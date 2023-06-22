«Ничто не забыто». Как нападение фашистов научило Россию реагировать на опасность

Ровно 82 года назад началась самая кровопролитная трагедия в истории человечества. Эта дата памятна с детства не только всем россиянам, но жителям бывших советских республик — беда тогда коснулась всех. С 1996 года этот день в России объявлен Днем памяти и скорби. Традиционно по всей стране приспускают государственные флаги и возлагают венки к могилам павших на той войне героев, проходят памятные мероприятия и патриотические акции. Что значит для россиян историческая память об этой великой трагедии и чему учит опыт пережитого вероломного нападения, — в материале «Газеты.ru»

«Чтобы ничего не повторялось»

Горький опыт вероломного нападения фашистской Германии учит Россию вовремя реагировать на готовящуюся агрессии вблизи собственных границ. Только в первый день войны СССР потерял более 80 тыс. человек, а из 83 тыс. пограничников, которые приняли на себя удар почти 5,5 млн фашистских солдат, большая часть была убита или пленена в первые же дни войны.

В январе на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что историческая память должна сохраняться в том числе и для того, чтобы мы могли вовремя реагировать на возникающие для страны угрозы, «чтобы ничего не повторялось».

close 100% Участники акции «Свеча памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе «Монумент Славы» в Новосибирске Александр Кряжев/РИА Новости

Фашистская Германия нарушила договор о ненападении, заключенный с Советским Союзом, проигнорировав попытки СССР не допустить войны. Так и Россия в течение 8 лет пыталась урегулировать конфликт на Украине мирным путем, но мирные предложения игнорировались и саботировались.

По мнению доктора исторических наук, члена-корреспондента РАРАН, главного редактора журнала «Наука. Общество. Оборона» Владимира Кикнадзе, безусловно, принятие президентом России решения о начале СВО в этом контексте было своевременным.

«Оно учитывало и нарастание военных угроз для государства и жителей Донбасса, и трагические последствия вероломного нападения Германии на наше Отечество 22 июня 1941 года», — уверен он.

Военный историк считает, что в феврале 2022 года Россия не допустила повторения трагических событий начала той войны и разрушила планы киевского режима и его покровителей.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что события развала СССР, наложившиеся на опыт Великой Отечественной войны, конечно, впитались в сознание российского народа. Поэтому, по его словам, когда стали очевидны серьезное сосредоточение войск НАТО на наших западных границах, а также концентрация войск ВСУ, готовых уже к нанесению удара по Донбассу и прицеливающихся вторгнуться в Крым, российские власти решили не ждать этого удара.

«Этот удар мог бы стать таким же серьезным и неотразимым, как в июне 1941 года. И поэтому, конечно, было принято тяжелое решение», — подчеркивает Павел Данилин.

История каждой семьи

Масштаб и характер памятных мероприятий в День памяти и скорби подчеркивает, что история ВОВ — это история каждой семьи большой России.

«Ежегодные всероссийские и даже ставшие уже международными акции и проекты «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Без срока давности», «Огненные картины войны», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти» и многие другие лучше всяких слов свидетельствуют и о масштабах проникновения Великой Отечественной войны в сердца и души поколений наследников Великой Победы, и о стремлении прогрессивных сил мира защитить цивилизацию от угрозы неонацизма и неофашизма», — уверен Владимир Кикнадзе.

Второй год подряд в акциях 22 июня участвуют ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, в этом году — впервые в качестве субъектов Российской Федерации.

Для подавляющего большинства семей в России этот день имеет личное значение, он связан с историей их предков.

«Практически в каждой российской семье есть участники войны, труженики тыла, жертвы войны, угнанные на принудительные работы, узники концлагерей, блокадники, жители осажденного Севастополя, дети войны или бывшие малолетние узники фашизма, — рассказал «Газете.ру» доктор исторических наук, член-корреспондент РАРАН. — Многие семьи и сегодня не знают подлинной судьбы своих родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны».

С ним согласен и Павел Данилин, по мнению которого историческая память о той войне есть в каждом россиянине, потому что война прошлась по всем.

close 100% Школьники с воздушными шарами у памятника советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на митинге в День памяти и скорби в поселке Кирилловка в Запорожской области Алексей Майшев/РИА Новости

«Память о тотальном уничтожении российских народов, конечно же, у нас в крови. Поэтому мы понимаем, что такое нацизм, ненавидим его и готовы уничтожать при любом проявлении», — отмечает директор Центра политического анализа.

Эксперт считает, что День памяти и скорби одновременно заставляет россиян не только искренне скорбеть о погибших и ушедших, помнить об этой страшной трагедии, но и быть уверенными в нашей неизбежной победе. Ведь ту большую войну мы выиграли, спася мир от катастрофы.

Историческая память как основа политики

Сохранение и защита исторической памяти лежат в основе политики президента Владимира Путина по укреплению общенациональной идентичности. Эксперты отмечают, что сегодня страны коллективного Запада под руководством глобалисткой элиты пытаются извратить правду о Великой Отечественной войне, чтобы разрушить нашу идентичность, предпринимаются попытки переписать историю, реабилитировать нацистских преступников.

Идеи нацизма фактически идентичны современной идеологии превосходства Запада, уверены эксперты.

Владимир Путин неоднократно отмечал, что защита исторической правды является моральной обязанностью нашей страны перед великой жертвой миллионов людей, отдавших свои жизни во имя победы над нацизмом. Вся мировая история доказывает, что народ, забывающий своих предков, свою историю, будет стерт с лица земли. Поэтому огромную роль в государственном суверенитете играет сохранение исторической памяти и собственной культурно-национальной идентичности.

close 100% Награды ветерана Великой отечественной войны Константина Ивановича Пуганова во время поздравления с наступающим Днем Победы в Тирасполе Артем Кулекин/РИА Новости

«Великая Отечественная война, истоки, масштабы народного героизма и жертвы на алтарь Великой Победы — стержневой компонент гражданской идентичности и российского общества, и в целом Русского мира на всем постсоветском пространстве, исторических землях нашего Отечества», — полагает Владимир Кикнадзе.

По его мнению, собирание этих земель после крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века — разрушения СССР — это важнейшая задача в целях будущего и безопасности народов, победивших фашизм в ХХ веке. Поэтому и внутренняя и внешняя политика России, и прежде всего ее президента, уверен он, ориентируется на защиту исторической правды о Великой Победе, о решающий роли народов СССР в освобождении мира от геноцида.

«Понимают это и враги России, которые вновь видят в ней реальную альтернативу своему колониализму, в том числе на территории Евразии. С этой целью они сносят памятники советскому воину-освободителю, искажают историю в учебниках, книгах и СМИ, представляют Россию агрессором и оккупантом в годы Второй мировой войны», — подчеркивает Владимир Кикнадзе.

Павел Данилин утверждает, что историческая память — это наша идентичность, верность заветам предков и сохранение непрерывности истории нашей страны от Древнерусского государства до сегодняшнего дня.

Побеждаем сообща

Победа в Великой Отечественной войне — это коллективный подвиг народов России и СССР. Это победа не только тех, кто храбро и мужественно защищал свое Отечество с оружием в руках, но и героических тружеников тыла во всех уголках огромной страны, по нескольку смен отстаивающих у станков, всех, кто отдавал фронту последнее. Наш народ — единственный, кто смог остановить и разгромить сильнейшую в мировой истории армию, победить Третий рейх.

Красная Армия в той великой войне разгромила гитлеровских захватчиков, считавшихся непобедимыми.

Нацисты были на голову разбиты под Москвой, окружены и сломлены в Сталинграде, уничтожены под Ленинградом, разгромлены на Курской дуге.

«Непобедимые воины рейха» бежали на запад и отбивались уже в своем логове, прикрываясь наспех вооруженными стариками и детьми. Пособники гитлеровцев — итальянские фашисты, венгры, болгары, румыны, словаки, бандеровцы — и вовсе не смогли ничего противопоставить силе русского духа.

close 100% Константин Михальчевский/РИА Новости

Русский народ и все народы СССР мужественно вынесли тяготы военного времени и сокрушили сильнейшую военную машину в военной истории. Сегодня Россия противостоит мощнейшему военно-политическому блоку в истории человечества, НАТО, воюющего руками бойцов ВСУ, констатируют эксперты.

С первых дней СВО россияне из всех регионов страны проявили сплоченность и встали плечом к плечу на защиту родины.

«Мы идем только вперед благодаря преданности родине, воле и нашему единству. Эта сплоченность проявилась буквально с первых дней специальной военной операции. Сотни добровольцев, представители всех народов нашей страны пришли в военкоматы, приняли решение встать рядом с защитниками Донбасса, бороться за родную землю, за отечество, за правду и справедливость», — заявил в феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По словам президента России, их молитвы звучат на разных языках, но все они за победу, за боевых товарищей, за родину.

«Иначе и быть не могло, ведь мы воспитаны на примере наших великих предков и обязаны быть достойными их заветов, которые передаются из поколения в поколение», — уверен глава российского государства.