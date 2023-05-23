«Да здравствует клещ Валера Второй!» В Уфе похитили самый маленький памятник в России

Памятник Клещу Валере простоял в Уфе больше двух с половиной лет — отлитая из серебра фигурка насекомого призывала задуматься о важности «каждой букашки в природе». До вчерашнего дня — ее украли двое выпускников школы. Они попали на камеры наблюдения. Башкирское МВД уже проводит проверку, а автор памятника пообещал, что восстановит серебряного Валеру. По его словам, обращаться в полицию из-за «глупых детей» он не собирается.

В Уфе выпускники одной из школ 22 мая после последнего звонка украли местную достопримечательность — установленный в центре города серебряный памятник клещу Валере. Одним из первых об этом рассказали в ювелирном сообществе «Посольство уральских гор в Уфе».

«Итак, это случилось. Один из символов Уфы, всеми любимый памятник клещу Валерию украден. 966 дней он радовал нас с вами, напоминал о важности каждой букашки в природе и о том, что надо обязательно сделать прививку от энцефалита. И вот его теперь с нами нет», — говорится в посте.

Как рассказали представители сообщества, похитителями стали выпускники одной из школ — мальчик и девочка. В сообщении также отмечается, что памятник будет восстановлен.

«Тоже творили всякую дичь по молодости, хотя до такого не доходили. Думаем, сейчас им весело, но, уверены, когда-нибудь им будет стыдно», — резюмировали инициаторы создания памятника.

Позже в соцсетях разошлось видео с камер наружного наблюдения, на котором видно, как двое подростков с красными лентами выпускников подходят к месту, где установлена фигурка, присаживаются рядом с ней, а через несколько секунд уходят — на постаменте памятника уже нет.

Автор серебряного клеща Олег Чегодаев в беседе с «Газетой.Ru» также пообещал восстановить памятник. «В полицию не обращались. Памятник не найден, мы его восстановим. На это потребуется две-три недели. Клещ Валера умер, да здравствует клещ Валера Второй! К инциденту относимся как к большой глупости, совершенной пока глупыми детьми. Поэтому никакого наказания мы для них не намерены добиваться. Совесть есть — вернут на место. Нет — ну не наше это дело воспитывать», — заявил Чегодаев.

После того, как новость о пропаже серебряного кровососа распространилась в СМИ, на случившееся отреагировали в башкирском управлении МВД. В пресс-службе полиции сообщили, что по факту пропажи памятника проводится проверка, с заявлением по этому поводу никто не обращался.

Памятник клещу Валере установили в центре Уфы на улице Мустая Карима в октябре 2020 года. Это был первый памятник клещу в мире и, согласно данным СМИ, самый маленький памятник в России. Он представлял собой отлитую из серебра 925-й пробы фигурку клеща, установленную на невысоком постаменте с надписью «Я просто, как и ты, хочу жить!». Его автор объяснял, что посыл памятника — задуматься, что не бывает плохих или хороших животных, поскольку все они хотят жить. А также натолкнуть граждан на мысль сделать прививку от клещевого энцефалита.

Кража памятников, статуй, монументов — не редкое явление в мире искусства. И нередко такие случаи доходили до абсурда. Например, в 2005 году в Великобритании похитили знаменитую скульптуру Генри Мура «Склоняющуюся фигуру», находившуюся на территории поместья Перри-Грин. Она весила около двух тонн, преступники въехали на территорию поместье на грузовике с подъемным краном, сорвали статую с постамента и с шумом уехали обратно. Несмотря на показной характер похищения, шедевр Мура найти так и не удалось.

Если же обращаться к истории России, то в 2015 году из центра Москвы — с Мосфильмовской улицы — исчез памятник артисту Евгению Леонову. Монумент распилили и продали на металлолом. В том же году со столичной улицы Народного ополчения похитили открытый в 1974 году памятник Александру Пушкину.

А в 2008 году в Сызранском районе Самарской области неизвестные украли древних чувашских каменных идолов, чей возраст, по некоторым оценкам, превышал тысячу лет. Среди них был почитаемый местными жителями Каменный Конь, весом не менее тонны. На месте происшествия были следы грузового транспорта, языческие реликвии так и не нашли. Среди местных жителей бытует два мнения: одни считают, что Каменного Коня вместе с другими идолами вывезли, чтобы украсить территорию частной усадьбы. Другие обвиняют в случившемся колдуна из соседнего района.