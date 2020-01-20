«Падали в кипяток»: как погибли постояльцы пермского хостела

Один ребенок числится среди погибших в результате прорыва трубы отопления в пермском хостеле «Карамель». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

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По предварительным данным, это четырехлетняя девочка — она ночевала в мини-отеле вместе со своей 44-летней матерью Натальей Шац, которая также погибла в результате ЧП, пишет Telegram-канал Life Shot.

Их родственники рассказали, что Шац приехала с дочерью в Пермь, чтобы пройти обследование в больнице, которая расположена недалеко от хостела. «У девочки диабет и были приступы. Но почему они оказались в гостинице? Наташа говорила, что хотели остановиться у родственников», — сообщила свекровь погибшей Татьяна Шац порталу 59.ru.

Она добавила, что лишь несколько лет назад похоронила сына — мужа и отца погибших в «Карамели».

Кроме того, по информации СМИ, в результате трагедии погибли также 23-летний и 20-летняя постояльцы Вадим Женихов и Екатерина Аликина, а также одна женщина, личность которой установить пока не удалось.

По данным Минздрава, ожоги при затоплении хостела получили шесть человек — из них трое постояльцев, госпитализированных в ожоговый центр ГБ им. Гринберга, 53-летняя администратор хостела и двое спасателей, отказавшиеся от помощи врачей.

Как пояснил СМИ источник в системе здравоохранения, среди гостей мини-отеля пострадали 28-летний Эдуард Мезенцев, а также 33-летняя Мария и 35-летний Олег Ужеговы, передавал портал 59.ru.

По словам заведующего ожогового центра, Мезенцев получил ожоги 15% поверхности тела, Ужегов — 20%, а его жена — 35%, передает «Интерфакс». Врачи оценивают состояние мужчин как средней степени тяжести, а Ужеговой — как тяжелое.

Отметим, что вместе с супругами в мини-отеле был их трехгодовалый ребенок. Он не пострадал — когда постоялец, в номере которого начала литься горячая вода, побежал к администратору, чтобы сообщить о ЧП, женщина схватила малыша и по кипятку выбежала с ним из здания.

Родственники погибших рассказали, что Ужеговы, так же как и погибшие Шацы, приехали в Пермь из города Березники, чтобы сводить ребенка в местную детскую больницу — в «Карамели» они остановились всего на одну ночь. «Они вчера привезли в Пермь ребенка. У них на десять часов утра был назначен прием у врача. Им нужно было переночевать — и все», — пояснил близкий пострадавших порталу 59.ru.

Он добавил, что пока родители находятся в ожоговом центре, мальчик будет оставаться у родственников — при этом к супругам Ужеговым никого не пускают, так как 33-летняя Мария, по их данным, находится в реанимации.

Многие жители дома, на цокольном этаже которого и находился хостел, выразили уверенность, что в прорыве трубы виновата коммунальная служба «Профи-Дом». Они сообщили, что за последние несколько лет у них несколько раз прорывало трубы, из-за чего неделями приходилось жить без воды, передает портал Life.ru.

Однако сразу после трагедии «Профи-Дом» обнародовала на своем сайте план ремонта на 2019 год — в нем напротив графы «замена системы отопления» стоит слово «полностью», сообщает RT.

СМИ удалось выяснить, что еще год назад региональное МЧС выявило около десяти нарушений в самом хостеле — среди них непригодная система отопления, узкие коридоры, не передающая сигнал спасателям пожарная сигнализация, а также отсутствие инструкций и второго эвакуационного выхода.

В итоге, по результатам проверки, мини-отель должны были закрыть 20 февраля. «Его в феврале 2019 года проверяли сотрудники МЧС и выдали предписание: освободить помещение до 20 февраля 2020 года. Не успел закрыться», — сообщил источник в экстренных службах порталу Ura.ru.

Сразу после трагедии, 20 января, в рамках расследования дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей» силовики задержали собственников мини-отеля — местных предпринимателей Анатолия Щербакова и его сына Сергея, сообщает газета «Эхо Перми». Отмечается, что молодой человек предпринял попытку сбежать.

Однако позже пермские чиновники заявили, что трубу прорвало вовсе не в жилом доме, а рядом с ним — в местном магистральном трубопроводе. В результате в «Карамель», которая расположена в подвале, начала стекать вода, нагретая до 70-90 градусов.

«Это кипяток пошел под уклон по подземному лотку, в котором проложены трубы, и через ответвление, через который горячая вода подается в дом, стал хлестать в подвальное помещение.

Люди попросту оказались отрезаны перегретым паром. Они вставали в горячую воду, тут же получали болевой шок и падали в кипяток»,

— рассказал замдиректора городской службы спасения Перми Павел Хлыхов сайту kp.ru. Его слова подтвердил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров.

В департаменте ЖКС Перми сообщили, что прорванная труба и, в целом, магистральный трубопровод принадлежат Пермской сетевой компании (ПСК), передавал Telegram-канал Life Shot. В свою очередь в ПСК заявили, что поврежденная труба вовсе «бесхозная». А представители «Профи-дом» подчеркнули, что не знают, чьи это трубы — якобы их и раньше прорывало, но неизвестно, кто устранял неполадки.