«Для экипажа все произошло безболезненно». Что случилось с батискафом «Титан»

Пассажиры отправившегося к затонувшему «Титанику» батискафа погибли безболезненно — к такому выводу пришла медицинский эксперт из Международного университета Флориды Эйлин Марти. Она считает маловероятной возможность обнаружения тел погибших. В свою очередь, профессор Саутгемптонского университета Блэр Торнтон сравнил давление, которое «Титан» испытал на себе при разрушении, с падением Эйфелевой башни на батискаф. Сила взрыва была такой, что установить последовательность событий может быть очень сложно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пассажиры батискафа «Титан», обломки которого были найдены 22 июня в Атлантике, погибли быстро и безболезненно, передает в пятницу телеканал CNN.

Опрошенные телекомпанией эксперты считают маловероятными шансы на то, что тела погибших удастся обнаружить.

Как отметила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, разрушение корпуса подводного аппарата произошло «невероятно быстро», всего за долю миллисекунды. «Все это, вероятно, произошло до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. В конечном счете это [было] безболезненно», — сказала она.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В свою очередь, профессор Саутгемптонского университета Блэр Торнтон сравнил давление, которое «Титан» испытал на себе при разрушении, с падением Эйфелевой башни на батискаф.

Понять причины произошедшего с подводным аппаратом можно попытаться, если будут найдены фрагменты углеволокна батискафа, заявил профессор Имперского колледжа Лондона Родерик Смит. «Углеволокно разрушается под влиянием внутренних дефектов конструкции. Сочленения между углеволокном и титаном требуют очень тщательного исследования», — пояснил он.

По словам Смита, «взрыв» мог быть настолько сильным, что «установить последовательность событий может быть очень сложно».

Разрушение батискафа и гибель его экипажа могли произойти из-за накопившихся проблем, в том числе с целостностью корпуса, считает исполнительный директор Центра морских исследований МГУ Николай Шабалин, мнение которого приводит ТАСС.

Катастрофа на месте гибели «Титаника»

О пропаже подводного аппарата стало известно 18 июня. Внутри батискафа, предназначенного для доставки туристов к обломкам «Титаника», были миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель компании OceanGate Стоктон Раш, профессиональный акванавт Поль-Анри Наржоле, а также бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.

Обломки «Титаника», затонувшего 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, находятся на глубине 3800 м в 600 км от побережья Ньюфаундленда.

Связь с экипажем батискафа была потеряна, а запас кислорода на судне, по расчетам, закончился к 14:08 мск 22 июня. Вечером в четверг были обнаружены обломки аппарата, после чего всех находившихся на борту людей объявили погибшими.

Владельцы «Титана» в 2022 году сообщали о его «циклической усталости», передает NBC.

При этом батискаф не был сертифицирован для погружения на глубину, утверждает глава организации Marine Technology Society Уилл Конен. «В мире всего 10 [частных] подводных аппаратов, которые могут погружаться на глубину 4000 м и более, и все они сертифицированы, кроме [аппарата компании] OceanGate», — приводит его слова канадский телеканал CBC.

close 100% Внутри батискафа «Титан» компании OceanGate OceanGate

Конен был одним из экспертов, которые предупреждали Стоктона Раша, что использование аппарата «Титан» без сертификации может привести к трагедии, а также «иметь серьезные последствия для всей отрасли», отмечает телекомпания.

В то же время в Соединенных Штатах, где зарегистрирована компания OceanGate Expeditions, нет закона, согласно которому подводные аппараты должны получать какую-либо сертификацию.

На этом фоне сооснователь OceanGate Expeditions Гильермо Сонлейн указал, что компания «привержена идеям безопасности». По его мнению, проблема заключается в том, что «правил безопасности для глубоководных аппаратов не так много, а большинство из них устарело».

«На месте работают группы специалистов, которые будут собирать данные в течение следующих нескольких дней, недель, может быть, месяцев, и пройдет еще много времени, прежде чем мы точно узнаем, что там произошло», — полагает он.

По данным газеты The Guardian, с 2021 года OceanGate Expeditions привезла на место катастрофы «Титаника» в общей сложности около 60 туристов и 20 исследователей.