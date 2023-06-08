Прославилась из-за вирусного видео, любила байки: что известно о погибшей в Татарстане певице

В Казани в ДТП погибла Альбина Сафарова — рэп-исполнительница, ставшая популярной в начала 2010-х годов из-за вирусного ролика с речетативом в машине. 35-летная певица разбилась ночью 8 июня, когда ехала на мотоцикле со своим другом и врезалась в автомобиль, водитель которого решил повернуть через двойную сплошную. Подруга погибшей рассказала, что Сафарова питала страсть к мотоциклам, несмотря на предупреждения об опасности этого вида транспорта. У исполнительницы осталась семилетняя дочь.

Известная в Татарстане певица и рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в ДТП в ночь на 8 июня, пишет издание «Вечерняя Казань».

35-летняя женщина ехала с молодым человеком на мотоцикле в сторону Дербышек — района на северо-востоке Казани. Им навстречу выехал автомобиль, столкновения избежать не удалось. Мотоциклиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, Сафарова скончалась на месте.

По информации 116.ru, мотоцикл Suzuki двигался по улице Мира в Советском районе города в 00.10 по местному времени (совпадает с московским). Водитель автомобиля Opel решил повернуть через двойную сплошную на заправку, когда в него врезался байкер с пассажиром.

Пассажир легковушки рассказал СМИ, что водитель Opel пропустил весь транспорт перед тем, как свернуть на заправку, и мотоцикла видно не было. По его словам, если бы байкер двигался медленнее, то успел бы затормозить и не зацепил бы бампер иномарки. Согласно данным картографических сервисов, максимальная разрешенная скорость на данном участке дороги составляет 40 км/ч.

Подруга погибшей рассказала Life, что Сафарова очень любила мотоциклы, раньше работала в сфере продаж мотоэкипировки и не пропускала ни одно тематическое мероприятие.

«Много раз говорили, что это очень опасно, но у нее очень активная жизнь, она не могла сидеть на месте, ей нужны эмоции. Такой вот она эмоциональный, сумасшедший человек. Она сама себя так называла — «ваша сумасшедшая подруга», — поделилась девушка.

Альбина Сафарова родилась в 1988 году в Казани, а получила популярность после вирусного ролика 2010 года, где читает в машине трек «АК-47» под названием «Те, кто с нами».

Сама она рассказывала тогда, что видео записали «по приколу», хотя речетативом девушка увлекается с 14 лет. «Сначала кривлялась перед зеркалом, представляя себя на сцене, а потом откуда не ждала, пришла популярность. Хотя порой стесняюсь того, что я легко получила то, к чему многие идут долгие годы», — говорила Сафарова в интервью.

После того, как запись разлетелась по социальным сетям, Сафаровой начали предлагать совместные проекты известные хип-хоп исполнители, девушка начала выступать в ночных клубах.

Позже она начала сольную деятельность, ее последний сингл «Дилер» вышел в марте 2023 года. На стриминговых сервисах доступно около десятка ее треков. При этом она не прекратила снимать импровизационные записи из машины — это стало ее фирменной «фишкой».

О своей личной жизни Сафарова не любила распространяться. Из профиля в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на который подписано 55 тысяч человек, было понятно, что у исполнительницы осталась семилетняя дочь и есть молодой человек. Сейчас подписчики массово выражают соболезнования на страницах погибшей в соцсетях.