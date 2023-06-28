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Потерявшегося в амурской тайге 12-летнего мальчика нашел его дядя

В Центре помощи пропавшим детям рассказали, что потерявшегося в амурской тайге 12-летнего мальчика всю ночь грела собака

Руководитель отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Амурской области Татьяна Васиховская рассказала «Газете.Ru», что потерявшийся в тайге 12-летний мальчик был найден родным дядей. Она добавила, что ночью ребенка грела собака, а из ран у него — укусы от комаров и мозоли.

«Мальчика нашел его родной дядя по имени Сергей. Мальчика всю ночь грела собака. Он сильно не пострадал — немного покусан комарами, немножечко. Я мальчика осмотрела на месте, так как имею специализированное образование, поэтому с ним все хорошо. Раны в виде мозолей были обработаны. Первая помощь ребенку была оказана там же, в зимовье, лично мною», — сказала она.

Как стало известно накануне, мальчик отправился в лес вместе с отцом и дядей на охоту. В какой-то момент он отошел от них и потерялся. Мужчины не смогли найти ребенка самостоятельно, после чего отец мальчика обратился в МЧС.

28 июня региональное МЧС заявило, что мальчика обнаружили с вертолета благодаря красной куртке и доехали до него на вездеходах.

Как ранее рассказали «Газете.Ru» в поисково-спасательном отряде Амурской области «Лиза Алерт», найденный ребенок не был напуган, однако «выглядел вымотанным».

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