«Осуществлять свои мечты»: как прошел первый день всероссийского детского фестиваля

Стартовавший в День защиты детей по всей стране фестиваль «Движения первых» обещает стать для российских школьников самым ярким событием лета. За два дня фестиваля в нем в разных форматах поучаствует более пяти миллионов подростков из 89 регионов страны, а на его главных площадках в Москве, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде, на территории образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж» – соберется более 150 тысяч школьников, среди которых дети из новых регионов, активисты и лидеры Советов первых, победители проектов движения, вдохновители тематических направлений, а также дети с особенностями здоровья, сироты и те, кто остался без попечения родителей. О том, почему фестиваль «Движения первых» стал для российских детей по-настоящему радостным праздником, — в репортаже «Газеты.Ru» с ВДНХ в Москве.

Частичка моего сердечка

Масштаб мероприятия корреспондент «Газеты.Ru» начал ощущать еще до начала фестиваля на подходе к главному входу в ВДНХ. Школьники в майках с фирменной символикой «Движения первых» организованными группами с очень праздничными радостными лицами все прибывали и прибывали, приветствуя других участников дружескими речовками – представлением собственного региона.

Громче и убедительнее всего звучало «От края и до края Хакасия родная». Самая артистичная активистка из Хакасии, ведущая школьного радио, участница Саяногорского Слета первых Ольга Шевцова рассказала, что очень обрадовалась приглашению на фестиваль в Москву и ждет от него «ярких эмоций, новых знакомств, шикарных впечатлений и зарядки после учебного тяжелого года».

У Карины Ваккер из Краснодарского края на фирменной майке движения добавлено «Детская дирекция». Она рассказала, что в движении состоит с самого начала, была участником первого съезда, активно продвигает организацию в своем регионе, а сюда приехала помочь. «Это как отдельная частичка моего сердечка, я обожаю общаться с людьми, я этим заряжаюсь, я обожаю организовывать что-то, помогать людям, осуществлять свои мечты», — сообщила школьница. При помощи движения, по ее словам, это сделать проще и легче. А в «Детскую дирекцию» она попала, выиграв в конкурсе, где на одно место претендовало 18 человек. Карина Ваккер верит, что все 50 человек «Дирекции» станут одной командой, ей бы очень этого хотелось.

Сопричастность к судьбе страны

В своем видеообращении к участникам фестиваля президент России Владимир Путин отметил, что участники «Движения первых» чувствуют свою сопричастность к судьбе страны и хотят приносить ей пользу. Он напомнил о более чем полутора миллионах писем, отправленных ими для моральной поддержки наших бойцов в зоне военной спецоперации. По словам президента, военные ждут этих писем и хранят их как самое ценное.

«Вы уже сейчас стремитесь приносить пользу, помогать другим, чувствуете сопричастность к судьбе страны, продолжаете традиции ваших родителей, дедушек и бабушек, и это очень правильно. Вместе с тем вы первооткрыватели, потому что вам предстоит создавать будущее нашей страны — будущее России», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что участники движения всемерно поддерживают созидательные начинания и возрождают на современном уровне добрые традиции пионерской организации, обогащая их при этом нужными сейчас инициативами. Видеообращение президента сопровождалось горячими овациями гостей и участников фестиваля.

Очень тепло встретили школьники и посетившего фестиваль первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, который заявил, что сегодня Россия по-настоящему стала страной возможностей для детей. Чувствовалось, что ребята в этом также уверены.

«Движение первых», «Орлята России», общество «Знание», «Больше, чем путешествие», «Большая перемена», проекты АНО «Россия — страна возможностей» — огромное количество проектов, которые каждому ребенку дают возможности, это и есть задача, которую поставил президент. Владимир Владимирович не раз говорил, что каждый ребенок в России талантлив, а задача государства — дать ему возможность найти и реализовать свой талант», — подчеркнул Сергей Кириенко. Он отметил, что больше всего на фестивале «Движение первых» его порадовало то, что самые большие очереди были не там, где что-то раздают, а там, где можно чему-то научиться.

Отвечая на вопросы молодежи, первый замруководителя администрации президента рассказал, как сегодня не упустить возможности.

«Пробовать, действовать. Потому что если просто смотреть на эти возможности, то они, конечно, будут проходить мимо тебя. Вот я считаю, что рецепт очень простой: первое — мечтайте, смело мечтайте, потому что в жизни нет ничего невозможного. Все ограничения — это ограничения в нашей собственной голове», — рассказал Кириенко.

Главное — заинтересовать ребенка

Два фестивальных дня очень плотно наполнены самыми различными активностями от «Движения первых» и партнеров фестиваля – это и экспозиции проектов, и мастер-классы, и экскурсии, и лекции, и модные показы, и многое-многое другое. И все это при участии самых настоящих звезд. Сегодня, например, здесь совершенно спокойно можно было задать вопрос Илье Авербуху или Константину Хабенскому, просто посетив мероприятие.

Сергей Кириенко рассказал ребятам и о том, как они смогут провести лето увлекательно и с пользой.

«В этом году больше 5 млн школьников поедут в детские лагеря. И это не только отличное время провести лето весело, там их ожидают и увлекательные и полезные проекты от Российского общества «Знание» и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», которые также помогут прокачать важные навыки, повысить интеллектуальный уровень и научиться эффективному командному взаимодействию», — отметил он.

В павильонах «Наука и технология» ажиотаж не спадал в течение всего дня, причем среди детей от пяти до семнадцати. Здесь проекты «Узнай», «Робототехника» «ТехноГТО» и «Волонтеры науки» дали возможность юным ученым и инженерам блеснуть своими навыками и научиться новому. Например, можно собрать свой беспилотник и запустить его, собрать геометрическую фигуру в пространстве с помощью подручных инструментов, погрузиться в виртуальную реальность или поучаствовать в борьбе сумо, используя роботов с помощью пульта управления.

В павильоне корреспондент «Газеты.Ru» стал свидетелем того, как мальчик лет шести сначала внимательно и с большим интересом слушал про принцип действия электрической катушки, а потом задавал вопросы по существу. Волонтер из Москвы Егор Зубков рассказал, что таким образом детям прививают интерес к науке.

«Главное — заинтересовать ребенка, а дальше оно само растет», — уверен он.

Здесь же можно стать волонтером «Цифровых двойников» — когда ребята в специальной программе могут сами в любой точке нашей страны оцифровать, например, памятник, и загрузить его в базу, на основе которой в «Движении первых» создают всероссийскую карту памяти. В павильоне пользоваться программой учат всех желающих. Знакомят здесь и с экологическим направлением, мониторингом воздуха и окружающей среды. И все это также вызывает огромный интерес у школьников самых разных возрастов.

Но главный хит двух павильонов, конечно, — научный бар, который выглядит как настоящая химическая лаборатория. Право на коктейль, приготовленный из соков, имеют независимо от возраста только те, кто проходит ряд мастер классов по физике, химии, биологии, медицине, космической тематике. Они получают специальные карточки, на которые коктейль и берется.

Место силы

В шатре «Мода», организованном «Движением первых», гостей также было в изобилии. Здесь в течение дня проходили образовательные мастер классы от действующих экспертов из индустрии моды для детей, которые увлекаются модой и дизайном. Они узнали, как сделать эскизы, провести фотосессию и модные фэшн-съемки, как декорировать футболки, как создавать уникальный дизайн из старых ненужных вещей и как двигаться по подиуму.

Руководитель всероссийского проекта «Министерство школьной моды, реализуемого «Движением первых», Мария Саинова рассказала, что это второй сезон проекта и сегодня здесь собирались его финалисты — 200 лучших детей из 59 регионов, которые посмотрели индустрию изнутри и пообщались с действующими экспертами.

По словам двукратного победителя проекта «Министерство школьной моды» Марты Сысоевой, в проекте участвуют ребята практически из всех регионов России и многие «находят здесь для себя место силы. «Ребята здесь могут раскрыть себя, раскрыть свои таланты, очень многие приходят понять, близко ли им творчество и дизайн, хотят ли они быть в сфере моды. Очень многие остаются, говорят: да, это мое, спасибо вам, что помогли пробиться», — подчеркнула Марта Сысоева, которой победа в первом сезоне позволила создать собственный бренд.

Популярным был и павильон культуры и искусства «Движения первых», где прошли лектории от известных киноэкспертов и мастер-классы. Здесь же проводилась всероссийская акция «Книга другу» — участники и гости фестиваля привезли со всей страны свои любимые книги и подарили их с добрыми пожеланиями ребятам с новых территорий России, где их очень ждут. Анастасия Гончар, один из создателей первой ячейки «Движения первых» в Калининграде, подарила сказки, которые ей в детстве читала мама, с пожеланиями никогда не болеть и много улыбаться.

На фестивале также торжественно запустили проект «Университетские смены».

«Летом, когда университетские кампусы пусты, у школьников есть возможность посетить их, пожить в студенческих домах, увидеть условия жизни и учебы, узнать, чему и как учат в вузе. Возможно, это поможет сориентироваться в дальнейшем выборе профессии и места обучения», — рассказал про проект Сергей Кириенко.

Прошла здесь и церемония вручения паспортов в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!», в которой участвовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Первый главный документ получили 20 школьников из Москвы, отличившихся в спорте, науке, творческой, учебной или волонтерской деятельности.

«Торжественное вручение паспорта гражданина России – это то важное событие, которое помогает 14-летнему подростку осознать свою связь со страной, ее культурным и историческим наследием, почувствовать себя частью великого народа, объединенного общими ценностями и идеалами», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Также Сергей Кириенко рассказал ребятам о том, какие советы он давал своим детям, когда они были юными.

«Пожалуй, те же советы, что и вам. Нет людей, которые ничего не боятся. Так не бывает. Сила человека проявляется не в отсутствии страха, а в способности преодолевать свой страх. Вот это, наверно, самое главное. И еще одна важная вещь: в жизни очень важно уметь не только получать, но и отдавать. Как бы ни было трудно тебе самому, всегда есть рядом люди, которым труднее и которые нуждаются в помощи», — рассказал он.

Первый день фестиваля «Движения первых», завершившийся большим концертом звезд, судя по реакциям участников и гостей, не разочаровал никого. По словам москвички Натальи Демченко, посетившей ВДНХ с тремя разновозрастными детьми, такого «праздника ума и радости» она не видела никогда.

«Мы пришли до обеда и до самого вечера все были по-настоящему чем-нибудь увлечены, здесь очень-очень много интересного и познавательного, звучит хорошая живая музыка. Теперь дети мечтают тоже стать первыми», — констатировала мама троих детей.