«Это было ярко, мощно, красочно». Как на ВДНХ прошел последний день детского фестиваля

«Видишь, что ты нужен»

Заключительный день всероссийского фестиваля «Движение первых» на ВДНХ начинался с танцевально-песенного флешмоба с участием нескольких тысяч участников движения, который должен был стать рекордным в России. Но импровизированные массовые подготовительные распевки начались примерно за час до начала. Корреспондент «Газеты.Ru» рядом с центральным входом в ВДНХ стал свидетелем того, как небольшая делегация активистов движения из Саратова встала в круг, в центр которого вышел юноша с гитарой и запел. Песню мгновенно подхватили и другие многочисленные участники фестиваля, расширив круг на всю территорию площадки. Песен молодежь знала много, поэтому это импровизированное коллективное хоровое пение ребят из самых разных регионов страны продолжалась до самого открытия.

Иван Горшков, зажигательный парень с гитарой, рассказал «Газете.Ru», что попал в состав саратовской делегации как финалист проекта «Медиа притяжение». На гитаре, по его словам, он играет десять лет, из них три – «основательно», и около двух лет занимается вокалом. Опыт работы с большой аудиторией, рассказал музыкант, у него есть. Но, по его мнению, все зависит от энергии людей. «Когда тебя каждый раз после песни поддерживают, аплодируют, ты видишь, что ты нужен, и поэтому остаешься», — сообщил Иван Горшков.

Для участия во флэшмобе школьники начали заполнять пространство перед главной сценой задолго до его начала. Тысячи подростков с удовольствием пели, плясали и репетировали зажигательную песню для рекорда «Лето это…» в исполнении Василисы Суюновой и Максима Путина. И какова же была радость присутствующих, когда главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко зафиксировал самый массовый танцевально-вокальный флешмоб в стране – впервые в России в нем приняли участие 2275 человек.

«Фестиваль «Движения первых» будет ежегодным и, возможно, установление нового рекорда России могло бы стать интересной традицией. Обязательно обсудим это с участниками движения», — отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Марина Лозина из Севастополя, координатор региональной команды «Большой перемены», в постановке рекорда активно поучаствовала, от души попев и поплясав. По ее словам, очень классно, что Россия - страна возможностей, и дает детям развиваться, расти и ставить рекорды. «Мы все почувствовали какое-то такое единение, одинаковые эмоции, когда вместе пели и двигались. Ведь мы знакомимся, радуемся, улыбаемся, чувствуется лето, дружественная атмосфера города, ощущаем себя в очень приятной атмосфере в хорошей стране», — поделилась впечатлениями от флэшмоба Марина Лозина.

Проекты и активности

Все дни фестиваля работали экспозиции, посвященные проектам и направлениям движения, проходили мотивационные дискуссии и встречи с государственными деятелями, известными спортсменами, звездами российской эстрады и представителями научного сообщества. Второй день также был насыщен разнообразными мероприятиями, в ходе которых школьники смогли напрямую задать вопросы топовым представителям самых разных профессии.

Например, на мастер-класс с генеральным директором «Союзмультфильма» Борисом Машковцевым, обсуждая будущее в нейросетях. Или во время дискуссии «Современные медиа» с журналистом Юлией Барановской и ведущим Романом Плюсовым. Очень интересный у школьников разговор получился и с худруком Театра Олега Табакова Владимиром Машковым, и с руководителем направления Лаборатории Касперского по детской онлайн-безопасности Андреем Сиденко о том, как безопасно и эффективно использовать интернет в школьные каникулы.

Возвращаясь к тематическим пространствам фестиваля, отмечаем большой интерес участников фестиваля к туристическому направлению в «Движении первых». Здесь они отвечали на вопросы по теме, узнавали об этапах Всероссийского конкурса «10 шагов к Турслету» и получали базовые туристические навыки. Участники и гости с помощью тренеров-инструкторов Ассоциации студенческих турклубов России научились разбивать палатку, собирать походный рюкзак, определять место для стоянки лагеря, пользоваться снаряжением, вязать узлы, ориентироваться на местности, читать карты и пользоваться компасом.

Интерактивы для гостей площадки провели тренеры-инструкторы Ассоциации студенческих турклубов России. А в специально оборудованной хромакей-студии ребята с удовольствием снимали видео с рассказом о родном городе или населенном пункте, а потом размещали его в социальных сетях.

Проект «Хранители истории» представил на фестивале патриотическое направление работы движения. В павильоне школьники при помощи VR-оборудования узнавали о событиях Сталинградской битвы, победе в которой в этом году исполняется 80 лет. А общественное движение «Волонтеры Победы» организовало здесь исторический квест, посвященный детям, Героям Великой Отечественной войны, таким, как Зина Портнова и Валя Котик. На площадке «Патриотизм» состоялись чемпионаты по VR-страйкболу.

Мирный атом

Кроме того, как мы уже говорили, на фестивале представлены и очень интересные партнерские проекты для школьников. Так, например, Росатом подготовил для юных гостей фестиваля большую выставочную программу «Росатом – первые». Корреспондент «Газеты.Ru» отметил, что и вчера, и сегодня в павильоне наблюдался настоящий ажиотаж. Здесь школьников знакомили с направлениями деятельности, в которых Госкорпорация занимает лидирующие позиции в России и мире, и информировали о карьерных возможностях, предоставляемых Росатомом школьникам и студентам. В павильоне рассказывали об особенностях работы с композитными материалами и аддитивными технологиями, в зоне ядерной медицины дети могли сделать уникальную фотографию-«рентген», а в зоне «Экология» – создать сувенир из пластиковых пакетов.

При помощи интерактивных форматов, тач-панелей, VR и AR-технологий ребята узнали об устройстве систем безопасности на атомном реакторе и попробовали себя в роли конструкторов АЭС. Модераторами активностей в павильоне «Росатома» стали участники просветительской экспедиции «Ледокол открытий» 2022 года, члены Совета юниоров Росатома, учащиеся Менделеевских классов и сотрудники информационных центров по атомной энергии.

Шестнадцатилетний школьник из подмосковной Балашихи Александр Бубич с большим интересом изучил все, что было представлено «Росатомом», и остался, по его словам, очень впечатлен, «все очень интересно». Особенно ему было важно узнать про устройство 3D принтера и развитие этой отрасли. Он признался корреспонденту «Газеты.Ru», что в дальнейшем мечтает связать жизнь с этой госкорпорацией и будет стараться соответствовать.

«Мы все здесь как единый организм»

Активист союза детских организаций Томской области Олеся Вострякова счастливыми фестивальными впечатлениями переполнена. Ей понравилось и гулять по Москве, и знакомиться с новыми людьми, особенно подчеркивает она, если до этого видел их лишь с экранов телевизоров. «У нас были интерактивные площадки, мы играли в 3D очках, были интересные лекции, интересные спикеры, возможность задавать им вопросы. Мы, например, получили на свой вопрос исчерпывающий ответ от Максима Древаля», — рассказала Олеся Вострякова.

Еще одна школьница из Томска Владислава Кумар рассказала, что участвовала в национальной технологической олимпиаде и на фестивале ей интересно было познакомиться другими участниками олимпиады, которых она считает своими единомышленниками. «Здесь очень классная атмосфера, очень интересные мастер классы, интересные активные и общительные люди, очень радует, что можно задавать вопросы взрослым о продвижении своих проектов и своих идей. Я из небольшого Томска, и для меня это возможность видеть немного другую жизнь, где реализация проектов чуть проще, чем у нас», — отметила она.

Активист из Улан-Удэ Егор Медведев в Москве первый раз, и он не скрывал восторга от столицы, и от фестиваля, который понравился ему «активностью, заряженностью». Он рассказал, что получил массу приятных эмоций и приобрел много-много новых друзей. Впечатлила школьника из Бурятии и возможность вживую увидеть выступления любимых артистов. Егор признался, что в конце первого дня фестиваля «ноги отваливались, но это была приятная усталость».

Школьница из Саяногорска Ольга Шевцова в первый день фестиваля делилась ожиданиями от него с корреспондентом «Газеты.Ru». В заключительный его день она призналась, что реальность ее ожидания превзошла. «Это было ярко, мощно, красочно, я в полнейшем восторге, счастлива, что удалось здесь побывать», — сообщила она. По ее словам, у нее появилось «просто море» новых замечательных друзей с Чукотки, из Брянска, Саратова, Омска, из Калмыкии и Бурятии. «Самое прекрасное заключается в том, что мы все здесь как единый организм», — подчеркнула Ольга Шевцова.