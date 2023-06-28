Побочный эффект: как не остаться без БАДов

Заградительные меры — не выход
По данным DSM, сейчас российский рынок импортных БАДов оценивается в 46 млрд рублей. Это 43,3% всего рынка БАДов в денежном выражении. Ввести на них запредельные пошлины — это означает лишиться половины обращаемой продукции, мотивировать иностранных производителей покинуть российский рынок.
По мнению генерального директора группы компаний «Эркафарм» Анастасии Карповой, на долю импортных производителей приходится более 40% объема продаж, поэтому «безусловно, влияние инициативы будет существенным».
«Непонятно, для чего нужна данная мера, потому что конкуренция — это движущая сила развития рынка. Кроме того, когда запрещаешь что-то импортное, развиваются сервисы, которые все равно доставляют это потребителю из-за рубежа. И есть много потребителей, которые привыкли к определенным маркам и брендам БАДов, от которых они не захотят отказываться», — отметил генеральный директор DSM Сергей Шуляк.
Эксперт полагает, что такая мера может только усилить распространение фальсификата, а контролировать эту тенденцию будет еще сложнее.
«Данным постановлением просто-напросто расширится канал серого импорта БАДов. А контролировать серые каналы намного сложнее, чем легальные. Есть много примеров, которые указывают на то, что прежде всего нужно бороться не с зарубежными поставщиками, а с нелегальными базами, которые не зарегистрированы на территории России», — подчеркнул Шуляк.
По словам профессора, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директора Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Евгении Ших, БАДы обеспечивают восполнение суточной потребности в незаменимых микронутриентах, что играет важную роль в обеспечении физиологических потребностей организма. Их рациональное применение повышает неспецифическую и специфическую резистентность организма, ускоряет наступление и продлевает период ремиссии хронического заболевания. Значимое место биологически активные добавки занимают в профилактике возраст-ассоциированных заболеваний, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы, нейродегенеративные заболевания, артриты, остеопороз, диабет, ожирение, катаракта и др.
«Эффект от применения во многом зависит от технологии производства. Иностранные производители представляют на рынке широкий ассортимент разнообразных БАДов, их продукция выпускается с использованием современных технологий, которые способствуют повышению не только эффективности, но и переносимости. Присутствие отечественных и иностранных производителей способствует формированию рынка, наличию широкого ассортимента в различных ценовых сегментах. Уход с российского рынка иностранных производителей снизит доступность качественных БАД для населения и будет способствовать росту серого сегмента рынка продукции», — уверена профессор.
Президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) и политолог Илья Гращенков отметил в своем Telegram-канале , что биологические добавки прежде всего влияют на здоровье, и многие пользуются ими для компенсации тех или иных веществ и витаминов, которых не хватает в нашем питании. Поэтому сохранить их доступность нашим гражданам в полном объеме крайне важно.
Заградительные меры спровоцируют уход около 50 зарубежных компаний.
Для России это существенная доля рынка — до 25–28%, поэтому из аптек могут пропасть привычные витамины и нутриенты, а на маркетплейсах — напротив, их количество увеличится из-за серого импорта, отмечает эксперт.
«Вопреки мнению инициаторов этой идеи как способа борьбы с фальсификатом на рынке БАД произойдет обратное и закономерное — искусственное регулирование рынка приводит к появлению дефицита востребованной продукции и, как следствие, к потоку БАД, не прошедших государственную регистрацию вне аптечных сетей по «черным» и «серым» схемам», — соглашается президент Всероссийской организации качества Геннадий Воронин.
Второстепенная задача
Стоит понимать, что при борьбе с контрафактом нужно не разделять рынок на «своих» и «чужих». Эту проблему следует рассматривать с точки зрения добросовестных и недобросовестных производителей и импортеров.
«Сейчас борьба с нелегалами — первостепенная задача, потому что зачастую активные вещества содержатся в тех количествах, которые не предусмотрены для биологически активных добавок. Также в них могут быть какие-то примеси. Вот это более актуальная проблема, нежели запрет оборота зарубежных БАДов», — уверен Воронин.
Вместе с тем президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к представителям российского бизнеса на ПМЭФ отмечал, что страна не будет закрывать свои двери от зарубежных партнеров: «Тех, кто у нас остался, работает и собирается работать, мы считаем отечественными производителями и будем к ним относиться так же, как к своим», — сказал Путин.
Ведущий эксперт в области оценки качества и подлинности БАДов, доктор химических наук и профессор ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии Константин Эллер также считает, что инициатива введения новых повышенных пошлин уводит в сторону от более актуальных проблем, она просто стимулирует приток БАД из стран ЕАЭС.
Однако регистрация продукции в этих странах проходит по более простой процедуре, отчего оборот фальсифицированной продукции в России может вырасти.
«Недостаточная гармонизация требований стран-участниц Таможенного Союза приводит во многих случаях к упрощенным, по сравнению с РФ, подходам к регистрации. В ряде стран на этапе регистрации ограничиваются только формальной проверкой общих показателей безопасности, в то время как анализ показателей подлинности и содержания действующих и биологически активных веществ не проводится. Кроме того, ряд стран-членов ЕАЭС и вовсе делегировали процесс регистрации БАД коммерческим организациям, роль которых выполняют фантомные лаборатории», — считает Эллер.
По словам же Воронина, лабораторная экспертиза при государственной регистрации БАДов является важным исходным элементом борьбы с фальсифицированием, однако даже многие российские производители осуществляют регистрацию БАДов не в своей стране, а в других странах ЕАЭС. В частности, в Армении, где при государственной регистрации оцениваются только показатели безопасности, но не подлинности продукции. При этом, согласно Единому реестру госрегистрации продукции ЕАЭС, только за последнюю декаду мая этого года в Армении зарегистрировано 50 БАДов российского производства.
Проверенные партнеры
Крупные зарубежные производители и поставщики БАДов, в свою очередь, везут в Россию только ту продукцию, которая прошла государственную регистрацию в нашей стране, причем преимущественно в аптечные сети. Эти компании платят пошлины, налоги, сборы за регистрацию. Таким образом официальные импортеры БАДов вносят свой вклад в государственный бюджет, а сокращение импорта на фоне высоких пошлин приведет к уходу таких компаний с рынка или сокращению их деятельности, что скажется на отчислениях в бюджет.
«Запрет на ввоз или заградительные пошлины не «накажут» производителей из недружественных стран и не станут преградой для фальсифицированных БАД, поскольку они поставляют только продукцию, прошедшую государственную регистрацию преимущественно в аптечные сети», — соглашается Геннадий Воронин, добавляя, что введение заградительных пошлин приведет к бюджетным потерям.
Кроме того, ключевые импортеры БАДов из недружественных стран также поставляют в Россию детское и спортивное питание, а в стране наблюдается дефицит этой продукции.
Если эти импортеры полностью перестанут сотрудничать с Россией, это негативно скажется на потребителях.
«Инициативу эксперты называют избыточной мерой, которая может негативно отразиться на потребителях и дистрибьютерах БАДов, а с нелегальной продукцией следует бороться не повышением пошлин, а введением маркировки (которая, кстати, на рынке БАДов должна заработать с осени этого года) и блокировкой сомнительных сайтов», — также написал в своем канале Илья Гращенков.
«Сейчас лучше всего сконцентрироваться на вопросе маркировки БАДов по аналогии с лекарственными препаратами. Такая мера позволит свести долю фальсификата к минимуму, в то время как предложенная инициатива скорее приведет к расширению серого канала и, соответственно, росту количества поддельных БАДов», — резюмирует Сергей Шуляк.
Напомним, что маркировка БАДов вводится в России с 1 сентября этого года, а с октября она станет обязательной для всей этой продукции в нашей стране.