической проработки с точки зрения международного права и так далее. Она же была все-таки изначально адресована нашим депутатам. Пока она не была рассмотрена до сих пор», — сказал Песков.

Однако он отметил, что «можно только согласиться» с тем, что в российском обществе считают киевский режим террористическим.

На Украине подтвердили удары по портовой и топливной инфраструктуре. Так, глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук и оперативное командование «Юг» рассказали, что объекты в порту повредило «обломками сбитых ракет и взрывной волной». Также, по его словам, пострадали несколько частных домов, в одном из них ранения получил мужчина.

Оперативное командование группировки ЮГ «ВСУ» в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило об ударах в Николаеве. По их информации, случилось «попадание в промышленный объект», вспыхнул пожар. Пострадавших нет.

Удар по мосту

Накануне два морских беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры. В результате взрыва погибла супружеская пара, их дочь доставили в реанимацию в Краснодар. Были повреждены оба пролета автомобильной части моста, движение по ним было остановлено. В Национальном антитеррористическом комитете классифицировали инцидент как теракт. В ночь на 18 июля автомобильное движение по уцелевшей части моста возобновлено. Ему потребуется ремонт — двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не подтвердил причастность Киева ко взрывам. «Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения конструкций моста. Что касается комментариев про причины этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там излишняя», — заявил Юсов.

Вечером того же дня президент России Владимир Путин провел совещание по поводу происшествия. Он возложил ответственность за инцидент на Киев. По его словам, Россия ответит на теракт, в Минобороны по этому поводу готовят предложения. Также он назвал взрыв бессмысленным с военной точки зрения, поскольку «мост давно не используется для военных перевозок».

В связи с терактом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев волен сам решать, как воевать. «Конечно, Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы. <...> Что касается моста через Керченский пролив. Мы следим за этой ситуацией», — сказал он.