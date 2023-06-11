10 лет «Народному фронту»: как одна организация объединила миллионы патриотов

Общероссийский народный фронт 11 июня празднует второй юбилей. Со дня первого учредительного съезда прошло ровно 10 лет. О том, как организация все эти годы объединяет патриотов со всей страны, принимает активное участие в единении народа и помогает простым россиянам — в материале «Газеты.Ru».

«Народный фронт» — это общественное движение, объединяющее неравнодушных и активных граждан по всей России. Идея его создания пришла Владимиру Путину в 2011 году, и первые два года оно существовало как общественная коалиция. А 11 июня 2013 года состоялся официальный учредительный съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ), в ходе которого лидером организации был избран президент России Владимир Путин.

Как рассказал член центрального штаба Народного фронта Дмитрий Поликанов, ОНФ начинался с объединения крупных общественных организаций, а затем вышел на более широкую поддержку и взаимодействие с гражданским обществом.

«Народный фронт» планировался и реализовался именно как общероссийское движение, которое не имеет какой-то партийной принадлежности, политической окраски и так далее. Это было и есть именно движение людей с разными политическими пристрастиями, но при этом объединенных своим желанием сделать что-то полезное для нашей страны», — описал эксперт.

Особенно заметно поддержка проявилась в период пандемии, когда по всей стране пошла волна волонтерской активности и взаимопомощи. Тогда родилась акция «Мы вместе», которая объединила Ассоциацию волонтерских центров с волонтерами, медиками и другими партнерами. Как раз в этот момент произошел рост гражданской активности и наибольшее включение гражданского общества в проект Народного фронта, именно через социально ориентированные некоммерческие организации, отметил Поликанов.

Так, всего за 10 лет ОНФ удалось решить 500 тысяч поставленных жителями России задач: добиться ремонта 47 тысяч км дорог, расселения 3,6 тысяч аварийных домов, благоустройства 13 тысяч дворов, уборки 20 тысяч свалок и ремонта 8,3 тысяч детских и спортивных площадок. Также представители Народного фронта проверили ход строительства, ремонта и текущей работы 9,8 тысяч школ, 4,5 тысяч больниц и поликлиник, а также 8,3 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов.

Неоспоримая роль лидера

Так, президент объединил гражданское общество для реализации совместных общенациональных проектов и продвинул тезис, что развитие России — это общее дело каждого гражданина. Он создал уникальную площадку, на которой широкая коалиция общественных и политических сил может решать острые социальные проблемы, такие как неэффективное расходование бюджетных денег, расточительство в сфере ЖКХ и благоустройства, мошенничество и прочие. Так, президентское движение объединило патриотов, осознающих, что улучшение качества жизни в нашей стране начинается с собственного участия.

«Для меня и для всей команды всегда было главным не подвести людей, которые доверили свои острые проблемы, не решавшиеся годами. Мы понимаем, что все в ответе перед этими людьми и перед президентом, который изъявил желание получать от народа достоверную информацию. И мы ее передаем, а также решаем все вопросы, которые к нам поступают. Народ должен понимать, что ОНФ всегда рядом и всегда поддержит и поможет», — подчеркнула депутат Государственной Думы и член центрального штаба «Народного фронта» Жанна Рябцева.

«Десятилетие Общероссийского народного фронта во всех смыслах дата значимая, особенно для гражданского общества. <…> «Народный фронт» попал в точку ожиданий общества, став непартийным, гражданским институтом поддержки политики президента Путина, наряду с партийным — «Единой Россией». Сегодня можно сказать, что в России сложилась устойчивая конструкция представительства «путинского большинства»: в политике – партия ЕР, в плоскости общественных отношений – ОНФ», — написан на портале общественно-политических дебатов российский политтехнолог Константин Костин.

Символ единства

Деятельность ОНФ тем самым стала символом единства российского общества по важнейшим вопросам социального развития. Несмотря на то, что Запад долгое время пытался расколоть российское общество и политические силы, вызвать социальные потрясения и конфликты для продвижения своих интересов, существование ОНФ доказывает, что в России гораздо больше патриотических сил, чем оппозиционных. Ведущие общественные и политические организации сплотились с целью сберечь Россию и ее народ, в то время как агенты Запада оказались способны только на критику.

Сегодня «Народный фронт» объединяет миллионы деятельных патриотов, которые стремятся помочь российским бойцам и жителям освобожденных территорий. Проект ОНФ «Все для Победы» — это крупнейшая общественная инициатива по поддержке народного ополчения Донбасса на передовой и мирных жителей в новых регионах. Он инициирует целевое оказание помощи и доставляет все необходимое в прифронтовые районы. Таким образом, вся страна поддерживает бойцов на фронте.

«Народный фронт» взял на себя очень важную задачу — стать главным координатором помощи как тем, кто участвует в боях, так и мирному населению, которое испытывает сейчас гуманитарные проблемы. Это беспрецедентная история, когда всего за год получилось создать работающую структуру и собрать более 6 млрд рублей. В это включились простые люди, малый и крупный бизнес — каждый вносит свою лепту. ОНФ — это машина, которой удается координировать усилия и собирать с миру по нитке очень большие суммы», — резюмировал Поликанов.