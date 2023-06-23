«Батискаф с людьми сжало, как банку». Экипаж «Титана» погиб в 487 метрах от «Титаника»

Контр-адмирала американской береговой охраны Джон Могер во время пресс-конференции, посвященной поиску пропавшего батискафа «Титан» компании OceanGate, в Бостоне, штат Массачусетс, США, 22 июня 2023 года

В Береговой охране США признали экипаж батискафа «Титана», который отправился на место крушения лайнера «Титаник», погибшим. В компании-операторе «Титана» OceanGate Expeditions заявили, что считают всех пятерых членов экипажа умершими. Смерть могла наступить в результате давления воды еще в воскресенье. Останки людей пока не нашли. К настоящему моменту обнаружили пять частей батискафа. Поиски основной части судна продолжаются. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Погибли в 487 метрах от места крушения «Титаника»

Представитель Береговой охраны США, контр-адмирал Джо Могер подтвердил гибель экипажа батискафа «Титана», сообщили на сайте телеканала Sky News.

«По итогам консультации с экспертами из объединенного командования, обломки соответствуют частям барокамеры батискафа. От имени Береговой охраны США и всего объединенного командования я выражаю глубочайшие соболезнования семьям (погибших)», — заявил Могер.

По его словам, членов экипажа признали погибшими из-за имплозии подводного судна. Иными словами — из-за давления воды батискаф с людьми буквально сжало, как банку, в 487 м от места крушения «Титаника». Такой вывод сделали на основании наличия обломков батискафа. На данный момент, как считают в охране, невозможно предсказать, удастся ли найти останки погибших, поскольку среда на дне океана достаточно «суровая».

Как отметил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов, найденные обломки батискафа «Титан» говорят о том, что аппарат «схлопнулся», а экипаж, скорее всего, погиб моментально еще 18 июня, в прошлое воскресенье.

Пять обломков

В общей сложности специалисты обнаружили пять обломков батискафа. По словам Могера, дистанционный управляемый аппарат обнаружил хвостовой обтекатель батискафа приблизительно в 200 метрах от носовой части «Титаника». Также обломки находили в 500 метрах от «Титаника». В том числе нашли посадочную раму и заднюю крышку батискафа.

«Если нет обшивки и нет рамы — значит со всей конструкцией случилось что-то очень плохое. Судя по сведениям, которые у нас есть, они не нашли корпус, внутри которого находятся люди», — заявил специалист поисково-спасательной службы Дэвид Мирнс.

Основной корпус аппарата пока не нашли. Как подчеркнул Могер, возглавляющий поиски батискафа, обнаружение следов пассажиров на морском дне — это сложная задача. В настоящее время аппарат дистанционного управления продолжает поиски.

Погибли многие люди

За некоторое время до заявления Могера 22 июня, в компании-операторе пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» OceanGate Expeditions заявили, что считают всех пятерых членов экипажа погибшими. Об этом тогда написали на сайте телеканала CNN.

«Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, погибли <...> Мы скорбим об утрате жизней и радости, которую они принесли всем, кого знали», — сказали в компании.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», заявил о шокирующей схожести нынешней трагедии и катастрофы лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом.

«Я поражен схожестью самой катастрофы «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди, и все же он со всей скоростью устремился в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», — заявил он телеканалу ABC News.

Кислород закончился 22 июня

Батискаф «Титан» пропал с радаров в Атлантическом океане, направляясь к месту крушения лайнера «Титаник», 18 июня. Это произошло через пару часов с момента погружения.

На его борту были пять человек: директор Ocean Gate 61-летний Стоктон Раш, управлявший батискафом, британский миллиардер 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле.

Поиски аппарата ведут на площади около 20 тыс. кв. км, к ним привлекли специалистов из нескольких стран. 21 июня телеканал CNN сообщил, что спасатели слышали «акустическую обратную связь»: звук, похожий на стук, который раздавался каждые 30 минут в течение как минимум четырех часов. По расчетам береговой охраны США, запасы кислорода на батискафе закончились днем 22 июня.