«Получается достаточно неплохо». Россиянам добавили два выходных на Первомай

Выходные, приуроченные к 1 мая, в 2024 году будут четырехдневными, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По словам министра, россияне будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая, а выйдут на работу 2 мая. Два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу с субботы, 27 апреля, и одного дня, который перенесут с ноябрьских праздников. Проект постановления по праздничным дням на 2024 год ведомство намерено опубликовать в ближайшее время.

Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления по праздничным дням в России в 2024 году. Этот документ публикуется ежегодно. Согласно проекту, выходные, приуроченные к 1 мая, в 2024 году будут четырехдневными. Глава министерства Антон Котяков сообщил газете «Известия», что график праздничных дней скоро опубликуют официально.

В 2024 году Первомай выпадает на среду, поэтому празднование могло ограничиться одним днем. Однако, по словам Котякова, власти «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам».

В связи с этим к выходному 1 мая добавят еще два предшествующих дня и воскресенье, 28 апреля. Россияне будут отдыхать четыре дня подряд, на работу нужно будет выйти 2 мая.

Увеличение длительности майских праздников не повлияет на новогодние каникулы, однако рабочая неделя, предшествующая выходным, будет шестидневной. Суббота 27 апреля будет рабочим днем. Еще один выходной перенесут с ноябрьских праздников по случаю Дня народного единства (4 ноября).

По словам Котякова, власти стремятся соблюсти баланс между новогодними и майскими праздниками.

«У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо», — отметил министр.

Календарь праздничных дней в 2024 году выглядит так:

▪️ новогодние праздники — 1–7 января (с понедельника по воскресенье);

▪️ День защитника Отечества будут отмечать 23–25 февраля (с пятницы по воскресенье);

▪️ Международный женский день — 8–10 марта (с пятницы по воскресенье).

Котяков не рассказал, какие дни будут нерабочими в другие праздники. День Победы (9 мая) выпадает на четверг, День России, который отмечается 12 июня, — на среду, а День народного единства (4 ноября) выпадет на понедельник.

Мнение экспертов

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что новогодние и майские праздники в России стоит сохранить в текущем формате, несмотря на многочисленные предложения об изменении их длительности.

В частности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что увеличение числа выходных на майские праздники может негативно отразиться на экономике и привести к повышению цен на ряд товаров.

По словам профессора, длительные выходные у сельскохозяйственных работников в мае негативно повлияют на отрасль, поскольку сотрудники либо будут отдыхать в разгар сельскохозяйственных работ, либо работодателям придется в двойном размере оплачивать их труд.

В свою очередь сокращение праздничных дней после Нового года ударит по российским зимним курортам, которые в этот период получают свою основную выручку.

«На самом деле Россия находится в пятерке стран с самым большим количеством отработанных часов на человека. Люди вынуждены брать подработки из-за низкой оплаты труда, что, конечно, приводит к усталости», — добавил Сафонов.

Для решения этой проблемы он призвал повышать производительность и вводить механизированный труд.

Дискуссия об удлинении майских

В начале апреля фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о переносе четырех выходных с новогодних каникул на майские праздники. По задумке авторов законопроекта, новогодние праздники предлагалось сократить до четырех дней (1 — 3 января и 7 января), а майские — увеличить и отдыхать с 1 по 9 мая.

По мнению авторов инициативы, новогодние праздники связаны со «скукой, перееданием, а нередко и травмами».

«Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами», — утверждал один из авторов законопроекта Владислав Даванков.

Инициатива развития не получила, а «Новых людей» раскритиковали их коллеги. В частности, депутат Ярослав Нилов отметил, что перспективы нового законопроекта «не очень хорошие», поскольку подобные инициативы ранее никогда не поддерживались, несмотря на многолетнюю дискуссию вокруг этой темы.