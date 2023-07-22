На фестивале в Луге обрушился мост с людьми. Несмотря на гибель человека, праздник продолжился

Во время фольклорного праздника «Ольгины берега» в Луге пешеходный мост с людьми сложился пополам. В результате произошедшего скончался один человек, еще восемь — пострадали. Несмотря на обрушение моста, фестиваль продолжился. Очевидцы рассказали «Газете.Ru», что мост «хрустел под ногами», «скорой» не было, а праздник должен был проходить в другом месте.

В городе Луга Ленинградской области во время гуляний в честь фольклорного праздника «Ольгины берега» пешеходный мост внезапно сложился пополам.

В результате произошедшего девять человек были травмированы, один из них скончался от полученных увечий в медучреждении.

Состояние трех госпитализированных врачи оценивают как средней степени тяжести. Угрозы их жизни нет.

Еще пятеро пострадавших самостоятельно обратились за помощью в Лужскую больницу с легкими травмами, сообщила пресс-служба губернатора Александра Дрозденко и правительства Ленобласти.

Областной комитет по здравоохранению взял на контроль оказание помощи пострадавшим.

По данным 47news, погибшему мужчине было 70 лет.

После обрушения он оказался придавлен конструкциями моста, находящиеся рядом люди смогли приподнять их и вытащить пенсионера. До кареты скорой помощи его несли на носилках.

«По факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия. Туда же выехал городской прокурор.

«Мост под ногами хрустел»

Праздник-фестиваль «Ольгины берега» связан с правлением княгини Ольги, посетившей в 947 году Лужские земли. Ежегодно в городе разыгрывают театрализованное представление: ладья с «княгиней» проплывает по реке и причаливает к городской пристани.

В этот раз фестиваль начался в два часа дня, около трех посетители столпились на мосту, чтобы встретить главную героиню торжества. Он не выдержал столь большой нагрузки и рухнул. Днем было достаточно жарко, поэтому некоторые участники фестивали стояли в тени под мостом.

«Зрители стояли на мосту в три-четыре ряда, он был полностью забит, это удобная точка. Минуты через две мост резко сложился», — рассказывает Людмила, одна из очевидцев.

«Ольгу ждали к 14 часам, там уже тогда стояли люди в три ряда — лучшие места. И мост под ногами хрустел», — уверяет Ксенья, тоже присутствовавшая на празднике.

В момент, когда ладья с княгиней Ольгой показалась на горизонте, участники фестиваля, стоявшие около моста, ринулись на него, чтобы лучше видеть происходящее.

«Никто не ожидал такого»

«Вдруг треск и тишина. Даже не поняли толком, что случилось. Первыми сразу бросились витязи — здоровые мужики в латах встречали лодку на берегу.

Затем очевидцы стали звать медиков из зрителей. На празднике не дежурила «скорая», хотя народу было очень много»,

— говорит другая жительница города, находившаяся в момент ЧП рядом с мостом.

Очевидица произошедшего Алена рассказала «Газете.Ru», что в момент обрушения на мосту находились 30-40 человек. По ее словам, один из пострадавших получил травму головы, у еще одной девушки расцарапан лоб.

«Многие просили людей отойти с моста, так как он старый, и народу на нем очень много», — вспоминает Алена.

По словам Полины, еще одной свидетельницы произошедшего, мост никогда не предполагал таких нагрузок, а сам праздник ранее проходил на другом участке набережной.

«Я не слышала призывов освободить мост. Никто не ожидал такого. Организаторы пытались помочь пострадавшим. Обычно этот праздник проходил в другом месте, но сейчас там благоустройство», — заметила она.

Как рассказали «Известиям» местные жители, мост был новым. Его построили несколько лет назад. «Фонтанка» уточняет, что строительство вела лужская компания «Зенит-Групп». В рамках проекта Минстроя «Формирование комфортной городской среды» было выделено 22 млн рублей. Сам праздник «Ольгины берега» в этом году обошелся городским властям в 425 тыс. рублей.

Как пишет газета, несмотря на произошедшее, фестиваль отменять не стали. Праздник продолжился на площади Мира, расположенной недалеко от места происшествия. Многие гости ничего не знают о инциденте — организаторы фестиваля не сообщили им о ЧП.