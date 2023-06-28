«Нашел родной дядя. Мальчика всю ночь грела собака». Пропавший Толя Путилин провел сутки под ливнем в тайге

Спустя сутки поисков удалось найти живым 12-летнего мальчика, который накануне пропал в лесу в Амурской области во время охоты с отцом и дядей. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Амур» и в Следственном управлении СКР по региону.
«Ребенок найден живым, мальчика нашли спасатели на вездеходе», — рассказали ТАСС представители поискового отряда.
Как уточняется в пресс-релизе СК, ребенка обнаружили в труднодоступной местности лесного массива Архаринского муниципального округа. Его доставили в больницу для осмотра.
Толю нашел его дядя, рассказала «Газете.Ru» руководитель отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Амурской области Татьяна Васиховская.
«Мальчика нашел его родной дядя по имени Сергей. Мальчика всю ночь грела собака. Он сильно не пострадал — немного покусан комарами, немножечко. Я мальчика осмотрела на месте, так как имею специализированное образование, поэтому с ним все хорошо. Раны в виде мозолей были обработаны. Первая помощь ребенку была оказана там же, в зимовье, лично мною», — сообщила Васиховская.
Толя растет в многодетной семье в селе Аркадьевка Архаринского округа. Семью характеризуют как благополучную. По данным газеты «Амурская правда», в ней воспитываются семеро детей. Издание также уточняет, что изначально в ориентировке был указан неверный возраст: Толе Путилину 12 лет.
Как исчез Толя
Как пишут местные СМИ, мальчик пропал в лесу в районе реки Малый Урил.
«41-летний глава семейства занимается добычей промысловых животных. Вчера он с сыном отправился к зимовью. И в какой-то момент потерял из виду ребенка. Мальчик исчез. Отец бросился на поиски, но безрезультатно. Мужчине пришлось подниматься на сопку, чтобы поймать связь и позвонить спасателям», — говорится в публикации «Амурской правды».
В региональном МЧС уточнили, что Толю сопровождали отец и дядя. В какой-то момент дядя ушел вперед, отец сказал мальчику его догнать, а сам остался позади, пишет газета «Известия».
Согласно материалу газеты, пока Толю искали, он мог встретить в тайге диких зверей. Хотя охотоведы и отмечают, что сейчас медведи и волки сыты, поэтому менее опасны.
В поисково-спасательной операции участвовали сотрудники МЧС и полиции, волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Была задействована высокопроходимая техника, беспилотники, квадроцикл, а также воздушные суда — в общей сложности 32 человека и восемь единиц техники МЧС, в том числе вертолет Ми-8 из Хабаровска.
Как нашли ребенка
Во время поисков спасатели на вертолете заметили красное пятно — мальчик был одет в красную кофту. Они высадились и пошли по направлению к предполагаемому местонахождению ребенка. Вскоре его нашли живым.
Более суток Толя провел один в лесу под мощным грозовым ливнем.
В отряде «ЛизаАлерт», который тоже принимал участие в поисках, «Газете.Ru» рассказали, что у мальчика нет видимых повреждений, хотя он и выглядит измотанным. Произошедшее его не испугало, сейчас с ним родители.