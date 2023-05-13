Культивирование эгоизма и ЛГБТ-пропаганда: за что еще предлагают давать статус «иноагента»

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко призвал давать статус иноагента за деятельность против «наших духовно-нравственных ценностей». Среди таких угроз таким ценностям в подписанном Путиным документе значатся ЛГБТ-пропаганда, культивирование вседозволенности и эгоизма. В ходе дискуссии на Петербургском МЮФ Чуйченко также задался вопросом – почему бы не лишить иноагентов возможности зарабатывать в России деньги полностью.

Деятельность против духовно-нравственных ценностей РФ может стать основанием для присвоения статуса иностранного агента. Такое предложение выдвинул в ходе дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) «Бесогон и право» министр юстиции РФ Константин Чуйченко, передает РИА Новости.

Он напомнил, что подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о сохранении «традиционных духовно-нравственных ценностей» привело к возникновению нового правового института, который необходимо защищать.

«Этот статус [иноагента] сейчас должен [человек] приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей, потому что это, уж извините, элемент государственной политики», — сказал глава Минюста РФ.

Он также заявил, что в России нужно утвердить новый вид экспертизы на соответствие духовно-нравственным ценностям. Чуйченко предложил проверять рекламу и создать «новый вид экспертизы – этикологический».

Кроме того, Чуйченко задался вопросом о надобности введения дополнительных ограничительных мер против иноагентов. В частности, он предложил полностью лишить людей и организации с таким статусом возможности зарабатывать в России деньги.

«Мы на сегодняшний день лишили иноагентов государственного финансирования, а почему бы их вообще не лишить финансирования и возможности зарабатывать деньги?» — сказал Константин Чуйченко.

В конце апреля группа депутатов, возглавляемых председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым, внесла законопроект о введении ответственности для третьих лиц, способствующих нарушению иноагентами законов РФ.

«Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем <...> некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», — заявил замминистра юстиции Олег Свириденко.

Основы госполитики по сохранению «традиционных духовных ценностей» в России были утверждены президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2022 года. К таковым ценностям отнесли патриотизм, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, приоритет духовного над материальным, историческую память, единство российских народов.

«Угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Среди «чуждых российскому народу и разрушительной для российского общества идей и ценностей» перечислены «культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».