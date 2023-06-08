Стало известно о первых жертвах ЧП на Каховской ГЭС

В результате разрушения Каховской ГЭС появились первые погибшие, сообщил мэр Новой Каховки. Жертвами ЧП стали пять из семи пастухов, находившихся на островах на Днепре во время катастрофы. Оставшихся двух человек пытаются эвакуировать, однако спасательной операции мешают постоянные обстрелы и продолжающийся сброс воды. Власти Херсонской области сообщили, что после разрушения плотины и затопления населенных пунктов к медикам обратился 41 человек — у них в основном диагностируют переохлаждение и обострение сердечных болезней.

В результате наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, погибли пять человек. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил глава Новокаховской администрации Владимир Леонтьев. На вопрос ведущего о пропавших без вести, чиновник ответил утвердительно.

«Есть. И к большому сожалению сегодня подтвердилась информация <...> Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Мы сейчас занимаемся эвакуацией этих двух оставшихся. Это очень непросто, потому что [территория] обстреливается постоянно», — рассказал глава администрации.

По его словам, многих местных жителей ЧП застало на дачных участках, непосредственно примыкающих к Днепру. Найти выживших пока не получается не только из-за обстрелов, но и в связи с тем, что из водохранилища через разрушенную ГЭС ежесекундно сбрасывается 40 тысяч кубометров воды.

Леонтьев сообщал о семерых пропавших без вести накануне. Врио главы региона Владимир Сальдо уточнял, что речь идет о пастухах, которых разрушение плотины застало на островах на Днепре.

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До этого ТАСС со ссылкой на источники в медицинских и экстренных службах региона сообщал, что за медпомощью после разрушения ГЭС обратились 23 человека, 21 из них госпитализирован. Позже министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в результате затопления пострадал 41 человек. Всех их госпитализировали, в основном врачи диагностируют переохлаждения и острые сердечные заболевания.

В то же время Роспотребнадзор сообщил, что взял 35 проб питьевой воды в 20 населенных пунктах Херсонской области, расположенных ниже по течению Днепра. В результате исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели превышения санитарных норм не выявлено.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что будут ежедневно отбирать пробы питьевой воды из распределительных систем в зоне подтопления. Кроме того, раз в два дня сотрудники Роспотребнадзора будут осуществлять заборы морской воды на Черноморском побережье Херсонской области и Крыма.

Утром 8 июня Леонтьев рассказывал, что уже в четверг власти начнут откачку воды — для этих целей в город уже поступили дополнительные генераторы и мотопомпы. Накануне глава администрации сообщал, что уровень воды в Новой Каховке упал на метр.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Москва утверждает, что это стало результатом удара ВСУ по плотине и квалифицирует инцидент как теракт. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, таким образом украинские военные пытаются не допустить российского наступления на херсонском направлении, откуда ВСУ перебросили подразделения и технику, тем самым ослабив свои позиции.

Киев в свою очередь обвиняет российские войска в том, что они сами взорвали дамбу. При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что доказательств этой версии он предоставить сейчас не может, поскольку Каховская ГЭС не под украинским контролем. Власти США, Великобритании, руководство ООН также заявляли, что не обладают точными сведениями об обстоятельствах разрушения ГЭС.

В результате разрушения плотины начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища в Днепр. Были затоплены несколько десятков населенных пунктов ниже по течению реки, в том числе под воду полностью ушли территории Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Разрушение ГЭС потенциально угрожает также водоснабжению Крыма и Запорожской АЭС.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сейчас власти прорабатывают альтернативные варианты наполнения Северо-Крымского канала из Днепра. По его словам, после решения вопросов безопасности на реке установят насосы, которые будут подавать до 40 кубометров воды в секунду. Это позволит полностью закрыть потребности сельского хозяйства полуострова.

Владимир Сальдо сообщал, что из подтопленных районов эвакуировали более 4 тыс. человек, их разместили в Запорожской области, Крыму и других российских регионах. По словам губернатора, в ближайшее время будет решен вопрос о выплате компенсаций пострадавших от наводнения.

Украинские власти, контролирующие правый берег Днепра, сообщали о затоплении 20 населенных пунктов, откуда к вечеру 7 июня эвакуировали почти 2 тыс. человек.