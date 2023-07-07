Шестеро погибли при взрыве на заводе под Самарой. В трубе могла остаться взрывчатка

На химзаводе в Самарской области произошел взрыв, при котором погибли шесть человек, еще двое пострадали. Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, «Газета.Ru» заметила, что после инцидента в официальном паблике завода во «ВКонтакте» запустили набор по «горячим вакансиям». Подробности — в нашем материале.

close 100% Жизнь АО «Промсинтез»' class="item-image" > Жизнь АО «Промсинтез»

На территории химзавода «Промсинтез» в Чапаевске произошел взрыв во время ремонтных работ. Об этом сообщает 112. По данным канала, погибли шесть человек, еще двое пострадали.

Telegram-канал Shot сообщает, что взорвалась труба по подаче азота. Погибшие и пострадавшие – работники третьего и пятого цехов предприятия. По предварительной информации, авария случилась во время ремонтных работ.

«В трубах могли сохраниться остатки взрывчатых веществ»

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил, что взрыв произошел во время выполнения сварочных работ. От отметил, что, трубы, которые варили, были не новыми.

«Есть данные, что в них (в трубах. – «Газета.Ru») могли сохраниться остатки взрывчатых веществ», — написал депутат.

В экстренных службах заявили, что взрыв случился в результате демонтажа оборудования во время проведения ремонтных работ.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной пожара стало нарушение техники безопасности.

Shot узнал, что один из пострадавших был доставлен в реанимацию больницы Чапаевска с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, второй оглушен и проходит обследование в травматологическом отделении.

«Подоспели горячие вакансии»

Спустя несколько часов после взрыва в официальном сообществе завода во «ВКонтакте» запустили набор по «горячим вакансиям». На объявление обратила внимание «Газета.Ru».

«Подоспели горячие вакансии производства №1. Выбирайте»,

— так подписали публикацию с перечислением свободных должностей и полагаемым окладом в группе «Жизнь АО Промсинтез».

В настоящее время данный пост удален.

Кроме того, сайт предприятия после взрыва стал работать с перебоями. В этом убедился корреспондент «Газета.Ru». При попытке перейти на сайт, всплывает сообщение «Service Unavailable». Уточняется, что сервер временно не может обслужить запрос из-за простоя на техническое обслуживание или проблем с пропускной способностью.

Вероятно, перебои начались из-за резко возросшего числа запросов.

Ключевой производитель промышленной взрывчатки

АО «Промсинтез» создано в феврале 1997 года на базе ОАО «Полимер» как предприятие по производству взрывчатых веществ. На сайте компании сообщается, что «Промсинтез» — преемник Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного в 1911 году Военным советом при Военном министерстве Российской империи и на сегодняшний день является одним из ключевых производителей промышленной взрывчатки в России и СНГ.

Компания производит различные вещества от нитробензола до готовых тротиловых шашек, предназначенных для открытых и подземных работ в горной промышленности, взрывных работах в забоях и выработках рудников и шахт.

Свою продукцию завод поставляет «Норникелю», «Металлоинвесту», «Северсталь Ресурс» и другим компаниям. Из-за рубежа продукцию закупают Казахстан, Армения, Азербайджан и другие. «Промсинтез» является градообразующим предприятием Чапаевска.

Согласно данным системы проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка компании составила 3,8 млрд руб., в 2021 — 2,7 млрд руб. Чистая прибыль за год выросла почти в семь раз — с 92 млн руб. в 2021 году до 644 млн руб. в 2022 году.