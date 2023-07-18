«Харон» придет за «Цербером»: на Европу надвигается волна жара из Сахары

В пустыне Сахара произошел тепловой взрыв. Жара, исходящая от него, может дойти до юга Европы, в том числе до Италии и Греции. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха достигнет 50°C, побив рекорды. Дойдет ли жара до России — в материале «Газеты.Ru».

«Харон» придет в Европу

Согласно прогнозу метеорологов, на Средиземноморье – юг Европы – надвигается антициклон «Харон», который назвали в честь проводника душ в царство мертвых. Он образовался после «взрыва» в Сахаре. Из-за «Харона» эта неделя может стать самой жаркой в Европе, рассказал Bloomberg.

Синоптики прогнозируют, что 19 июля на итальянском острове Сардиния температура воздуха достигнет 50°C. На данный момент рекордный показатель в Европе зафиксировали два года назад на Сицилии, Италия, – 48,8°C.

Наибольшую опасность представляет комбинация жары и ветра, потому что она может спровоцировать лесной пожар. Кроме этого, высокие температуры нарушают работу транспортной и энергетической инфраструктуры.

Власти Италии уже предупреждают местных жителей о сильном потеплении. Министерство здравоохранения страны рекомендует больницам работать без выходных, чтобы принять всех пациентов, пострадавших от жары.

Метеорологи предупреждают, что подобные температуры могут стать новой нормой, поскольку в мире происходит глобальное потепление из-за выбросов ископаемого топлива. При этом не все страны ЕС стремятся переходить на альтернативные источники энергии.

...а в Россию?

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Газете.Ru», что экстремальная жара не затронет российские территории, даже самые южные.

«Этот взрыв тепла — это свидетельство того, что происходят глобальные изменения климата, которые ведут к учащению и большей интенсивности, большему размаху этих волн жары, волн тепла», – рассказал эксперт.

По словам специалиста, антициклон «Харон» свидетельствует об увеличении продолжительности и частоты жарких и сухих периодов, которые устанавливаются в некоторых районах Земли. Из-за потепления может увеличиться число пожаров, как это сейчас происходит в Канаде.

«Нашу страну эти явления захватили: в июне на Урале и на юге Западной Сибири, в июле – в Поволжье, на Южном Урале, на юге Западной Сибири. Сейчас в Средней Сибири период очень теплой погоды с температурой до 28-29°C. Это Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. Необычно тепло в Магаданской [области], на Колыме тоже температура больше 25 °C держится уже порядка двух недель», – сообщил Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд согласился с коллегой в разговоре с РИА Новости. По словам специалиста, в течение недели на российском юге температура воздуха будет, наоборот, на один-три градуса ниже нормы – в районе 30°C.

Жертвы «Цербера»

Всего неделю назад в Европе бушевал антициклон «Цербер», сообщил CNN. Итальянское метеорологическое общество назвало волну жары в честь трехголового монстра, который охраняет врата ада. Во время действия антициклона на территории Европы температура воздуха поднималась выше 45 °C.

Несмотря на то, что местные жители были предупреждены о повышении температуры, многие стали жертвами жары. Особенно тяжело пришлось рабочим, которые выполняли свои обязанности под палящим солнцем.

Распространение высокой температуры по всей Европе связано с «тепловым куполом»: область высокого давления долгое время остается на одном и том же месте, удерживая под собой горячий воздух.

Из-за этого явления температура в Италии сохранялась на уровне 40-45°C. Министерство здравоохранения объявило «красную тревогу» в 27 городах, в том числе в Риме, Флоренции и Болоньи.

Аномальная жара ежегодно уносит жизни тысяч людей в Европе. В наибольшей уязвимости находятся местные жители, у которых нет кондиционеров, а они установлены только у 10% европейцев. Итальянское правительство просило граждан воздержаться от употребления спиртных напитков, по возможности оставаться дома и пить много воды. Бизнесменам также рекомендовали не отправлять людей на уличную работу с 12:00 до 17:00.

В крупных туристических городах власти устанавливают охлаждающие станции. Туристам предлагают бесплатную воду и помощь врачей.