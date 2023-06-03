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В Воронеже пострадал «городской талисман»: мэрия вводит режим ЧС из-за затопления улиц

В Воронеже из-за непогоды обрушилась подпорная стена у Каменного моста XIX века

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В течение дня в Воронеже бушует непогода. В центре города обрушилась стена Каменного моста – одной из достопримечательностей города. Из-за этого мэр решил ввести режим ЧС районного масштаба. Очевидцы сообщают о граде и затоплении дорог, подъездов многоэтажек. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Из-за непогоды у Каменного моста в Воронеже рухнула подпорная стена. Об этом пишет в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин.

«Серьезное происшествие произошло в Центральном районе – из-за сильного ливня обрушилась часть подпорной стены Каменного моста. На месте уже работают все службы», – говорится в посте.

Градоначальник анонсировал объявление режима ЧС районного масштаба, чтобы провести необходимые мероприятия.

По его словам, он поручил в «максимально сжатые сроки провести все согласования с профильными службами правительства области». Это необходимо, чтобы получить «разрешение на проведение работ на объекте культурного наследия регионального значения.

«Сначала по расчистке территории, далее по оценке состояния всех конструкций, а потом по восстановлению объекта», – уточнил Кстенин.

Каменный мост — памятник архитектуры XIX века. Одна из главных туристических достопримечательностей Воронежа расположена на пересечении улиц Карла Маркса и Чернышевского. Он был построен в 1826 году по проекту местного архитектора Ивана Блицына. В 1983 году сооружение включили в список памятников археологии, истории и архитектуры Воронежской области и приняли на государственную охрану.

Местные жители называют мост «городским талисманом», так как он считается счастливым среди молодоженов. Согласно поверью, чтобы брак был крепким и счастливым, новобрачные должны разбить о мост бутылку шампанского и повесить на него замки со своими именами. Также на Каменном мосту снимался эпизод фильма «Мужская женская игра».

В течение дня в Воронеже идет ливень. Сначала затопило улицы Левобережного района, затем непогода затронула и остальные части города. Вода затапливает не только улицы, но и подъезды. Ливневки не справляются с дождем.

«Все привыкли, что ливневка не работает. Бывало и хуже. Северный район – сухо, а левый берег затопило, вот и все», – рассказал местный житель Павел «Газете.Ru».

По его словам, местные власти пытаются решить проблему, «но этого явно не хватает».

«Процент засоренности ливневок большой, а финансирования нет, вот и получаем. У меня своя организация связана с промывкой водоотведения, и техника более мощная, чем у города, но им проще делать вид работы, чем отдать бюджет», – считает он.

В городе из-за затрудненного проезда пробки. Хуже всего ситуация обстоит в районе Машмет. Там на улице Ильюшина образовалась большая пробка. Там машины буквально плывут по дорогам.

«Район Машмет тонет, в среднем имущество не страдает. Страдают лишь дороги, которые не могут сделать в нашем городе, и это очень печально», – обратила внимание местная жительница Любовь в разговоре с «Газетой.Ru».

Это подтвердил нашему изданию и другой житель Воронежа Александр.

«Затопило улицы такие, как Ростовская, Новосибирская. Район Машмета. На остановке Шубина упало дерево на опору ЛЭП. Вроде пострадавших нет. Такое бывало, топило», – отметил он.

На Новосибирской, как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, из-за урагана на оживленную улицу едва не рухнул бетонный столб с проводами – он повис над дорогой.

Издание «Горком36» сообщает, что на место происшествия сначала приехали сотрудники ГИБДД. Спустя примерно час прибыла «ремонтная бригада при поддержке техники: грузовик с бочкой, 2 трактора, ремонтный автомобиль с вышкой». Но практически сразу они уехали, вместо них на место прибыли сотрудники МЧС.

На окраине Воронежа и за городом в течение нескольких минут прошел град. Очевидцы сняли на видео крупные ледяные шарики.

Последний раз в Воронеже такая погода была в апреле, тогда тоже затопило улицы, ливневки не справлялись с наплывом воды, говорится на сайте «Вести.Воронеж».

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