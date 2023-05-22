Социальный лифт для каждого. Как президентская платформа дает путевку в жизнь талантам

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей страны. Здесь любой талантливый и неравнодушный человек, вне зависимости от возраста, может найти свой путь к успеху. На площадке обмениваются опытом, находят единомышленников и возможности для самореализации предприниматели, управленцы, молодые профессионалы, добровольцы и социальные активисты. О людях, для которых проект стал высокоскоростным социальным лифтом, — в материале «Газеты.Ru»

Каждому – по способностям

В 2023 году платформа отмечает свой первый юбилей. 22 мая 2018 года, ровно пять лет назад, президент России Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». За годы работы участниками платформы стали 20 млн человек из России и 150 стран мира, а партнерами — более полутора тысяч компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Президентская платформа ищет и продвигает перспективные общественные и благотворительные инициативы, реализует проекты, конкурсы и образовательные программы.

Главная цель проекта — предоставить гражданам страны возможности для реализации своего потенциала.

Кто-то благодаря платформе смог воплотить в жизнь свои идеи, кто-то общественные инициативы. Многие нашли себе проекты по душе и просто завели полезные знакомства. Кому-то платформа помогла поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты или начать карьеру управленца, выиграть грант, открыть свое дело, найти партнера по бизнесу или наставника.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», и.о. ректора президентской академии РАНХиГС Алексея Комиссарова, за пять лет заявки на участие в проектах платформы подали более 20 млн человек, десяткам тысяч выпускников проект помог поступить в вуз, определиться с профессией, обрести единомышленников, построить карьеру, развить компетенции, получить новые назначения.

close 100% АНО «Россия — страна возможностей»

«И это то, ради чего так упорно работает вся наша команда. Могли ли предположить, что участники нашего первого флагманского проекта «Лидеры России» получат более четырехсот назначений на позиции заместителя министров, губернаторов, мэров ректоров, директоров в десятках регионов России — от Владивостока до Донбасса? С высоты пройденных лет эти результаты кажутся закономерными. Но пять лет назад мы даже и не предполагали, что выйдем на такие масштабы», — подводит итоги Алексей Комиссаров.

Он отмечает, что за этими результатами стоит большая работа команды и помощь 1,5 тыс. партнеров, государственных компаний, бизнеса, вузов, некоммерческих организаций».

Поверить в себя

Платформа развивает свою работу по пяти направлениям: 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Лидеров России» «Эльбрус» и программа «Послы гостеприимства», образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж», 84 центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах по всей стране, собственное кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу.

За пять лет работы платформы «Россия — страна возможностей» кратно увеличилось число россиян, которые верят в возможности самореализации.

В 2017 году, еще до создания АНО «Россия — страна возможностей», по данным опросов, только 37% россиян верили, что у молодежи есть возможность реализовать себя, добиться успеха в жизни. А в конце 2022 года ВЦИОМ провел очередной опрос, где показатель веры в возможности самореализации вырос до рекордного уровня — 76%.

close 100% Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

«За короткий срок команде «Россия — страна возможностей» удалось доказать, что социальные лифты у нас действительно существуют, действуют, эффективны и доступны каждому», — констатирует Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Он подчеркивает, что участники конкурса, платформы — настоящие профессионалы, каждый в своей сфере, и уже не первый год конкурс «Лидеры России» помогает находить талантливые управленческие кадры.

«Победители и финалисты с лучшей стороны проявляют себя в работе государственных органов, знаем это не понаслышке, работаем с ними каждый день. Они быстро встраиваются в команду, добиваются высоких результатов. Я, будучи наставником в конкурсе «Лидеры России», сам в этом убедился: часть победителей разных лет вошли в мою команду», — рассказывает Чернышенко.

Истории заслуженного успеха

Ивану Кусову — 36 лет, после победы в конкурсе управленцев «Лидеры России» его пригласили работать на ответственную должность — министром образования Луганской народной республики. До этого назначения Кусов работал проректором по стратегическим коммуникациям, директором Института развития города в Севастопольском государственном университете. А еще руководил созданием технологической долины с рабочим названием «IQ-квартал Севастополя» — инновационной научно-технологической площадки с особым благоприятным режимом для деятельности высокотехнологичных компаний.

«Сам формат конкурса многому учит — быстрее и лучше проводить совещания, распределять задачи, переключаться с одного проекта на другой, не теряя фокуса, добиваться результата командой в установленный срок, несмотря ни на что, — рассказывает молодой министр. — Самым ярким, конечно, был суперфинал. Например, за 40 минут мы сделали презентацию по привлечению квалифицированных кадров для одного из регионов России. Еще за час разложили по полочкам инвестиционные проекты другого региона. Как оказалось впоследствии (ради интереса поискал данные после конкурса), наш беглый анализ оказался даже точнее заказного отчета одной известной консалтинговой компании».

Милена Милич победила в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России». Выпускница московского вуза и сотрудник крупнейшего банка, после конкурса она возглавила министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области и переехала на другой конец страны.

«Решаться на этот переезд мне было проще, потому что я была вовлечена в проекты в сфере климата Сахалинской области с 2021 года, работая в коммерческих структурах, – рассказывает Милена Милич. — В первую очередь, меня привлек масштаб задач, острый запрос на разработку и внедрение новых для всей страны подходов в рамках федерального эксперимента по климатической программе — карт-бланш на трансформацию в регионе».

close 100% Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Молодого ученого Илью Меньщикова, суперфиналиста четвертого сезона «Лидеров России» (трек «Наука»), заметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, наставник конкурса. Ученый презентовал главе правительства ряд проектов Института физической химии и электрохимии РАН, где он работал замруководителя инженерно-технического центра. Один из проектов уже успешно воплощается: Илья Меньщиков вместе с командой инженеров создал первый отечественный сорбционный генератор, который позволяет получать чистейшую питьевую воду из атмосферного воздуха. Сейчас завершается работа над промышленным образцом. Запуск производства запланирован на 2023 год.

«Для меня платформа РСВ — это в первую очередь конкурс «Лидеры России», участие в котором сложилось для меня максимально удачно. Победа в конкурсе принесла в мою профессиональную деятельность значительное количество новых контактов и единомышленников, которых в обычной жизни мне было бы, наверное, трудно найти. Особо отмечу программу наставничества, которая открыла для меня новые невероятные возможности для профессионального и личностного роста, — рассказал Илья Меньщиков «Газете.Ru».

Победитель кадрового конкурса отмечает, что его профессиональная деятельность, связанная с наукой и технологиями оказалась, что называется, в нужное время в нужном месте, так как сегодня перед нашей страной стоит большое число задач в области критических технологий импортозамещения и опережения — энергетика, новые материалы, электроника. Кратно вырос масштаб и уровень проектов, появились новые перспективы внедрения разрабатываемых мной и моими коллегами технологий, добавляет Меньщиков.

close 100% Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Юрий Марфин победил в четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России». И благодаря этому сейчас он исполняющий обязанности ректора Тихоокеанского государственного университета. Переехал в Хабаровск из Иваново, где много лет проработал проректором по науке и инновациям Ивановского государственного химико-технологического университета, руководил множеством проектов Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований.

«После конкурса у меня изменилось отношение к себе и собственному делу. На «Лидерах России» я увидел много очень талантливых, квалифицированных специалистов, которые побуждают меня к постоянному развитию. Многим кажется, что этот конкурс для участников — желание доказать другим, чего ты стоишь. Но я лишь утвердился во мнении, что мне самому еще многому надо учиться и есть куда расти. Причем возможности для роста платформа дает отличные, — комментирует Юрий Мафин. — Люди их РСВ — неравнодушные, интересные, неизменно компетентные. И я благодарен в первую очередь за новые знакомства».

Дорогу молодым

Огромных успехов смогли добиться и совсем молодые участники проекта.

19-летняя студентка из Улан-Удэ Олеся Фомина вместе с командой работает над созданием киностудии. Благодаря победе во втором сезоне проекта «Твой ход» и полученному миллиону рублей команда Олеси уже закупает оборудование для своего проекта и работает над съёмкой первого сезона авторского сериала.

Екатерина Мокина, медалист и победитель олимпиады студентов «Я — профессионал», получила предложение пройти конкурс на поступление на государственную службу. В конкурсе она победила, и теперь занимает должность замначальника отдела Экспертного центра карьеры и реализации профессиональных возможностей молодежи при Минобрнауки России.

Самым юным победителем чемпионата по искусственному интеллекту проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Ярославской области стал Иван Вяхирев из Санкт-Петербурга. На момент проведения мероприятия Ивану было 15 лет, он серьезно занимался программированием. В 2022 Иван самостоятельно решил задачу чемпионата Ярославской области — разработал модель, способную прогнозировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на базе датасета исторических данных.

А Никита Баранов из Ярославля, финалист и амбассадор конкурса «Начни игру», студент вуза по направлению «Информационные технологии и системы связи» вдохновился проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и создал свой клуб для начинающих разработчиков игр.

close 100% Валерий Мельников/РИА «Новости»

Мастер-экскурсовод Александр Савичев из Свердловской области, который победил во втором сезоне конкурса «Мастера гостеприимства», благодаря поддержке платформы создал на Урале уникальный музей: там представлены механизмы чугунолитейного, железоделательного завода конца XIX века, восстановленные с помощью современных технологий (AR-дополненной реальности).

Анастасия Свистунова из Тулы, гранд-финалист третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства», открыла свою ремесленную пекарню «Традиция» в областной столице. Кроме того, она получила субсидию на разработку электронного туристического путеводителя и вошла в экспертный совет по туризму молодежного парламента при Государственной Думе РФ.

Возможности безграничны

«Россия – страна возможностей» стала настоящей кузницей кадров для многих правительственных структур и приоритетных для страны проектов.

Правительство России плотно сотрудничает с платформой по разным направлениям — от развития современных технологий до популяризации внутреннего туризма.

Так, например, проект «Цифровой прорыв» — это инвестиции в кадровое и научно-технологическое развитие сферы искусственного интеллекта. А проект «Начни игру», который платформа запустила в прошлом году, — это помощь государству в развитии игровой индустрии и технологии геймификации в России.

close 100% АНО «Россия — страна возможностей»

В рамках конкурса «Мастера гостеприимства», третий сезон которого завершился несколько дней назад в Перми, «Россия — страна возможностей» поддерживает тех, кто знает, как обеспечить высокий уровень сервиса и подчеркнуть туристическую привлекательность своих регионов: местную кухню, ремесла, историю.

А благодаря программе «Больше, чем путешествие» в поездки по России уже отправилось более 100 тыс. победителей проектов платформы. Они побывали в самых красивых уголках страны — на вулканах Камчатки и в горах Кавказа, в степях Алтая и на льду Байкала.

close 100% «Россия — страна возможностей»

Ежегодно платформа «Россия — страна возможностей» запускает конкурсы и олимпиады, не расширяя при этом общее количество проектов. В 2022 году стартовало 7 новых конкурсов для разных целевых аудиторий.

В честь пятилетия проекта запущено мобильное приложение «Россия — страна возможностей» — самый удобный способ узнать всю важную информацию и быть в центре событий платформы.