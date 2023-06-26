Похитил адвоката, организовал массовый побег, собирался в ЧВК. Убийце «колбасного короля» вынесли приговор

Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова, во время рассмотрения по существу уголовного дела в Московском областном суде, 2022 год

Суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, похищении адвоката Алексея Завгороднего и вымогательстве у него недвижимости, а также в побеге из изолятора во время следствия. Мавриди ранее признавал вину и заявлял о желании поучаствовать в военной операции. Его сообщники получили от 6,5 до 13 лет колонии.

Московский областной суд 26 июня приговорил Александра Мавриди – убийцу «колбасного короля» Владимира Маругова и организатора массового побега из ИВС в Истре – к 20 годам колонии строгого режима.

«Суд признал виновным Мавриди А.Н. в убийстве, незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путем», — цитирует агентство ТАСС решение суда.

Кроме того, Мавриди приговорили к ограничению свободы на 1,5 года после отбытия наказания в колонии.

Суд частично удовлетворил гражданские иски матери и гражданской жены убитого бизнесмена Маругова. С Мавриди постановили взыскать 1,5 млн рублей в пользу гражданской жены Маругова Сабины. В пользу матери убитого с обвиняемого взыщут 2 млн рублей.

Как следует из материалов дела, убийство владельца «Мясной империи» произошло из-за его развода с женой Татьяной. Мавриди испытывал к ней личную симпатию и решил устранить Маругова, чтобы имущественный конфликт между супругами из-за развода разрешился в пользу Татьяны.

Во время выступления в суде Мавриди утверждал, что убийство бизнесмена было не заказным, а «простым стечением обстоятельств».

Прокурор просила назначить подсудимому на год больше. Для его подельников обвинитель требовала от 6,5 года до 16 лет лишения свободы.

Мавриди, по версии следствия и надзорного органа, выступал как организатором, так и исполнителем преступлений, обвинение особо просило учесть эти моменты при вынесении приговора.

В итоге суд приговорил сообщника Мавриди Пашу Ахмедова к 13 годам в колонии строгого режима, Константину Барскому назначили восемь лет в колонии строгого режима. Соучастник обвиняемого в убийстве гражданин Молдавии Александр Бутнар получил 11,5 года колонии строгого режима, Денис Грозав и Николай Тетеря — по 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, а Иван Цуркан — 7,5 года колонии строгого режима.

Один из обвиняемых во время судебного заседания устроил дебош. Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором видно, как обвиняемый бил ногами по стеклу, выражая недовольство присутствием журналистов.

Что известно об убийстве и других преступлениях

Из обвинительного заключения следует, что в ноябре 2018 года Александр Мавриди организовал банду и похитил адвоката Алексея Завгороднего. Его охранял Константин Барский.

Мужчину приковали наручниками к кровати и вымогали у него его элитную недвижимость в Москве. Заложник находился в плену два года, за которые он под пытками переписал на бандитов три квартиры и одно машиноместо в столице. Их общая стоимость — более 71 млн рублей.

На это преступление следователям удалось выйти при расследовании дела об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, который владел «Мясной империей» и «Озерецкими колбасами». По данным Следственного комитета, Мавриди и его сообщник Ахмедов 1 ноября 2020 года проникли на дачу бизнесмена в деревне Аносино и застрелили его из арбалета. Мавриди работал в доме предпринимателя сторожем и хорошо знал расположение комнат. За день до преступления подельники купили орудие убийства в одном из торговых центров Москвы.

Вместе с Маруговым в момент убийства находилась женщина. Преступники связали ее, но ей удалось вырваться и вызвать полицию. Мавриди был задержан в тот же день, Ахмедова задержали в Татарстане 17 ноября 2020 года.

Побег из изолятора

Находясь под арестом, Мавриди пытался притвориться невменяемым. По данным следствия, адвокаты передали ему литературу о симптоматике различных психических заболеваний, информацию из которых он пытался использовать во время психиатрических судебных экспертиз.

6 августа 2021 года Мавриди сбежал из-под стражи в изоляторе в подмосковной Истре вместе с четырьмя другими арестантами. Он воспользовался тем, что надзиратель не закрыл за собой дверцу, через которую заключенным подается еда и снимаются наручники. Самого Мавриди удалось поймать лишь спустя месяц, а других беглецов задержали раньше.

После инцидента в отношении сотрудников истринского ИВС возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий. В сентябре 2022 года Красногорский городской суд признал троих бывших сотрудников изолятора виновными, их приговорили к разным срокам в колонии.

В середине июня 2023 года Александр Мавриди признал свою вину в побеге и убийстве, а также заявил, что планирует после приговора поучаствовать в военной операции, вступив в ЧВК «Вагнер».