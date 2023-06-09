Сырье для смертельного «сидра». Арестованы подозреваемые в краже метанола со склада МВД

Октябрьский районный суд Самары арестовал троих фигурантов, подозреваемых в краже суррогатного спирта из здания МВД, из которого впоследствии изготавливался алкогольный напиток «Мистер сидр». Так, под стражей оказались полицейский Иван Гребенкин, житель Самары Дмитрий Егоров и Артем Айрапетян, который купил украденное сырье, а затем продал производителю. Между тем, самарский Минздрав сообщил, что число погибших от отравления сидром достигло 10 человек. Сейчас известно, по разным данным, что напитком в российских регионах отравились от 101 до 103 человек.

Кого арестовали

Октябрьский районный суд Самары до 4 августа арестовал полицейского Ивана Гребенкина и Дмитрия Егорова, которых обвиняют в краже спирта из здания МВД, из которого был произведен суррогатный сидр. Также суд арестовал Артема Айрапетяна, который был поставщиком для производителя сидра. Его также арестовали до 4 августа. Об этом сообщается на сайте суда.

Отец Дмитрия Егорова — Алексей объявлен в розыск.

Гребенкина и Егорова-младшего обвиняют в краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК, до шести лет лишения свободы). Айрапетяна обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, статья предусматривает до 10 лет лишения свободы).

6 июня производителя напитка «Мистер сидр» Анара Гусейнова арестовали в Ульяновске. Ему предъявлено обвинение также по 238-й статье.

По версии следствия, в мае 2023 года Егоровы вместе с сотрудником полиции Гребенкиным похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» 6 тонн метилового спирта. Они продали его Айрапетяну, который нелегально поставлял спирт индивидуальному предпринимателю и учредителю ООО «Анди», который производил «Мистер сидр», Анару Гусейнову. Как показало расследование, суррогатный сидр был изготовлен из метилового спирта.

По данным Роспотребнадзора на 8 июня, всего изъято более 71 тыс. литров опасного напитка. Там уточнили, что продукция обнаружена и изъята в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае. В Москве напиток обнаружен не был.

Жертвы сидра

В Минздраве Самарской области сообщили РИА Новости, что число жертв отравления суррогатным напитком в регионе увеличилось до 10 человек. Также выросло количество пострадавших – с 16 до 17, трое из них уже вылечились. По ее словам, из 14 человек, проходящих лечение, состояние троих тяжелое, у остальных – средней тяжести.

«Актуальная информация о ситуации с отравлением... 10 человек погибли», — сказала собеседница агентства.

8 июня пресс-служба российского Минздрава сообщила, что от употребления напитка погиб 31 человек, 101 пострадал.

В свою очередь «Известия» 9 июня со ссылкой на источник сообщили о 103 пострадавших, среди них – пятеро детей. Там также сообщили о смерти 31 человека.

Отравление

Массовое отравление напитком «Мистр сидр» зафиксировано 5 июня. Так, по информации СК Ульяновской области, с 3 по 4 июня в Димитровграде нескольких человек госпитализировали с отравлением неустановленным веществом. Затем стало известно о гибели двух женщин в Новокуйбышевске Самарской области. Администрация Димитровграда в соцсетях предостерегла жителей от покупки и употребления напитка:

«Срочное предупреждение: не покупайте НИГДЕ в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь – яблочный СИДР. А если уже купили, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ! В городе зафиксированы случаи тяжелых отравлений. Правоохранительные органы разбираются в ситуации. Будьте осторожны»!

Жители Димитровграда в соцсетях призывали власти полностью закрыть точки продажи алкоголя, как минимум, на период разбирательства. Одна из жительниц региона рассказала «Газете.Ru», что сама чуть не стала жертвой суррогатного напитка. По ее словам, в самой точке нередко продавали пиво несовершеннолетним, но полиция на одно из обращений Татьяны отреагировала только спустя неделю.

«Это было в ночь со 2 на 3 июня. Мы пошли в магазин «Территория пива» на Гвардейской. Просто это был единственный магазин, который работал круглосуточно, поэтому нам с компанией пришлось туда идти. Мне взяли попробовать вот этот сидр персиковый на розлив, две пол-литровые бутылочки. Пила только я одна. На следующий день мне было очень плохо. Не могла ничего съесть, давление скакало. А вечером уже меня прополоскало. Я пила его второй раз в жизни. Никаких подозрений ни вкус сидра, ни его вид не вызвали. С кислинкой. Вкус персика чувствовался», — сообщила Татьяна.

Позже стало известно, что первой жертвой отравления, вероятно, стала 17-летняя девушка. По данным Telegram-канала Shot, в городе Шумиха школьница выпила напиток «Мистер сидр» со вкусом кокоса и ананаса и отравилась, затем впала в кому.