Адвоката облили зеленкой в Москве. Преступники могли подсмотреть идею у атаковавших Милашину в Чечне

Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени, после того как 6 июля ее облили зеленкой на столичной остановке. Против нее уже совершались преступления. В комментарии «Газете.Ru» адвокат рассказала о причинах случившегося и том, связан ли инцидент с недавним нападением на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, у которой диагностировали черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и ушибы мягких тканей.

Член Адвокатской палаты Московской области Елена Пономарева, которую накануне облили зеленкой на остановке в Москве, получила ожог глаз. Об этом она рассказала на своей странице во «ВКонтакте». Также она сообщила, что до этого получала угрозы.

«Друзья, мне нужна ваша помощь! Ожог глаз 2 степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе 16 корп. 1. Ранее мне поступали угрозы жизни и здоровью, облили краской машину, прокалывали шины. <…> Хочу, чтобы нашли заказчика и исполнителей, и привлекли к ответственности»,

— написала Пономарева.

Угрозы адвокат связывает со своей профессиональной деятельностью. По ее словам, она уже обращалась в полицию, но безрезультатно. Кроме того, женщина опубликовала фотографию своего автомобиля, облитого белой краской.

Дело до сих пор не возбудили

В беседе с «Газетой.Ru» Пономарева рассказала, что дело о нападении до сих пор не возбудили и начинается «какая-то ерунда».

«Пришел какой-то непонятный оперуполномоченный, задал вопросы и ушел. Сказали, что только одна камера видеонаблюдения работала в том месте, но она «была глубоко, не совсем с вами. Мы не можем посмотреть».

Они умышленно сейчас, наверное, делают все, чтобы не установить причастных», — заявила адвокат.

Она добавила, что в 2021 году ее машину облили краской, а злоумышленников найти до сих пор не удалось.

Telegram-каналу Baza, женщина сообщила, что нападение, вероятно, связано с делом задержанного за получение взятки судьи Лыткаринского горсуда Сергея Котова.

Дело Котова В январе 2021 года Котова задержали сотрудники ФСБ в туалете суда вместе адвокатом подсудимого и пакетом, в котором были 13 миллионов рублей. Котов рассматривал дело, связанное с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Сам Котов настаивает, что это была провокация со стороны подсудимого. По версии следствия, судья взял деньги за прекращение судопроизводства по делу. Пономарева должна была стать свидетелем по делу.

6 июля Адвокатская палата Подмосковья сообщила о нападении на Пономареву. В пресс-службе отметили, что адвокату «причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз». Отмечалось, что ей поступали угрозы в мессенджерах: неизвестные присылали фотографии родных, имущества и ее собаки. Кроме того, в палате считают, что за адвокатом следили.

Есть ли связь с нападением на Милашину

4 июля неизвестные напали и жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.

Вооруженные люди в масках перехватили их автомобиль по дороге из аэропорта в Грозном, уничтожили технику и документы. Журналистка и адвокат прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. Немов рассказал, что напавшие требовали от них уехать из республики.

«Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите», — процитировал он нападавших.

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что Милашиной сломали пальцы рук, требуя пароль от телефона. Она также написала, что у пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. Кроме того, ей облили голову зеленкой. Позже об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «Новую газету».

Руководитель «Команды против пыток» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (ранее — Комитет против пыток) Сергей Бабинец заявил, что нападение на Милашину и Немова не носит бандитского характера, по его словам, «это нападение за их деятельность».

В тот же день их из Грозного увезли в больницу Беслана, а оттуда – спецбортом в Москву. В самолеты также присутствовали экс-главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) и главный редактор «Новой газеты», нобелиат Дмитрий Муратов.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова направила телеграммы в Следственное управление СК Чечни и прокурору региона, а также попросила чеченского омбудсмена Мансура Солтаева оказать медицинскую помощь журналистке и обеспечить ей безопасность.

О нападении на Милашину сообщили президенту Путину. Об этом проинформировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент только завершил участие в ШОС. Разумеется, ему доложено. Вопросом занимается Москалькова, которая обратилась в Следственный комитет и Прокуратуру республики. Там требуется проверка реализации следственных действий на фоне этого нападения. Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер», — сказал Песков.

По мнению Пономаревой, нападение на нее не связано с инцидентом с Милашиной и Немовым. «Это просто люди подсмотрели и сделали», — заключила она.