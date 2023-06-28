Побочный эффект: как не остаться без БАДов

В Минэке рассматривают инициативу Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) по введению заградительных пошлин в размере 220% на БАДы из недружественных стран. Представители союза полагают, что мера поможет снизить распространение контрафактных добавок. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что проблема фальсификации БАДов более сложна, чем может казаться на первый взгляд, а эта инициатива не только ее усугубит, но приведет к иным нежелательным последствиям.

Заградительные меры — не выход

По данным DSM, сейчас российский рынок импортных БАДов оценивается в 46 млрд рублей. Это 43,3% всего рынка БАДов в денежном выражении. Ввести на них запредельные пошлины — это означает лишиться половины обращаемой продукции, мотивировать иностранных производителей покинуть российский рынок.

По мнению генерального директора группы компаний «Эркафарм» Анастасии Карповой, на долю импортных производителей приходится более 40% объема продаж, поэтому «безусловно, влияние инициативы будет существенным».

«Непонятно, для чего нужна данная мера, потому что конкуренция — это движущая сила развития рынка. Кроме того, когда запрещаешь что-то импортное, развиваются сервисы, которые все равно доставляют это потребителю из-за рубежа. И есть много потребителей, которые привыкли к определенным маркам и брендам БАДов, от которых они не захотят отказываться», — отметил генеральный директор DSM Сергей Шуляк.

Эксперт полагает, что такая мера может только усилить распространение фальсификата, а контролировать эту тенденцию будет еще сложнее.

«Данным постановлением просто-напросто расширится канал серого импорта БАДов. А контролировать серые каналы намного сложнее, чем легальные. Есть много примеров, которые указывают на то, что прежде всего нужно бороться не с зарубежными поставщиками, а с нелегальными базами, которые не зарегистрированы на территории России», — подчеркнул Шуляк.

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По словам профессора, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директора Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Евгении Ших, БАДы обеспечивают восполнение суточной потребности в незаменимых микронутриентах, что играет важную роль в обеспечении физиологических потребностей организма. Их рациональное применение повышает неспецифическую и специфическую резистентность организма, ускоряет наступление и продлевает период ремиссии хронического заболевания. Значимое место биологически активные добавки занимают в профилактике возраст-ассоциированных заболеваний, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы, нейродегенеративные заболевания, артриты, остеопороз, диабет, ожирение, катаракта и др.

«Эффект от применения во многом зависит от технологии производства. Иностранные производители представляют на рынке широкий ассортимент разнообразных БАДов, их продукция выпускается с использованием современных технологий, которые способствуют повышению не только эффективности, но и переносимости. Присутствие отечественных и иностранных производителей способствует формированию рынка, наличию широкого ассортимента в различных ценовых сегментах. Уход с российского рынка иностранных производителей снизит доступность качественных БАД для населения и будет способствовать росту серого сегмента рынка продукции», — уверена профессор.

Президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) и политолог Илья Гращенков отметил в своем Telegram-канале , что биологические добавки прежде всего влияют на здоровье, и многие пользуются ими для компенсации тех или иных веществ и витаминов, которых не хватает в нашем питании. Поэтому сохранить их доступность нашим гражданам в полном объеме крайне важно.

Заградительные меры спровоцируют уход около 50 зарубежных компаний.

Для России это существенная доля рынка — до 25–28%, поэтому из аптек могут пропасть привычные витамины и нутриенты, а на маркетплейсах — напротив, их количество увеличится из-за серого импорта, отмечает эксперт.

«Вопреки мнению инициаторов этой идеи как способа борьбы с фальсификатом на рынке БАД произойдет обратное и закономерное — искусственное регулирование рынка приводит к появлению дефицита востребованной продукции и, как следствие, к потоку БАД, не прошедших государственную регистрацию вне аптечных сетей по «черным» и «серым» схемам», — соглашается президент Всероссийской организации качества Геннадий Воронин.

Второстепенная задача

Стоит понимать, что при борьбе с контрафактом нужно не разделять рынок на «своих» и «чужих». Эту проблему следует рассматривать с точки зрения добросовестных и недобросовестных производителей и импортеров.

«Сейчас борьба с нелегалами — первостепенная задача, потому что зачастую активные вещества содержатся в тех количествах, которые не предусмотрены для биологически активных добавок. Также в них могут быть какие-то примеси. Вот это более актуальная проблема, нежели запрет оборота зарубежных БАДов», — уверен Воронин.

Вместе с тем президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к представителям российского бизнеса на ПМЭФ отмечал, что страна не будет закрывать свои двери от зарубежных партнеров: «Тех, кто у нас остался, работает и собирается работать, мы считаем отечественными производителями и будем к ним относиться так же, как к своим», — сказал Путин.

Ведущий эксперт в области оценки качества и подлинности БАДов, доктор химических наук и профессор ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии Константин Эллер также считает, что инициатива введения новых повышенных пошлин уводит в сторону от более актуальных проблем, она просто стимулирует приток БАД из стран ЕАЭС.

Однако регистрация продукции в этих странах проходит по более простой процедуре, отчего оборот фальсифицированной продукции в России может вырасти.

«Недостаточная гармонизация требований стран-участниц Таможенного Союза приводит во многих случаях к упрощенным, по сравнению с РФ, подходам к регистрации. В ряде стран на этапе регистрации ограничиваются только формальной проверкой общих показателей безопасности, в то время как анализ показателей подлинности и содержания действующих и биологически активных веществ не проводится. Кроме того, ряд стран-членов ЕАЭС и вовсе делегировали процесс регистрации БАД коммерческим организациям, роль которых выполняют фантомные лаборатории», — считает Эллер.

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По словам же Воронина, лабораторная экспертиза при государственной регистрации БАДов является важным исходным элементом борьбы с фальсифицированием, однако даже многие российские производители осуществляют регистрацию БАДов не в своей стране, а в других странах ЕАЭС. В частности, в Армении, где при государственной регистрации оцениваются только показатели безопасности, но не подлинности продукции. При этом, согласно Единому реестру госрегистрации продукции ЕАЭС, только за последнюю декаду мая этого года в Армении зарегистрировано 50 БАДов российского производства.

Проверенные партнеры

Крупные зарубежные производители и поставщики БАДов, в свою очередь, везут в Россию только ту продукцию, которая прошла государственную регистрацию в нашей стране, причем преимущественно в аптечные сети. Эти компании платят пошлины, налоги, сборы за регистрацию. Таким образом официальные импортеры БАДов вносят свой вклад в государственный бюджет, а сокращение импорта на фоне высоких пошлин приведет к уходу таких компаний с рынка или сокращению их деятельности, что скажется на отчислениях в бюджет.

«Запрет на ввоз или заградительные пошлины не «накажут» производителей из недружественных стран и не станут преградой для фальсифицированных БАД, поскольку они поставляют только продукцию, прошедшую государственную регистрацию преимущественно в аптечные сети», — соглашается Геннадий Воронин, добавляя, что введение заградительных пошлин приведет к бюджетным потерям.

Кроме того, ключевые импортеры БАДов из недружественных стран также поставляют в Россию детское и спортивное питание, а в стране наблюдается дефицит этой продукции.

Если эти импортеры полностью перестанут сотрудничать с Россией, это негативно скажется на потребителях.

«Инициативу эксперты называют избыточной мерой, которая может негативно отразиться на потребителях и дистрибьютерах БАДов, а с нелегальной продукцией следует бороться не повышением пошлин, а введением маркировки (которая, кстати, на рынке БАДов должна заработать с осени этого года) и блокировкой сомнительных сайтов», — также написал в своем канале Илья Гращенков.

«Сейчас лучше всего сконцентрироваться на вопросе маркировки БАДов по аналогии с лекарственными препаратами. Такая мера позволит свести долю фальсификата к минимуму, в то время как предложенная инициатива скорее приведет к расширению серого канала и, соответственно, росту количества поддельных БАДов», — резюмирует Сергей Шуляк.

Напомним, что маркировка БАДов вводится в России с 1 сентября этого года, а с октября она станет обязательной для всей этой продукции в нашей стране.