«Они каждый год ездили на море семьей»: что известно о погибших при теракте на Крымском мосту

В результате теракта на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь попала в реанимацию. Перед семьей по мосту успела проехать машина, в которой находилась родная сестра погибшей с мужем. Сейчас они в больнице со своей племянницей. Девочка потеряла память и не может вспомнить имена родителей. Ей еще не сообщили об их гибели. Что известно о пострадавшей семье – в материале «Газета.Ru».

Жертвами удара украинских беспилотников стала семья Кулик из Нового Оскола Белгородской области, сообщает «Комсомольская Правда». Родители – Наталья и Алексей – погибли на месте. Telegram-канал Shot предположил, что их убило двигателем, влетевшим в салон автомобиля.

14-летняя дочь Ангелина в результате взрыва вылетела со своего места и застряла в лобовом стекле. На видео с места ЧП видно, как девушка пытается вылезти из покореженного авто, а оказавшиеся рядом люди пытаются ей помочь. Telegram-канал Mash сообщил, что Ангелину достал водитель, который ехал за семейным авто:

«Когда экстренные службы приехали на место взрыва, школьница была в сознании, но ничего не помнила из-за шока. Даже имен погибших родителей. Пока врачи осматривали ее, школьница успела пообщаться с родственниками по телефону. <…> Ангелина постоянно звала маму. Врачам пришлось успокаивать ее и сказать, что маме оказывается помощь».

«Пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область, — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — Самое тяжелое – её родители погибли, папа и мама. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, эта семья из Новооскольского округа, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь».

На момент публикации материала Ангелина находилась в Центральной районной больнице Темрюкского района Краснодарского края.

«Состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает, вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме, в том числе с привлечением краевых специалистов», — заявил и. о. главного врача больницы Александр Александров, его комментарий был опубликован в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила подробности о состоянии жертвы теракта. Ангелину госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой.

«Ребенок в сознании, дышит самостоятельно», — написала чиновница в своем Telegram-канале.

В темрюкской больнице у девушки также взяли анализы и сделали томографию, с ней работали психологи. К Ангелине приехали тетя и дядя, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. Решался вопрос о транспортировке пострадавшей в одну из больниц Краснодара.

По данным СМИ, погибшим Алексею и Наталье Кулик было 40 и 36 лет соответственно. Как сообщает Mash, cемья направлялась на отдых в Судак на 10 дней, это была их первая поездка в Крым.

«Весь коллектив переживает, все соболезнуют, расстроены. Наташа была веселая, добрая, жизнерадостная», — поделились в разговоре с корреспондентом 360tv.ru сотрудники Управлении образования администрации Новооскольского г. о. Белгородской области, где работала погибшая.

«Это была хорошая семья. Наталья, как зажигалочка, всегда на позитиве – душа компании. Даже не верится. Они каждый год ездили на море семьей», — рассказали KP.RU близкие погибших.

Семья Куликов ехала на отдых вместе с семьей ее сестры. Их автомобиль ехал впереди (по другим данным, сзади) семьи Кулик, и не пострадал.

«Сестры Наталья и Алена очень близко дружили семьями, постоянно вместе проводя свободное время, — сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». — Когда-то они даже устроили совместную свадьбу — в один день и в одно время. Их дочери <...> с самого детства дружат, у них много совместных фотографий в соцсетях. На отдых в Крым сестры также решили поехать вместе».

Отец погибшей Натальи Владимир рассказал Telegram-каналу Mash, что семья впервые отправилась в Крым и планировала провести в Судаке 10 дней. Ночью Владимир разговаривал по телефону с дочерью. Она рассказала, что прошли контроль и едут по мосту.

«Другая дочка позвонила, они вместе ехали, только на разных машинах. В Судак они ехали. То ли на 10 дней, я точно не могу вспомнить. Да это произошло... Секунда делов... Ничего они особо не рассказывали, это три часа ночи было. Ехали, уже прошли таможню», — рассказал отец Натальи.

О том, что его дочь погибла, а внучка осталась сиротой, он узнал по телефону от второй дочери.