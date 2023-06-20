«Это не теракт». Глава Тамбовской области назвал причину взрыва на пороховом заводе

При взрыве на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области погибли пять человек, еще 11 ранены. Представитель СУ СКР по региону Елена Кярсна сообщила, что «пятый рабочий умер в больнице», пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось о четырех погибших и 12 пострадавших, на тот момент собеседник «Известий» уточнил, что один из пострадавших в тяжелом состоянии, еще семь в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших был «один работник ФКП «Тамбовский пороховой завод», остальные — работники подрядных организаций, доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь», рассказали на заводе.
В пресс-службе регионального СК России заявили, что погибшие работали в подрядной организации и занимались ремонтом.
В ГУ МЧС по Тамбовской области рассказали, что сообщение о взрыве в здании №39 на улице Проспект Труда, 23 поступило в 14:10 (мск). После этого началось возгорание. На место выехали 12 отделений из шести пожарных частей.
Спустя семь минут пожар потушили, его площадь составила всего 1 кв. м.
Предварительные причины пожара
Возгорание произошло из-за человеческого фактора, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров.
«Однозначно заявляю – это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана», – говорится в посте.
Егоров отметил, что «прервал рабочую поездку по области и оперативно выехал на место».
По его словам, работникам завода и жителям ничего не угрожает. «Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено», – добавил глава Тамбовской области.
В пресс-службе порохового завода утверждают, что взрыв произошел «при проведении работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией». Но это предварительные данные, пишет ТАСС.
После сообщений о ЧП на место происшествия, помимо губернатора, выехали следователи и криминалисты областного управления СК, а также региональный прокурор Александр Гулягин. Он координирует деятельность контролирующих и правоохранительных органов.
Последствия
СУ СК России по Тамбовской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Следственная работа продолжается. Сотрудники СК осматривают места взрыва, допрашивают очевидцев, изучают обстоятельства и причины произошедшего.