Без согласия родителей. Трудовое воспитание могут вернуть в школы

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что трудовое воспитание вернется в российскую систему образования после принятия соответствующего закона. По его словам, инициатива исходит как от парламентариев, так и от родителей, при этом, отмечает министр, со школьной скамьи важно прививать любовь к труду и «ничего зазорного в этом нет». У инициативы есть как сторонники, так и противники. Что предлагают депутаты и в каком виде в российские школы может вернуться советская вернется трудовое воспитание — в материале «Газеты.Ru».

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Госдума сейчас рассматривает проект закона о возвращении трудового воспитания в школы.

«Сейчас рассматривается в Государственной думе законопроект о возвращении трудового воспитания. Об этом и депутаты говорили в рамках парламентского часа, и родители об этом говорят. Это, конечно, важно со школьной скамьи прививать, в том числе, любовь к труду, к общественно полезному труду. Я помню сам, когда в школе учился, ничего зазорного в этом не было, мне помогает это и в жизни сейчас. <…> И с принятием этого закона мы планируем, в том числе, вернуть труд в систему образования», — заявил министр.

Кравцов отметил, что если относиться к системе образования как к услуге, трудовое воспитание уходит на второй план, однако сейчас ситуация меняется. По его мнению, труд – это прежде всего «развитие моторики у детей».

О законопроекте

В ноябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению разработать законопроект о трудовом воспитании в школе.

24 мая депутат ГД, член комитета по труду Андрей Исаев, глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова и другие внесли в нижнюю палату законопроект, предлагающий закрепить обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей – убирать классы, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке и шить театральные костюмы. Ключевым параметром законопроекта стала отмена нормы о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия их родителей (ч. 4 ст. 34 закона «Об образовании в РФ»).

В пояснительной записке к проекту отмечается, что «формирование правильного отношения к труду – это длительный процесс, имеющий отсроченный результат, – и этот процесс необходимо начинать в детстве».

26 мая Кравцов сообщил, что его ведомство работает над вопросом о возвращении в школы урока труда, который будет отличаться от предмета «Технология».

В разговоре с газетой «Ведомости» Исаев рассказал, что, согласно поправкам, трудовое воспитание будет интегрировано в образовательный процесс. По его словам, «дети должны участвовать в поддержании порядка в своих образовательных учреждениях… речь идет об общественно-полезном труде с учетом возрастных и психофизических особенностей школьников». Он также отметил, что образовательные учреждения получат компетенции по поддержке труда и волонтерству среди школьников.

По его словам, на встречах с избирателями в предвыборную кампанию перед выборами в Госдуму в 2021 году одним из частых вопросов от учителей касался невозможности «попросить ученика стереть с доски написанное им же матерное слово». Исаев отметил, что в связи с этим «норма о разрешении на любое трудовое усилие со стороны ребенка тоже порождала определенный перегиб».

За и против

Также в разговоре с «Ведомостями» сопредседатель профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Всеволод Луховицкий заявил, что инициатива носит скорее идеологический характер.

«В СССР за этим [трудом школьников] стояла другая социально-экономическая реальность. Были заводы и фабрики, на которых все работали, государство было заинтересовано в рабочей силе», – сказал он.

По его словам, сейчас такая работа будет или бессмысленной, или странной.

Партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Михаил Герман в свою очередь отметил, что предлагаемые изменения вызывают вопросы по соответствию их закону и фактической реализации. Герман полагает, что некоторые должностные лица получат возможность привлекать школьников к труду, который не предусмотрен, или запрещен российским трудовым законодательством. По его словам, чтобы этого избежать, «необходимо четко разграничить понятия «общественно полезный труд» и трудовые отношения несовершеннолетних в принципе».

В начале марта «Газета.Ru» пообщалась с учителями и родителями, чтобы узнать их отношение к возможному возвращению трудового воспитания.

Так, у Дарьи, матери двоих детей, возникло три вопроса, которые связаны с законодательной инициативой. По ее словам, неясным остаются вопросы гигиены, занятости детей кружками и секциями, а также здоровья отдельно взятых детей, например, с аллергией.

«В планах привлекать детей в зависимости от состояния здоровья, то есть пыльную работу ребенок с аллергией, например, выполнять не будет. Уверяю вас, что у каждого второго сейчас те или иные особенности здоровья, а уж придумать, где «достать» справку у знакомого врача, не составит труда», — сказала она.

Константин Беляев, учитель технологии московской школы №2120, напротив одобряет возвращение трудового воспитания.

«По своему опыту знаю – пятиклассники приходят на уроки с огромным энтузиазмом. И главное этот интерес сохранить. Мы начинаем создавать поделки – героев любимых сериалов и мультфильмов. Это всегда находит отклик», — сказал он.

Также преподаватель отметил, что отдельный интерес как у мальчиков, так и у девочек, вызывает кулинария, однако пока существуют сложности с аллергией на продукты и отсутствием единого механизма закупки ингредиентов для приготовления в школы.