В Монголии нашли 137 очагов чумы. Некоторые из них — на границе с Россией

137 очагов чумы возникли в 17 регионах Монголии. Инфекция присутствует на территориях, граничащих с Россией и Китаем. О случаях заболевания людей в этом сезоне не сообщали. За последние 30 лет от чумы в Монголии умерли 13 человек. Основные переносчики инфекции — сурки. На конференции с участием ВОЗ в Монголии также рассказали о редком случае, произошедшем в Китае, где человек заразился чумой от овцы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Зоны риска

В 17 аймаках (регионах) Монголии выявили 137 природных очагов чумы, в том числе такие эпицентры обнаружили на границе с Россией и Китаем. Об этом на 25-й международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций» сообщил представитель Национального центра изучения зоонозных инфекций Монголии, написало агентство ТАСС.

«По результатам последних исследований в стране обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой», — привели данные в исследовательском центре.

Там уточнили, что за последние 30 лет в районе Ховд, который находится на границе с Китаем, чумой заразились 32 человека, из которых 13 — умерли. Объем заболеваемости вырос в последние 10 лет. Случаи смерти от чумы регистрировали в 2020 и 2022 годах. Также на конференции с участием постоянного представителя ВОЗ в Монголии Сокорро Эскаланте обсудили редкий случай, произошедший в Китае, где человек заразился чумой от овцы.

Безопасность в России

Вблизи границы с Россией вспышка случилась в северо-западном аймаке Увс, который граничит с республикой Тува. В последний раз соседний монгольский регион изучали на предмет чумы в 2022 году. Тогда эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни возросла относительно прошлых лет.

В апреле 2023 года сенатор от республики Тува в Совфеде Людмила Нарусова заявляла о нашествии зараженных чумой сурков из Монголии. Тогда она не взялась утверждать, естественное ли это природное явление или «специальное оружие». Замдиректора Тувинской противочумной станции Ирина Акимова говорила о готовности республики к выходу из спячки «чумных» сусликов и сибирских сурков. Она отмечала, что в Монголии случаи заражения бубонной чумой фиксируют ежегодно, но в Туве таких случаев нет.

В Роспотребнадзоре успокоили Россиян: нет поводов для беспокойства из-за всплеска чумы в соседнем государстве. Специалисты службы регулярно проводят вакцинацию граждан, проживающих вблизи вероятных очагов, организовывают учения для повышения уровня бдительности работников медицинских организаций относительно выявления случаев заражения людей чумой. Как отметили в надзорном ведомстве, последний раз случай заражения фиксировали в 2017 году — тогда заболел один россиянин. О судьбе этого человека ничего не сообщили, в открытых источниках информация отсутствует.

Зараженные блохи

В ходе конференции министр здравоохранения Монголии Содномын Чинзориг объяснил высокий риск вспышки зоонозных инфекций большим числом животных в стране с развитым скотоводством: только количество домашних животных в 20 раз превышает численность людей, также Монголия богата дикими животными и птицами. «Поэтому у нас высокий риск вспышки зоонозных инфекций», — сказал Содномын.

Чума — острое инфекционное заболевание. Возбудитель — бактерия Yersinia pestis. Основные формы — бубонная и легочная. Переносчики инфекции — блохи, которые живут в шерсти грызунов. Заболевание передается человеку при укусе инфицированными блохами, а также при употреблении мяса зараженных животных в пищу. Основной симптом — воспаление лимфатических узлов, настолько сильное, что на коже возникают припухлости, напоминающие внешне бобы.

Для Монголии вспышки этой инфекции свойственны из-за географических особенностей — в стране степная полоса. Это место обитания тарбаганов — сурков. В основном эти грызуны присутствуют в степях Монголии, на северо-востоке Китая, а также Забайкалье и Туве. Сурки — основные носители возбудителя чумы. Несмотря на это, на них часто охотятся. Чумой также могут болеть волки, лисы, кошки, барсуки, но чаще — грызуны и зайцеобразные. Природные очаги чумы могут возникать на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.