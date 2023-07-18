Возраст пребывания в запасе военнообязанных увеличен на пять лет

Госдума в окончательном чтении приняла закон о повышении срока пребывания в запасе на пять лет. Предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет. Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания.

Предельный возраст военнообязанных, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, и относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Сейчас он соответствует предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для граждан из состава запаса второго разряда.

Принятый закон устанавливает, что для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих иные звания — 55 лет (сегодня 45 лет).

«Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет», — сообщается на официальном сайте Госдумы.

Кроме того, теперь граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными силами РФ операций за пределами страны.

Законы и указы, связанные с СВО

Это не первый нормативный акт, принятый органами власти РФ для более эффективного течения СВО.

В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о квотах на прием в высшие учебные заведения детей военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине. Вводилась квота на программы бакалавриата и специалитета в размере 10% общего объема. Детям тех, кто получил травмы или заболевание, нужно будет проходить экзамены в ВУЗах. Дети погибших будут приниматься без экзаменов (за исключением заданий творческой или профессиональной направленности).

В апреле 2023-го был подписан закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года. Статус позволяет участникам военных действий, среди которых и инвалиды, получать меры социальной поддержки, в том числе налоговые, транспортные, жилищные и земельные льготы, а также субсидии для оплаты коммунальных услуг. Также были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ.

В ноябре 2022 года подписан закон, по которому на военную службу могут быть призваны граждане с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений.

В ноябре 2022-го был подписан указ, который в том числе освобождает от налога на доходы физических лиц и страховых взносов материальную помощь мобилизованным гражданам и некоторым другим лицам.

В сентябре 2022 года Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что было мобилизовано около 300 тыс. человек.