«Я видела обваренные ноги знакомых». В ТЦ «Времена года» четыре человека погибли при прорыве кипятка

В ТЦ на Кутузовском проспекте в Москве прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП погибли четыре сотрудника магазина на минус первом этаже здания. Около двадцати человек в течение длительного времени оставались заблокированными в помещении и не могли выйти из-за кипятка и пара. По словам очевидцев, звуковых оповещений о ЧП в торговом центре не было. Возбуждено уголовное дело. Подробности— в материале «Газеты.Ru».

В ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве прорвало трубу, из которой хлынул кипяток. В результате ЧП погибли четыре человека. Изначально городские СМИ сообщили об одном погибшем, но позже число жертв выросло.

«Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», — написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Прорыв трубы и утечка аммиака

По данным Shot, все четверо погибших работали в магазине «Глобус Гурмэ». Гастроном находится на минус первом этаже. Спасатели уже извлекли тела жертв.

Всего из-за прорыва трубы пострадали около 70 человек, сообщил источник агентства «Москва», знакомый с ситуацией.

Из-за льющейся воды порядка 20 человек были заблокированы внутри ТЦ. Агентство «Москва» со ссылкой на экстренные службы передавало, что они находятся «в безопасном помещении». К настоящему моменту эти люди уже покинули здание. Telegram-канал Mash также сообщал, что на втором этаже был слышен запах аммиака. По предварительной версии, произошла утечка из холодильников.

Городские службы работают над ликвидацией последствий прорыва трубы.

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль ход расследования обстоятельств и причин произошедшего. На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

Управление СК России по Москве возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Что говорят очевидцы

Как рассказал ТАСС один из очевидцев, об эвакуации во «Временах года» никто не объявлял.

«Сигнализации об эвакуации никакой не было. Многие узнали о произошедшем из новостей», — заявил источник.

Сотрудница ТЦ по имени Влада тоже уверяет, что в течение получаса сотрудников и посетителей никак не информировали о грозящей им опасности. По словам девушки, она работала на третьем этаже здания и о ЧП узнала от родственницы.

«Не было никакой сигнализации, не было никакого звука, не было никакой огласки.

Все были спокойны первые минут тридцать. Я сама узнала об этом из новости, которую мне прислала сестра. Она знала, что я работаю (в ТЦ. — «Газета.Ru»). И потом только я пошла вниз смотреть, что происходит. С эскалаторов поднимался горячий пар», — сообщила Влада Shot.

Она уточнила, что после этого сразу же спустилась на нулевой этаж, где уже находилось достаточно большое число людей. При этом из здания никого не эвакуировали.

«Минут двадцать мы стояли. И я задавалась вопросом, почему никто нас не эвакуирует.

Потому что это ненормально», — заключила москвичка.

Другая очевидица рассказала Telegram-каналу Baza, что уборщиц торгового центра пытались заставить швабрами убирать кипяток с пола, в то время как охранники не знали, как вести себя в подобной ситуации.

«Я бегала и видела обваренные ноги моих знакомых», — рассказала она.

Как отреагировали в ТЦ

Администрация ТЦ выпустила комментарий по поводу ЧП, указав, что немедленно «была организована эвакуация и экстренная помощь сотрудникам и посетителям», экстренные службы тоже оперативно приехали на место происшествия. «Времена Года» продолжают «оказывать максимальное содействие экстренным службам».

«От лица торгового центра мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших.

Всем пострадавшим сейчас оказывается своевременная медицинская помощь», — приводит пресс-служба слова СЕО «Времен Года» Лилит Адибекян.

Галерею «Времена года» открыли в 2007 году. Площадь здания — более 32 тыс. кв. м. ТЦ занимает шесть этажей.