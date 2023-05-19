Тело утонувшего друга основателя группы Cream Soda нашли в соседней области спустя два месяца

Тело провалившегося под лед друга лидера группы Cream Soda нашли в Костромской области через два месяца после гибели в Ярославской области. Поиски продолжаются – до сих пор не найдено тело брата основателя Cream Soda — Романа Свиргунова. «Газета.Ru» вспоминает подробности трагедии, унесшей жизни как минимум троих человек.

В Костромской области нашли тело утонувшего в конце марта 28-летнего Аристарха Ухтомского – одного из друзей основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, также погибшего под волжским льдом. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Ярославской области (там 20 марта пропали молодые люди), тело юноши 1995 года рождения отнесло течением в соседнюю область.

«17 мая текущего года в следственные органы СК России по Костромской области поступило сообщение об обнаружении неустановленного мужчины в акватории реки Волги на территории Костромского района Костромской области», — заявили в ярославском СУ СК.

В ходе процедуры опознания, на которую пригласили родственников погибшего, было установлено – это тело музыканта Аристарха Ухтомского, «который числился пропавшим без вести в акватории реки Волги вблизи села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области».

«Аристарх Ухтомский занимался музыкой, выступал на рейв-вечеринках, был участником группы Any Act, создавал музыку в стиле техно», — говорится в сообщении ярославского портала 76.RU.

Поисковые работы продолжаются – по-прежнему не найдено тело еще одного пропавшего — Романа Свиргунова (1997 г.р.). Он приходился братом погибшему лидеру Cream Soda Дмитрию Свиргунову. Тело Дмитрия водолазы нашли в Волге спустя несколько часов после трагедии.

В ночь на 20 марта Дмитрий с братом, двумя друзьями и своей девушкой Валерией Дерман отправился переходить пешком покрытую льдом Волгу. Они отмечали день рождения Дмитрия. В 350 м от берега лед треснул. Все они провалились в воду. «Течение сейчас очень стремительное ― троих утащило под лед, еще двоим удалось выбраться», ― сообщили в администрации Некрасовского района.

Спастись удалось Валерии – ее смогли в последний момент вытолкнуть на кромку льда молодые люди. Кроме того, уцепился за лед 27-летний Георгий Киселев, сообщает 76.RU. Он умер в машине скорой помощи от переохлаждения. На протяжении двух часов его пытались реанимировать.

Отец Дмитрия и Романа Свиргуновых Андрей опроверг в разговоре с KP.RU популярную в СМИ версию, что ребята переходили реку «по традиции». Мужчина добавил, что родители не знали, что юноши и девушка собираются переходить реку.

«Не было такой традиции. Если это и произошло, то это точно случайность. Дима не любит экстрим, это на него не похоже. Роман тоже мой сын», — добавил мужчина. Он также рассказал, что в их семье трое детей. В семье есть еще младший брат Денис — он не был на вечеринке, так как сильно младше Дмитрия и Романа и еще учится в школе.

Поклонники группы Cream Soda после гибели ее основателя и одного из лидеров группы Дмитрия Свиргунова назвали песню Volga, выпущенную в 2017 году, «пророческой».

В комментариях к клипу на эту песню пользователи активно обсуждают строки «С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону».

«Ну вот и забрала его Волга!», «Пророчески. Очень жаль», «Ребята, как жаль!», «Кто мог знать, что песня станет пророческой?» – оставляют комментарии поклонники коллектива.