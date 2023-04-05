«Никто о работе не думает!» Депутаты предложили продлить майские праздники за счет новогодних каникул

«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних каникул. Депутаты считают, что в период январских праздников многие россияне «сидят дома с салатами», а при теплой майской погоде они смогут «больше времени провести на природе», что положительно повлияет на развитие туризма и малого бизнеса. В ЛДПР и «Единой России» с инициативой не согласны. Их представители отмечают, что идея не нова, а подобные законопроекты уже неоднократно отклонялись.

Фракция «Новые люди» предложила продлить выходные на майские праздники с 1 по 9 мая. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли Алексей Нечаев, Сангаджи Тарбаев, Анна Скрозникова, Антон Ткачев и Георгий Арапов, сообщил первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который также выступил автором инициативы.

«Хватит издеваться над людьми. Сейчас у нас выходные с 29 апреля по 1 мая. Потом на работу на четыре дня и назад на дачу. Спросите у предпринимателей, какая в эти дни эффективность. Никто о работе не думает! Начиная с обычных сотрудников и заканчивая начальством», — заявил Даванков.

Документ предполагает внесение изменений в статью Трудового кодекса РФ о нерабочих праздничных днях.

При этом продлить майские праздники депутаты предложили за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Таким образом, инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней и не потребует дополнительных бюджетных расходов.

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая», — объяснил Даванков.

Депутаты считают, что в период январских праздников «многие граждане не могут провести время на природе из-за холодной погоды и найти другие способы досуга», поэтому зимой им не нужны длинные выходные. В партии сослались на социологические опросы, согласно которым две трети россиян не покидают дом во время январских выходных.

«Из развлечений дома зимой — оливье и телевизор. На улице — гололед. Результат – в травмпунктах не протолкнуться. У людей ожоги из-за пиротехники, ушибы и переломы на льду», — сказал парламентарий.

По его словам, при теплой майской погоде люди смогут «больше времени провести на природе и за пределами дома», что поспособствует росту внутреннего туризма и развитию малого бизнеса.

«Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами», — заключил Даванков.

В настоящее время региональные власти могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные на майские праздники. Так, в 2022 году майские праздники продлили в Адыгее, установив праздничные дни с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая.

«Ничего нового»

Депутат Госдумы Ярослав Нилов скептически отнесся к идее «Новых людей». В беседе с изданием Lenta.ru он заявил, что обсуждение длинных майских выходных и коротких новогодних ведется уже не первый год.

«Ничего нового «Новые люди» не предложили, такие идеи озвучиваются не в первый раз, дискуссия идет постоянно», — сказал Нилов. По его словам, нормы, закрепленные в Трудовом кодексе, соблюдают баланс интересов работников, работодателей и правительства.

Нилов считает, что перспективы нового законопроекта «не очень хорошие», поскольку подобные инициативы ранее никогда не поддерживались, несмотря на дискуссию вокруг этой темы.

«Универсальный вариант предложил экс-глава партии ЛДПР Владимир Жириновский: сделать обязательные выходные с 1 по 3 января, а с 4 по 8 — добровольные. Тогда человек мог бы сам решить, когда именно ему взять эти дополнительные дни», — сказал Нилов и уточнил, что такую идею в Госдуме тоже не поддержали.

Замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в беседе с ТАСС заявил, что предложение по продлению майских выходных за счет сокращения новогодних каникул должна предварительно рассмотреть комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

«Нынешнее расписание праздников утверждено не просто так, это результат соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством», — сказал Исаев и подчеркнул, что число праздничных дней должно обсуждаться в рамках таких трехсторонних переговоров.

Он также обратил внимание, что обсуждение похожих инициатив ведется «довольно давно».

«Новые люди» — это новая фракция в Госдуме, и, видимо, они не знают, что перед зимними и весенними каникулами все выступают за их продление», — отметил парламентарий.

Даванков предлагал продлить майские праздники и в 2022 году. Тогда он объяснял свою инициативу «проблемами с семенами». «Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок», — говорил Даванков и призывал сделать праздники длинными, чтобы «наша продовольственная безопасность была в порядке». Министр труда Антон Котяков позднее указал, что его ведомство законодательно не прорабатывает подобные инициативы.