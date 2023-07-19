«Колоссальное количество осадков»: в Москве из-за непогоды закрылись парки и зоопарк

Во время ливня в Москве, 18 июля 2023 года

В Москве из-за непогоды временно прекратили работу парки культуры и отдыха и зоопарк. За сутки в столице выпала треть месячной нормы осадков, некоторые районы затоплены, а дренажная система работает на пределе возможностей. Сегодня дожди в столице продолжатся, а порывы ветра могут достигать 18 м/с. «Газета.Ru» разбиралась, как погода будет меняться дальше.

Зоопарк и парки культуры и отдыха закрыты в Москве из-за плохой погоды и проливных дождей с порывистым ветром. Об этом сообщают Мосгорпарк и Московский зоопарк в своих соцсетях.

«Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы ... надеемся на скорую встречу», — говорится в заявлении Мосгорпарка.

Аномальное количество осадков

В ночь на 19 июля в столице выпала треть от месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что речь идет о 24 мм дождя.



В некоторых районах Москвы вчера меньше, чем за час, выпало более 25% месячной нормы осадков.

Как сообщает Гидрометцентр, в среду, 19 июля, в городе ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, температура воздуха будет находиться в диапазоне от +17°С до +19°С. Ночью похолодает до +12°С.

В Подмосковье синоптики обещают дневные температуры +16 до +21°С, ночью вряд ли будет холоднее +9°С.

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Ветер в Москве ожидается западный, 7-12 м/с, но возможны и сильные порывы до 18 м/с. Ночью ветер будет западным и юго-западным, до 5-10 м/c. Уровень атмосферного давления сегодня в городе достигнет 736–737 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в ночь на среду может выпасть аномальное количество осадков.

Кроме того, синоптик назвал большой проблемой неспособность дренажной системы Москвы справиться со стихией – вчера многие улицы города были затоплены, вода заливала капоты автомобилей и туннели.

«При этом во всех городах мира эта проблема решается гораздо сложнее. У нас в Москве она еще неплохая. Просто не существует возможности впитать такое колоссальное количество осадков одновременно в одном пункте», — объяснил синоптик РИА Новости.

Какую погоду ждать в августе?

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила в разговоре с газетой «Вечерняя Москва», что до конца июля в Москве температурный фон будет на несколько градусов ниже многолетней климатической нормы. Стоит готовиться к +20…+24°С.

«Словом, тридцатиградусной жары нам ждать не стоит. Максимум, на который мы можем рассчитывать, — это 24°С, что для наших широт вполне комфортно», — отметила специалист.

В августе же погода в столичном регионе тоже будет весьма приятной, считает Позднякова. Все синоптические модели гласят, что в последний месяц календарного лета будет от +23 до +25°С днем, а ночью – от +16 до +18°С.

«Опять же, мы не ждем того, что в августе столбики термометра достигнут 30°С», — отметила она.

Экстремальная жара в Европе

По информации Bloomberg, в южные страны Европы пришла экстремальная жара из-за теплового взрыва, случившегося в пустыне Сахара. Рекордные температурные показатели уже зафиксированы в Италии, Испании и Греции.

18 июля Всемирная метеорологическая организация сообщила, что из-за очень жаркой погоды у жителей Северного полушария могут обостриться различные заболевания.

Столбики термометров поднимаются выше 40°С, и такая температура будет держаться несколько дней. Жара способна спровоцировать ухудшение здоровья, в особенности у тех, кто входит в группу риска, отметили специалисты.