Адвоката облили зеленкой в Москве. Преступники могли подсмотреть идею у атаковавших Милашину в Чечне

Член Адвокатской палаты Московской области Елена Пономарева, которую накануне облили зеленкой на остановке в Москве, получила ожог глаз. Об этом она рассказала на своей странице во «ВКонтакте». Также она сообщила, что до этого получала угрозы.
«Друзья, мне нужна ваша помощь! Ожог глаз 2 степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе 16 корп. 1. Ранее мне поступали угрозы жизни и здоровью, облили краской машину, прокалывали шины. <…> Хочу, чтобы нашли заказчика и исполнителей, и привлекли к ответственности»,
— написала Пономарева.
Угрозы адвокат связывает со своей профессиональной деятельностью. По ее словам, она уже обращалась в полицию, но безрезультатно. Кроме того, женщина опубликовала фотографию своего автомобиля, облитого белой краской.
Дело до сих пор не возбудили
В беседе с «Газетой.Ru» Пономарева рассказала, что дело о нападении до сих пор не возбудили и начинается «какая-то ерунда».
«Пришел какой-то непонятный оперуполномоченный, задал вопросы и ушел. Сказали, что только одна камера видеонаблюдения работала в том месте, но она «была глубоко, не совсем с вами. Мы не можем посмотреть».
Они умышленно сейчас, наверное, делают все, чтобы не установить причастных», — заявила адвокат.
Она добавила, что в 2021 году ее машину облили краской, а злоумышленников найти до сих пор не удалось.
Telegram-каналу Baza, женщина сообщила, что нападение, вероятно, связано с делом задержанного за получение взятки судьи Лыткаринского горсуда Сергея Котова.
6 июля Адвокатская палата Подмосковья сообщила о нападении на Пономареву. В пресс-службе отметили, что адвокату «причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз». Отмечалось, что ей поступали угрозы в мессенджерах: неизвестные присылали фотографии родных, имущества и ее собаки. Кроме того, в палате считают, что за адвокатом следили.
Есть ли связь с нападением на Милашину
4 июля неизвестные напали и жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.
Вооруженные люди в масках перехватили их автомобиль по дороге из аэропорта в Грозном, уничтожили технику и документы. Журналистка и адвокат прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. Немов рассказал, что напавшие требовали от них уехать из республики.
«Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите», — процитировал он нападавших.
Журналистка Ксения Собчак сообщила, что Милашиной сломали пальцы рук, требуя пароль от телефона. Она также написала, что у пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. Кроме того, ей облили голову зеленкой. Позже об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «Новую газету».
Руководитель «Команды против пыток» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (ранее — Комитет против пыток) Сергей Бабинец заявил, что нападение на Милашину и Немова не носит бандитского характера, по его словам, «это нападение за их деятельность».
В тот же день их из Грозного увезли в больницу Беслана, а оттуда – спецбортом в Москву. В самолеты также присутствовали экс-главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) и главный редактор «Новой газеты», нобелиат Дмитрий Муратов.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова направила телеграммы в Следственное управление СК Чечни и прокурору региона, а также попросила чеченского омбудсмена Мансура Солтаева оказать медицинскую помощь журналистке и обеспечить ей безопасность.
О нападении на Милашину сообщили президенту Путину. Об этом проинформировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент только завершил участие в ШОС. Разумеется, ему доложено. Вопросом занимается Москалькова, которая обратилась в Следственный комитет и Прокуратуру республики. Там требуется проверка реализации следственных действий на фоне этого нападения. Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер», — сказал Песков.
По мнению Пономаревой, нападение на нее не связано с инцидентом с Милашиной и Немовым. «Это просто люди подсмотрели и сделали», — заключила она.