Двое погибших. Кто устроил стрельбу в молдавском аэропорту

Вечером 30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба. Мужчина — как выяснится позже, гражданин Таджикистана — произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате погибли два человека: сотрудник молдавской погранслужбы и гражданский. Стрелок забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. Из воздушной гавани эвакуировали всех людей, туда прибыл спецназ. В итоге злоумышленника задержали. «Газета.Ru» воссоздает хронику произошедшего.

С чего все началось

Первые сообщения о стрельбе в аэропорту Кишинева появились около 17.00 по местному времени (совпадает с московским). Как заявила пресс-секретарь Главного управления молдавской полиции Диана Фетко, было слышно несколько выстрелов, после чего служба безопасности начала эвакуацию людей.

Позже в МВД республики сообщили, что стрельбу устроил иностранец, которому отказали во въезде в страну.

«В Международном аэропорту Кишинева произошел инцидент, в ходе которого применил огнестрельное оружие иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдова. На месте работают экстренные службы», — говорилось в сообщении.

Из-за происшествия аэропорт отменил и перенес несколько десятков рейсов. «Авиарейсы, запланированные на этот вечер, приостановлены до разрешения ситуации», — заявили в республиканском Управлении гражданской авиации.

Русский из ЧВК «Вагнер»?

Сначала власти сообщали о двух пострадавших в результате перестрелки. Позже стало известно, что злоумышленник застрелил двух человек: погибли сотрудник пограничной службы и гражданский.

Практически сразу появилась информация, что стрелявший — гражданин России. Местное издание Pulsmedia со ссылкой на источники сообщило, что он прибыл рейсом из Турции и может быть наемником из ЧВК «Вагнер».

Позже другие СМИ подтвердили, что стрелок действительно прибыл из Турции. По предварительным данным, после того, как сотрудник пограничной службы в аэропорту отказал ему во въезде, мужчина смог обезоружить его и открыл стрельбу из табельного оружия. Он сделал несколько выстрелов вверх в зоне прибытия аэропорта, а потом открыл огонь по людям.

По другим данным, стрелявший выхватил пистолет у пограничника, произвел несколько выстрелов в него. После этого он открыл огонь по охраннику, который попытался оказать сопротивление. По словам очевидцев, было сделано не меньше восьми выстрелов.

«Комсомольская правда» называла и имя предполагаемого преступника — Денис Коваленко, гражданин России, который был призван в ВВС РФ.

Развязка

После убийства двух человек стрелявший забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. К этому моменту в здание уже вошли бойцы батальона спецназначения «Фулжер». В ходе операции злоумышленника задержали.

В полиции сообщили, что возбудили по факту случившегося уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК «Террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек». Для расследования создана специальная группа прокуроров. По предварительным данным, стрелка ранили в ходе задержания, его госпитализировали.

Несмотря на ликвидацию опасности, в МВД сообщили, что коммерческая деятельность в аэропорту и режим полетов все еще нарушены. Пассажиров в здание не пускают, там работают криминалисты.

После задержания

После операции по задержанию стрелявшего стало появляться больше подробностей случившегося. СМИ сообщили, что погибшего пограничника зовут Сергей Мунтян, он уроженец города Штефан-Водэ на юго-востоке страны.

Позже премьер-министр страны республики Дорин Речан опроверг информацию, что стрелявший был россиянином. По словам главы правительства, злоумышленник — 43-летний гражданин Таджикистана. Ему отказали во въезде по соображениям безопасности. Кроме того, Речан рассказал еще об одном раненом — пассажире, которому врачи сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Представитель посольства Таджикистана в Киеве сообщил, что дипмиссия проинформирована о стрельбе в аэропорту Кишинева и уточняет информацию о нападавшем.

Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования близким погибших. «Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям и родственникам погибших. Потеря близких — это бесконечная боль для семей. Это печальный день для всех нас», — сказала она.

По словам Санду введен режим повышенной готовности в государственных учреждениях, а полиция и сотрудники других правоохранительных органов мобилизованы по всей стране.