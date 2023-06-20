«Это не теракт». Глава Тамбовской области назвал причину взрыва на пороховом заводе

Днем 20 июня в МЧС поступило сообщение о взрыве в Котовске (Тамбовская область) на пороховом заводе. На место выехали шесть пожарных частей, огонь потушили за семь минут. При взрыве и последующем возгорании погибли пять человек, 11 пострадали. По словам губернатора региона Максима Егорова, трагедия произошла из-за человеческого фактора. В это время подрядная организация проводила ремонтные работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

При взрыве на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области погибли пять человек, еще 11 ранены. Представитель СУ СКР по региону Елена Кярсна сообщила, что «пятый рабочий умер в больнице», пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось о четырех погибших и 12 пострадавших, на тот момент собеседник «Известий» уточнил, что один из пострадавших в тяжелом состоянии, еще семь в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших был «один работник ФКП «Тамбовский пороховой завод», остальные — работники подрядных организаций, доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь», рассказали на заводе.

В пресс-службе регионального СК России заявили, что погибшие работали в подрядной организации и занимались ремонтом.

В ГУ МЧС по Тамбовской области рассказали, что сообщение о взрыве в здании №39 на улице Проспект Труда, 23 поступило в 14:10 (мск). После этого началось возгорание. На место выехали 12 отделений из шести пожарных частей.

Спустя семь минут пожар потушили, его площадь составила всего 1 кв. м.

Предварительные причины пожара

Возгорание произошло из-за человеческого фактора, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров.

«Однозначно заявляю – это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана», – говорится в посте.

Егоров отметил, что «прервал рабочую поездку по области и оперативно выехал на место».

По его словам, работникам завода и жителям ничего не угрожает. «Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено», – добавил глава Тамбовской области.

В пресс-службе порохового завода утверждают, что взрыв произошел «при проведении работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией». Но это предварительные данные, пишет ТАСС.

После сообщений о ЧП на место происшествия, помимо губернатора, выехали следователи и криминалисты областного управления СК, а также региональный прокурор Александр Гулягин. Он координирует деятельность контролирующих и правоохранительных органов.

Последствия

СУ СК России по Тамбовской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следственная работа продолжается. Сотрудники СК осматривают места взрыва, допрашивают очевидцев, изучают обстоятельства и причины произошедшего.